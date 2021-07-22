2021/07/22,
財經

網路口碑爆棚的「第三代寵物險」：不限理賠次數、保障範圍廣、高齡寵物也能保

網路口碑爆棚的「第三代寵物險」：不限理賠次數、保障範圍廣、高齡寵物也能保
Photo Credit：Shutterstock

我們想讓你知道的是

毛小孩沒有全民健保補助，生病、意外、手術，每項費用都非常花錢。第三代寵物險，放寬理賠限制、保障範圍廣、高齡寵物也能保，大幅降低飼主經濟壓力。

你知道寵物也可以買保險嗎？寵物險剛推出的時後，根本沒人要買；而現在的寵物險卻討論度爆棚、投保爆增。發生了什麼事？

毛小孩沒有全民健保補助，生病、意外、手術，每項費用都非常花錢。2004年，就有保險公司順勢推出寵物保險，但早期的寵物險，根本乏人問津，保發中心統計，2014~2018年，每年賣出的寵物險都不超過100件。

後來，保險公司不斷進化寵物險，到近幾年，第三代寵物險問世，保單優勢包含：保障範圍增加、理賠限制降低、提高毛小孩的可投保年齡等，讓寵物險更符合飼主與毛小孩需求，也讓投保件數爆發性成長到2.7萬件。

寵物險發展：保障範圍、理賠規定 不斷再進化

剛推出的寵物險，保障範圍小、高齡貓狗無法投保

2004年，寵物險在台灣剛推出的時候，保障範圍主要是：重大傷病、傷害責任、走失廣告協尋三部分。不過......毛小孩若感冒、腸胃炎等小症狀就醫，都無法申請理賠。而且，此時的寵物險保費高達五、六千元。再加上狗狗的最高承保年齡只到9歲、貓貓是11歲，反而沒照顧到高齡的貓狗。種種因素，導致投保率不佳。

第二代寵物險，確立保障架構，需負擔部分醫療費，有理賠次數限制

後來，寵物險進到第二代，基本確立了寵物險的五項保障範圍：醫療、侵權責任、協尋、喪葬、寄宿。並且大幅調降25%左右的保費，一年保費只要2千到3千元。但是，此時投保寵物險的飼主，須負擔「自負額」，若毛小孩有醫療支出，飼主必須自行負擔一定比例的金額，其餘才由保險公司理賠。此外，第二代寵物險大多有理賠次數最多三次的限制。若毛小孩生小病將理賠次數用完，就可能無法申請理賠。

第三代寵物險，放寬理賠限制、保障範圍廣、高齡寵物也能保

2020年，第三代寵物險延續了寵物險的五大保障，保險公司提高寵物可投保年紀，接受8到10歲的高齡犬貓投保。此外，也取消了理賠次數的限制，取消了自負額。對飼主與毛小孩來說，保障變廣了、理賠限制變少、高齡寵物也能保。尤其是毛小孩看醫生時，不用再擔心理賠限制，讓飼主更願意為毛小孩投保寵物險。

SARAcares提醒，除了基本的五大保障一定要注意之外，可以再額外關注以下兩點：

  1. 保險單位有關理賠的限制：自負額比例越低越好，或是飼主無須負擔自負額。理賠次數最好在三次以上，或是直接選擇沒有理賠次數限制的寵物險。
  2. 保險單位是否接受高齡貓狗投保或續保？以免家中貓狗年紀已高，卻無法繼續享有寵物險保障。

本文經莎拉保險網授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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