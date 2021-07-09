天玉集團打造夢之街「第五大道」 提早卡位市政特區輕豪宅

1990年北市信義計畫區開始發展，當時新屋每坪僅2~3字頭，然時過30年中古屋每坪成交已達80~110萬元，新屋則有單坪200萬元行情，高雄農16美術館10多年前新屋每坪成交8~10萬元，如今已翻倍成長。近年來南科效應引爆台南房市買氣，當中安平市政特區有少見河港資源，加上重大建設匯聚，成為這波房市漲幅最具指標熱區。

Photo Credit：天玉集團 安平區擁有港灣資源，區段未來將增設雙線捷運車站，在台南市政府積極推動安平港自貿港區下，為未來房市增添大量利多。

安平市政特區享雙捷匯聚 遊艇碼頭建設利多

台積電加碼2兆元投資南科設廠，整個台南房市買氣迎向史上高峰，當區段多數建案均急於販售，想搶搭南科熱潮時，購屋族必須更加謹慎置產，以免購置生活機能不足，未來房價不漲反跌地雷區。然而城市發展離不開建設，過去市政中心所在區，往往都是房市代表，如北市信義計畫區、台中七期市政商圈與高雄四維百貨商圈，而台南安平市政特區佔地面積達604公頃，區段近年來包含亞果遊艇碼頭開發及捷運藍綠雙線建置，與台南市府積極推動安平港自貿港區等，重大建設匯集，成為這波台南房市買氣明星焦點。

永華大道百貨商家聚集 地價房價屢創新高

2020年營業額達143.2億元，高居全台第4名，甚至還高過「漢神巨蛋購物廣場」的「新光三越台南新天地」坐落在西門及永華路口，永華市政大道沿線有著佔地面積10公頃，台南最大兒童遊戲場「水萍塭公園」，沿線包括耕讀園、饗麻饗辣、夏慕尼、原燒、寶TAKARA日式涮涮鍋、必勝客、星巴克等知名餐飲品牌進駐，而隨著商業機能不斷發展，消費力持續提升，也讓安平區地價一路飆漲，每坪上看80萬元；過去更曾出現店面成交4.15億元新高紀錄。

打造台南夢之街 龍藤建築系列「第五大道」市政特區第一輕豪宅 首付38萬起，挺青年成家圓夢

美國紐約市曼哈頓第五大道有著多家博物與美術館，當中第49~60街間則被稱為「夢之街」，沿線聚集全球最具指標精品如Chanel、LV、Gucci、Cartier、Versace等旗艦門市，最高店租每年達16億台幣。

南台指標建商天玉集團樹藤建設，在永華市政大道推出大樓新案「第五大道」，基地面積達2500坪，規劃21~22樓地標建築，社區臨永華路退縮最多達約40米，各棟別間棟距最高達約50米，提升戶別採光，為延伸周邊綠意，中庭打造舒適藝景花園，即便位處低樓層仍可享有綠地視野，2~3房高坪效格局並減少室內虛坪均規劃2套衛浴。建案以媲美輕豪宅等級打造高質感首購宅，戶戶可選購車位，二房最低首付38萬元起即可成家，成為入住安平市政特區第一首選。