《吃佛》：中國越來越難以宣稱藏人很幸福，自焚事件接二連三地發生，完全擋不下來

文：芭芭拉．德米克（Barbara Demick）

起火的男孩

二〇一一年三月十六日，正值初春時節，天候晴朗。青草從積雪中冒出頭來，不久積雪就會開始從山坡上撤退。唐塔搭便車進入阿壩，希望能拿到旅行所需的通行證，母親與妹妹也陪他一起來了。他們抵達阿壩鎮的入口時，卻發現檢查站封閉了。這次，警察甚至沒檢查身份證，只以不屑一顧的手勢，要他們的麵包車掉頭離開。藏人知道在檢查站最好不要挑起爭執，所以司機只好倒車，把乘客送回村裡。

但唐塔說不行，他要下車走完剩下的路。母親還沒來得及反對，他就在靠近東部檢查站的中石化（Sinopec）加油站前跳下車，那裡是鎮上唯一的加油站。

他繼續步行時，看到城裡出事了。當時才下午三點左右，但商店都關門了，放下金屬百葉窗。警車在檢查站與鎮中心之間來回行駛。唐塔出於本能，離開了主要道路，選擇當地人想避開警察時喜歡繞的路。他走到人民醫院與公安局後面，那裡的停車場變成了荒地。在泥濘中跋涉，比在人行道上顯眼的地方行走要好。其他的藏人也在做同樣的事情，唐塔不想問他們發生了什麼事，但他悄悄地偷聽他們的對話，終於得知事情的梗概。

鎮上發生了一件火災意外，有人點火自焚，「又是」一個格爾登寺的僧侶。

唐塔知道他應該趕快回檢查站，搭另一輛便車回麥爾瑪，當下的情況很危險。阿壩是個小鎮，他不想被認出來。許多人知道他一直想去印度，那本身就是一種犯罪。母親提醒過他，要盡量保持低調。即使是他熟悉的藏人也可能告密，私下通報警方。他已經十七歲了，不再是未成年的孩子，他可能因此被捕入獄。

他很慶幸自己在拉薩改變了外型。他長出了蓬鬆的紅髮，戴著大大的有色眼鏡，看起來不像龐克，反而更像中國的中年婦女。當他向鎮中心走去時，本能地拉起厚厚的黑白圍巾，遮住臉的下半部。他感覺到自己在冒汗，雖然才三月，但太陽非常大，也有可能是因為整個小鎮因火災意外而氣氛緊繃。

他抄近路，鑽進主要道路店面之間的小巷，來到市場區。那裡堆滿了推車，推車上裝滿了蔬果、運動鞋、帽子和圍巾。那裡通常是鎮上最擁擠的地方，但今天都封閉了。

他意識到自己正站在自焚事件發生的地方。警方拉起的警戒線外，圍著一群藏人在旁觀。人行道上站著一群嘰嘰喳喳的老婦人，身穿寬大的朱巴，梳著黑辮子，脖子上掛著肥大的珠子，看起來像從寺院出來的。他們哭喊著、祈禱著、尖叫著——一會兒呼籲同情，一會兒又呼籲報復。

「唵嘛呢叭咪吽。」他們吟誦著呼籲同情的咒語。

「中國混蛋。」

「吃土吧！」

「願塵土填滿他們的嘴！」這是阿壩最愛的詛咒。

唐塔把臉縮進圍巾裡，擠到婦人群中，他想看得更清楚一點。他看到一家製造金屬火爐的小店前面，一家名為Chomolungma（藏語的「珠峰」）的酒吧對面，人行道上有白色泡沫的殘跡，那可能是滅火器的殘留物。他往後退，低下頭，看見一個火柴盒，裡面的火柴灑落在人行道上。他趁大家不注意時，把它們揀起來塞進口袋。他不知道那是不是那個僧侶用來自焚的火柴。

唐塔還是覺得不敢置信。扎白的遭遇讓他確信，應該沒有人會再自焚了。扎白兩年前自焚，但活了下來，後來全身殘廢，被囚禁在中國某家醫院裡，淪為中國在電視上宣傳的工具。誰會蠢到再去自焚？誰那麼勇敢？

他周圍的人似乎都很震驚，焦躁地走來走去，感覺還有別的東西騷動不止。那名僧侶自焚後，警察與軍隊突襲了格爾登寺，尋找代罪羔羊。二十五名僧侶被捕，並拘留在警局。以寺院守衛者自居的老人離開了自焚地點，來到對面的人行道上舉行守夜儀式，等待那些僧侶獲釋。一群比較激動的年輕人則是直接聚在警局前。從二〇〇八年起，唐塔已經對抗議活動的進行方式有了足夠的瞭解，他知道所有的行動者都準備好重複上演同樣的行動。

