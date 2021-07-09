海地的輝煌歷史與黯淡前景：總統遇刺身亡，代理人「鬧雙包」引發新一輪政治動盪

編譯：王國仲

2021年7月7日凌晨1點左右，海地總統摩依士（Jovenel Moïse）在首都太子港的總統官邸內遇刺身亡，第一夫人瑪婷（Martine Moïse）身受重傷，目前已轉往美國佛羅里達治療。他們的三名子女則安全無恙。

暫代總統職務的海地臨時總理喬塞德（Claude Joseph）呼籲各方保持冷靜，並宣布國家進入15天的緊急狀態、關閉邊境。他表示殺害總統的是「說英語和西班牙文的外國人（海地官方語言是克里奧爾語和法文）」。

部分消息指出兇手疑似攜帶重型武器，並在行兇時自稱是美國緝毒署官員。海地官方尚未證實消息真偽。美地駐美大使艾德蒙（Bocchit Edmond）稱此事絕不可能是美方所為，並懷疑兇手是訓練有素的傭兵集團。

海地警察總長查爾斯（Léon Charles）於8日向媒體宣布，警方已擊斃四位並逮捕兩名兇嫌，但尚有數名槍手在逃：「我們在兇手試圖逃離現場時成功攔截他們，雙方展開激烈交火。」據稱曾有三名員警被擄作人質，幸虧皆已獲釋。

世界最窮國家之一，海地的輝煌歷史與黯淡的前景

早在摩依士遇刺前，海地便是世界上最荒亂且貧窮的國家之一。海地過去曾擁有輝煌歷史——在1804年脫離法國，成為拉丁美洲首個獨立國家，更是第一個由黑人領導的共和政體。可惜好景不常，在接下來的整個世紀中，海地由數十個獨裁政權輪流統治，暴力、外患（曾被多明尼加入侵）與動亂層出不窮。

1986年，惡名昭彰、世襲且獨裁的杜瓦里埃（Duvalier）政權終於垮台，海地也迎來第一次的總統直選，但其後卻陷入軍事政變、迫使總統下台或流亡，新科總統又無力整合派系，導致政變再次發生的惡性循環。縱使聯合國維和部隊從2004年便派駐海地（已於2019年撤出），情況仍未見好轉。

雪上加霜的是，2010年，海地發生芮氏規模7.0的強烈地震，造成超過20萬人死亡，約370萬人（近海地總人口三成）受災。儘管世界各國皆派出救援隊、提供物資與援助，對社會、政治與經濟皆已近乎崩壞的海地來說只是杯水車薪。

摩依士於2016年當選，並在2017年正式就任總統，但他的經濟政策屢遭民眾批評，貪腐與官商勾結的風聲更時有所聞。此外，其總統職權持續擴張、技術性推遲中央和地方選舉（如稱經費不足，或就任日期仍未滿法定的五年等），更讓人民擔心海地將走回獨裁執政的老路。

2019年2月，因通貨膨脹、40億應挹注農業發展與基礎建設的資金流向不明等因素，憤怒的海地居民走上街頭，要求摩依士下台負責。

社運人士艾爾喜（Veline Elysee）接受BBC採訪時表示：「很多人批評，說我們引發暴動、製造混亂。但只有真正走上街頭，讓政府看到多數民意，他們才會願意採取行動。」摩依士本人否認貪汙，但也並未解釋發展基金流向。

在四年多的任期內，摩依士啟用多達六位總理，但皆未能解決社會問題、平息不滿民意。事實上，在遭到暗殺的前一天，他才剛指派亨利（Ariel Henry）出任第七位總理。

總統突然身亡，權力真空恐引發新一波動亂

摩依士的突然身亡，將海地危如累卵的政治與社會結構推向更高浪頭。

根據憲法，總統席位空缺後，應由最高法院首席大法官接任。但不幸的是，首席大法官希爾偉斯特（René Sylvestre）數週前便因新冠肺炎去世，尚未指派繼任者；理應卸任的臨時總理喬塞德，卻表示由於下一任總理亨利尚未宣示就職，他將代行總統職務，直到選舉順利舉行。

對此安排大為不滿的亨利也向當地媒體表示，自己才是合理且合法的臨時領導人。若兩人無法擱置成見，共同處理眼前問題，很可能引發新一波權力鬥爭，海地的前景也會更加灰暗。

除了領導人之爭，海地政府內還留有其他巨大的權力真空——由於經濟、政治與社會安全因素，合法選舉已被推遲超過一年。現在海地政府內，僅有10位官員（全都是議員）經由人民選出。

下一期總統與議會選舉預計在9月舉辦，同時也將進行摩依士極力提倡，認為能帶來政治穩定的憲法公投；市政和地方選舉則原訂於2022年1月進行。不過，美國大使館在7日指出，基於持續動盪的社會局勢，選舉將再次延後。

泛美衛生局（Pan American Health Organization）同時發出警告，社會動亂可能進一步加劇當地的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情。海地的確診數與死亡人數自5月初開始攀升，根據官方數據，目前已有近兩萬人確診、約500人死亡。由於缺乏妥善醫療體系，實際情況可能遠比數據來得嚴重。海地也是世界上少數幾個連一劑疫苗都還未能取得的國家之一。

國際皆譴責暗殺暴行，呼籲海地保持團結、走出困境

各國政要皆對摩依士致哀，並呼籲各界保持團結、共度難關。美國總統拜登（Joe Biden）譴責這起「令人髮指」的暴行，並表示美國已準備好提供援助，維持海地的國家安全與穩定。

智利總統皮涅拉（Sebastian Piñera）呼籲海地人民保持團結與和平、維護民主制度，並想方設法共同度過眼前難關；哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）則稱攻擊行動是「野蠻人與懦夫行徑」。

英國首相強森（Boris Johnson）對摩依士的死感到「震驚且悲傷」；西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）也發推特譴責暗殺行徑，希望海地政界團結一致，共同走出困境與危機。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航