在台灣勞動也用鏡頭紀錄：與其休息，我們仍選擇與菲律賓的家人聯繫
我們想讓你知道的是
有的移工們會在閒暇之餘會以攝影紀錄在台灣的時光，透過影像刻畫對家鄉、家庭的思念。因此非營利組織One-Forty舉辦「Voice of Migrants 移工之聲」攝影比賽，向移工們徵集攝影作品，展現他們鏡頭下的台灣。
走在西門町徒步區，登上北海岸山徑，你或許會看到有人舉起攝影機，捕捉眼前的人潮光影。
這個人，可能是一名東南亞移工。
在異地忙碌工作，攝影是許多移工在休假期間獲得生活力量的來源。他們用各自的相機或手機，默默記錄著生活中的風景與故事。One-Forty 從 2019 年開始，每年舉辦「Voice of Migrants 移工之聲」攝影比賽（以下簡稱 VOM），向台灣移工們徵集攝影作品、在每年的實體展覽中展出優選作品。站在一張張照片前面，我們透過移工的景觀窗，看見他們眼中的台灣；也彷彿能感受到一雙雙眼睛背後，移工們對台灣的熱烈情感，對家鄉的思念。
今年的VOM，One-Forty擴大徵件，從來自印尼、菲律賓、越南的移工收到上千件攝影作品，選出三十件優選作品，在今年的【1/40“ 立體攝影展】線上展廳展出。當中一些攝影師默默地拍照超過十年，一些今年才得到第一台相機，然而面對各自的生活，他們按下快門，說出自己的故事。在這篇文章中，One-Forty與你們分享前三名得獎者Mark、Marino、Belinda的攝影作品與訪談文字，藉由他們的眼，聽見他們的移工之聲。
第一名Mark Christian E. Cypres：記錄那些獨處的身影，像在記錄自己
我剛開始接觸攝影，是高中畢業之後。記得當時，一個朋友在做婚禮攝影，我覺得那樣的工作滿理想的，所以開始摸索怎麼拍照、上 YouTube看各種教學影片。後來攝影漸漸變成我的興趣，我不幫別人拍照，只拍屬於自己的照片。2011年10月，來台灣工作的四個月前，我投稿給一個菲律賓的攝影比賽，也得到了第一名。距離今年參加VOM，已經快10年了。
來台灣之後，我一直維持攝影的興趣。每次出門我都帶著我的相機。休假的時候，我喜歡搭火車從彰化到台中，在台中到處晃晃、去二手市場買東西，像在尋寶。曾經買過哪些東西，我一時也想不起來，都寄回菲律賓送給家人了。想像他們收到禮物的樣子，腦中都能浮現他們的笑容。
一個人在台灣工作，難免有挫折的時候。面對這種情緒，我就出門拍照。走到哪裡拍到哪裡。常常我會拍到上千張照片，但可能最後滿意的只有一兩張。
我很喜歡拍路上的人，捕捉他們做著各自的事。我尤其著迷於獨自一人的身影，或許因為我喜歡獨處，拍攝這樣的人物，更能夠投射我自己的感受。
原本我想著要去台中拍一些照片，投稿給VOM。但那陣子工作特別忙碌，找不到時間外出。最後我選擇在工廠裡完成拍攝。吸引我注意的，是公司儲藏空間裡的箱子。每次我看到同事把箱子疊得那麼高、那麼整齊，都覺得很讚嘆。我喜歡那種重複的秩序。作為一個移工，我認為這樣的意象很能代表我在台灣每一天的工作。
但我又覺得，只有箱子，這張照片並不成立，所以我加入了人的元素。我架了手電筒、設定相機的快門計時，自己跑進畫面裡當模特兒。平常在工廠的午休時間，我就很喜歡獨自待在儲藏室裡休息，在那個安靜的空間，用手機向家人們報平安。跟他們通訊，是我在工作中獲得能量的方式。這可以說是我的一張自肖像（self-portrait）。最後呈現出的樣子滿令我驚喜的，尤其當時我只有十幾二十分鐘可以完成這張照片。
第二名Marino D. Camello：用攝影的眼睛，凝視生活的困難