此刻，唐塔已經沒有留在阿壩的理由了。他想申請證件的公安局已經關了，他幾乎可以聽到母親懇求他回麥爾瑪的聲音。但是，他又被當初驅使他進城的好奇心所吸引，目光無法移開現場。他身上帶了一些申請證件的錢，那些錢只夠租個房間住一晚。阿壩到處都是廉價旅館，它們專為進城購物或銷售商品的鄉下民眾提供服務。他挑了警局對面的旅館，以便就近觀察狀況。那間旅館裡，自然充滿了有關自焚及僧侶被捕的討論。唐塔不願參與談話，因為他正隱姓埋名地旅行，所以他在大廳裡徘徊，偷聽大家的對話。

一開始，他以為自己聽錯了，但他聽到大家不斷重複「彭措」這個名字。很多藏人有相同的名字，但他聽到這是麥爾瑪的彭措，來自雅魯尚（Jarutsang）家族。是那個彭措，他的朋友。彭措比唐塔大幾歲，但在格爾登寺是師從同樣的老師，那就好像讀同一班，或是屬於同樣的寄宿學院。唐塔對彭措總有幾分畏懼，不是因為他仗勢欺人，而是因為他是優秀的運動員與學生，文武雙全。

彭措的父親跟唐塔的父親一樣，都是社會地位低下的鐵匠，但雅魯尚家族是比較受人敬重的大家庭。唐塔回憶道，彭措的祖父鄧多（Dhondor）在一九五〇年代抵抗漢人的運動中曾是領導者。一切開始明朗起來了——有其祖必有其孫。

彭措是個身強體壯的年輕人，笑容燦爛。十幾歲的時候，他就對舉重產生興趣，喜歡炫耀六塊肌及展現引人注目的二頭肌。彭措對自己的體格非常自豪——這種特質也許跟終生獨身禁欲的僧侶不太協調。唐塔後來才想到，也許彭措那麼在乎體格，是為了自焚時把身體作為更好的祭品。

唐塔的情緒在厭惡與尊敬之間搖擺不定。他試著想像自焚有多痛——他還記得煙霧彈的火花灼傷他的手時有多痛。他很想知道，彭措這樣一個跟他同齡、同樣成長環境、家庭背景相似的人，怎麼會做出往自己身上澆汽油然後自焚的決定。唐塔摸著他在路上撿到的火柴，他不知道自己有沒有勇氣做那種事。他不得不承認，可能沒有。但是，在旅館外，他看到憤怒的人群像烏雲一樣聚集在警局前，他認為這次肯定會爆發抗爭，這次他肯定會以成人的身份加入抗爭。後來他回憶道：「當下，我毫無疑問，我已經準備好慷慨赴義。」

午夜時分，阿壩警方釋放當天稍早逮捕的僧侶。那一定是因為高層命令有關當局克制一點，至少目前先這樣，以防激起另一次抗爭。

彭措的自焚行動比扎白成功，他在翌日凌晨三點過世。他的葬禮是阿壩人記憶中最盛大的葬禮之一，是在離格爾登寺約三公里的山坡上進行，那也是天葬的地方。但彭措已經火化了，因為他在身上淋了汽油，遺體不適合讓鳥吃掉。哀悼者排著長隊緩緩上山，一邊吟誦著禱文，一邊拖著一條由哈達製成的白色長繩。

唐塔的母親不准他去參加喪禮。他回到麥爾瑪的家時，索南非常擔心，不讓他離開她的視線。她只有一個兒子，絕對不會讓他去自焚或抗議時遭到射殺。她告訴唐塔，他可以在家裡吟誦禱文來哀悼亡友，這次，他不得不承認母親是對的。但他依然處於不穩定的狀態，還是忍不住想做一些容易招惹麻煩的事。那年夏天，當地打算舉行騎馬節，唐塔認為藏人不該參與那麼歡樂的節慶活動，所以他在家裡開始規劃一場宣場活動，以阻止騎馬節的舉辦。母親出門後，他拿出一些白紙，在紙上寫下他想傳達的訊息：

我呼籲麥爾瑪人

不要舉辦婚禮、騎馬節之類的慶典，

以感念烈士彭措為我們的理念自焚。

我們必須團結一心。

他在麥爾瑪的三個地方貼了這些告示——在橋上、一家餐廳的窗戶上、小溪附近的小神龕上。索南發現他做的事情時，怒不可抑。目前為止，她把大部分的積蓄及更多的錢，都投入讓他去印度深造的計畫了。她希望他永遠離開阿壩，這樣就沒有機會被捕了。她和唐塔的父親商量過，他們都贊成讓唐塔與同父異母的兄弟仁增多吉住在一起，放牧犛牛，度過那年剩下的日子。

索南把唐塔帶進山裡、讓他遠離格爾登寺是對的。

儘管中國當局在彭措自焚那晚避免激怒人群，但他們並不打算就此放過相關人士。後續幾週，有三百名僧侶被捕。寺院再次遭到封鎖，外面圍滿了武警、帶刺鐵絲網、警犬、裝甲運兵車，食物供應也減少了。當地政府出版了一本小冊子，聲稱再教育專案是必要的，因為「寺院裡有些僧侶曾嫖妓、酒醉、鬧事、賭博……有些人還散佈色情影片」——阿壩人都不相信這些指控。

死者已無法起訴，所以中國當局尋找新的法律作為懲罰的依據。他們指控三個與彭措死亡有關的人犯了殺人罪。彭措自焚後，被一輛麵包車送去格爾登寺，整個過程都被監視攝影機錄下來了。僧侶說，他們帶走垂死的彭措，以防他被中國警方粗暴對待。彭措躺在地上時，中國警方曾對他拳打腳踢。

然而，中國法院裁定，僧侶的行為形同謀殺，因為彭措當時還活著，應該送去醫院。阿壩州的首府馬爾康的人民法院裁定：「他們清楚知道彭措有嚴重燒傷，卻在他應該接受緊急治療時，把他帶走。」

彭措的叔叔是處理其遺體的人之一，被判處十一年的監禁。另兩名僧侶的刑期較輕。彭措的父親和他的兄長被判處六年徒刑。

於是，一種模式就此開始，並延續了好幾年。任何與自焚有關的人，都可能面臨謀殺與顛覆罪等刑事指控。人權組織「對話基金會」表示，二〇一二年十二月，中國最高人民法院發佈判決意見書，該意見書指出，任何煽動自焚的人都應以「故意殺人罪」起訴，而且其動機是「分裂國家……危害公共安全與社會秩序」。遭到起訴的人包括那些事先聽到消息的人、賣煤油或甚至是賣煤油塑膠瓶的人、用手機拍照及攝影的人，以及向人權組織提供自焚者資訊的人。

如果這項政策的目的是為了阻止更多的自焚行動，結果是適得其反。八月中旬，四川省甘孜鎮的一位僧侶散發傳單，呼籲讓達賴喇嘛回國，接著就在縣府前喝下石油並自焚。九月二十六日，彭措的弟弟格桑（Kelsang）和一位十八歲的同學，在幾乎相同的地點，重複了他哥哥的自焚行動。格桑也是格爾登寺的僧侶，年僅十八歲，長得和哥哥幾乎一模一樣，都有燦爛的笑容與酒窩。格桑與朋友活了下來，他們跟扎白一樣，最終變成中國電視上的警世故事。

在那次事件後，自焚者精進了技巧，以確保自焚後一定死亡。他們把自己裹在被子裡，接著以鐵絲纏住被子，這樣就不容易抽出被子滅火了。他們不僅以汽油澆透自己，也喝下汽油，使身體也從內部燃燒。自焚者死意堅決，死了總比被關在中國醫院裡截肢好。

十月七日，兩名在鎮壓中被迫離開的格爾登寺僧侶卡央（Kayang）與曲培（Choepel）一起在阿壩的主要街道上自焚。這兩個約十八歲的男孩手牽著手在火焰中燃燒。兩人都被送去醫院，但不久就過世了。

十天後，一名二十歲的西藏覺姆在瑪米覺姆貢巴（Mamey Dechen Choekorling，即四窪尼姑寺）前自焚，那間尼姑寺在格爾登寺的西方約三公里處，在政治上也很活躍。二〇〇八年的抗議活動中，那些覺姆在鎮上遊行，其中一人遭到槍殺。親戚後來發佈了那位自焚覺姆丹增旺姆（Tenzin Wangmo）的照片，她的美貌因為剃度而更加引人注目。她是第一位自焚的女性。

中國的宣傳人員越來越難以宣稱藏人很幸福。自焚事件接二連三地發生，完全擋不下來。

書籍介紹

本文摘錄自《吃佛：從一座城市窺見西藏的劫難與求生》，麥田出版

作者：芭芭拉．德米克（Barbara Demick）

譯者：洪慧芳

繼暢銷書《我們最幸福：★北韓人民的真實生活》，

獲獎記者芭芭拉．德米克又一大無畏揭開獨裁政權真實樣貌之作！！

此次，德米克深入中國數一數二最難潛入的地方，

探究在中國政府嚴密監控下生活的藏人變成了什麼樣子？中國究竟急於隱瞞哪些事情？

坐落在青藏高原東部的藏族小鎮「阿壩」（Ngaba），是藏人與共產黨與最初交手的地方，

也是今日備受中國當局壓制與布滿鬼眼監控之地。

一九三○年代，毛澤東的紅軍敗逃到青藏高原，抵達阿壩時，

士兵因為過於飢餓而洗劫當地寺廟，吃下那些由麵粉與酥油做成的小佛像，

他們其實是在吃佛。他們自知褻瀆了西藏人的神聖信仰，卻滿不在乎。

自此每隔十年左右，阿壩就會出現反政府的激烈抗議活動，

自焚的風潮完全戳破了中共聲稱藏人樂於受到中國統治的說法，

這個地方也成了當局的眼中釘……

中國政府自《十七條協議》簽訂後短短不到幾年，旋即打破一國兩制、高度自治的承諾，無情剝奪藏人的土地、信仰、文化與記憶，對西藏的破壞遠多於創造，一九五○、六○年代，中共在西藏東部對抵抗運動鎮壓造成的死亡人數，甚至比中國要求日本一再道歉的南京大屠殺還多！而那喪生的數十萬西藏「分裂分子」，無疑成了官方口中根本不存在的數字；尚且不論藏人同樣歷經毛澤東的大躍進，死在獄中，死於飢餓，在清算折磨中被處決，在勞改流放中失去生命，他們的遭遇比漢人更慘，不僅更早受到虐待，而且受虐的時間更長。

老一輩的藏人流血奮力抵抗解放軍的入侵，年輕一輩的藏人在共產黨龐大勢力的箝制下，則銘記達賴喇嘛的非暴力理念——他們不忍心殺戮他人，只殺自己——以自焚做為對中共高壓統治的沉重抗議。中國的宣傳人員也愈來愈難以宣稱藏人很幸福，自焚事件接二連三地發生，完全擋不下來。

毛澤東曾對達賴喇嘛說：「宗教是毒藥。」計畫性消滅藏人的語言是必須，打造現代化的樣板城市是必須，鼓勵他們在家中展示習近平的肖像與中國國旗更是必須；黨才是你唯一的神。懼怕宗教力量的共產黨在其建黨一百週年之際，更不遺餘力地淡化藏人生活中佛教信仰的比重，以弱化達賴的影響力。

中國正成為完美的獨裁者。今日藏人的恐懼程度，堪比作者在北韓看到的情況。《洛杉磯時報》駐北京辦公室主任芭芭拉．德米克耗時數年，深入阿壩、成都、拉薩、理縣、九寨溝、南京、中尼邊界、印度達蘭薩拉等地，親訪達賴喇嘛與數十位藏人，並逐一考證查實，描繪出在全世界最有權力的政府的壓制之下，西藏最真實的處境。

本書敘事橫跨數十年的西藏與中國現代史，透過德米克筆下的人物娓娓道來：

在文革期間遭到抄家的公主；在著名的格爾登寺變得激進的年輕流浪藏人；

努力向上卻愛上中國女人的行動創業者；冒著生命危險大膽反抗的詩人兼知識分子；

自小就被迫在家庭與難以捉摸的中國金錢誘惑之間做抉擇的藏族女學生……

他們都是普通人，他們只是想在家鄉過正常、幸福的生活，

而不必在信仰、家庭、國家之間做出棘手的抉擇。

他們都面臨同樣的困境：

究竟要抵抗中國，還是加入中國？

究竟要遵循佛教教導的慈悲與非暴力嗎，還是起而反抗？

西方人長久以來把西藏文化想像成一種充滿靈性與平和的文化，德米克揭開了這種長久以來的誤解，帶大家洞悉二十一世紀藏人的真實樣貌。當今的藏人飽受一個勢不可擋、無所不能的超級大國掠奪，但他們仍努力保護文化、信仰與語言。德米克的描述細膩入微，樸實無華，時而令人震驚，久久無法忘懷。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航