我來自菲律賓一個很純樸的鄉村。周圍有田地、有樹木、有溪流，離山離海都不遠。或許因為這樣，我總是在接近大自然。我喜歡到戶外旅行，喜歡透過拍照，記錄旅途中的種種畫面。來到台灣之後，我也常在休假時間，到郊外、海邊走走，得到一些療癒。
在台灣的一些景點，我常常看到遊客用單眼相機拍照。我很羨慕，很想用那樣的鏡頭，留下更美麗的回憶。從那之後，我就夢想要存錢買一台單眼相機，也開始認真地學習各種攝影技術。2015年8月，我終於買了一台Nikon D5300。直到現在，照相幾乎已經成為我出去旅行的原因。如果不帶相機出門，我總覺得好像少了什麼。
我的每一張照片，都要花上許多時間才能完成：找到一個適合取景的地點之後，我會大量試拍、研究更好的構圖與參數；之後再選擇傍晚或清晨的時段，回到那些地點拍下最終的畫面，捕捉不同的色彩跟風景。「旅程」那張照片（註：Marino得到VOM優選的另一張攝影作品），是我2018年5月1號在基隆瑞芳一帶拍攝的。那是一個天還沒亮的清晨，我爬到山頂等待日出。天漸漸亮的時候，你可以看到廣闊的海，可以看到山的輪廓慢慢浮現，可以看到蜿蜒的山路⋯⋯。
每次回顧那些照片，我會想起爬山的疲勞，等待日出日落的時間，以及旅途上遇見的人們⋯⋯。不論多久遠以前的照片，看到那些景色，還是讓我感到新鮮而驚奇。
不過這次VOM第二名的作品，反而是在很臨時的狀態下拍攝的。那是2019年2月13號，我帶著相機走在台南路邊，突然看見一個阿嬤走在前面。那時候路上的人車很多，其實沒有太多時間思考，我調慢快門，很快地拍下照片。之後我繼續走在路上，沒有特別在意自己拍得怎樣。回家之後才發現，原來我拍了一張這麼酷的照片：慢快門捕捉了她正在行走的瞬間、路燈光線更強烈凸顯她在照片中的焦點⋯⋯。
我將它取名為「母親」、用它參加 VOM，因為我感覺照片中的女人代表著我在菲律賓的母親。這張照片，不只獻給我的母親，也想獻給所有台灣移工們的母親。
將來我希望自己成為一位優秀的風景攝影師，到世界各地的景點拍照。作為一個攝影人，看到一個畫面，我會思考如何透過不同的技巧、角度，將它變成美麗的照片。這樣的態度也延伸進生活中。每當我審視生活中的一件事，我會透過不同的角度去理解它，了解事情為什麼會發生、如何去解決。攝影不只是興趣，也影響了我的人生。
現在，只要我覺得孤單，我就會去看之前拍過的照片，思考下一次要去哪邊旅行。這讓我有動力繼續生活、繼續前進，前往下一個旅程。
（點此連結看 Marino 的 Instagram 攝影帳號！）
第三名Belinda Oligario：路上的老人，使我想起菲律賓的家人
五年前，我在台灣參加一場菲律賓女子籃球比賽。平常大家在工作、沒有時間練習，到比賽當天才第一次見到隊友。反正是為了好玩，後來我們也沒贏，不過我跟隊友Marinel變成好朋友。發現她的住處離我的公司近，沒工作的時候我會去找她聊天。今年初，她的女兒滿周歲，在台北聖多福天主堂受洗。我是她女兒的教母。Marinel知道我最近在學攝影，請我幫忙記錄受洗儀式。後來我看到VOM的徵件比賽之後，寄出這張照片，沒想到居然得了獎。
周歲嬰兒的受洗，在羅馬天主教文化當中，是非常盛大的活動。家長們會在這一天宴客慶祝，幾乎像是聖誕節一樣。能夠記錄這個瞬間，讓我覺得很有意義。當年我一歲的時候，一定也經歷過這樣的儀式。我的父親是船員，母親也有自己的工作，從小我是在外公外婆的照顧下長大的，跟他們的感情特別深。來到台灣工作這段期間，菲律賓的外婆生病了。每次想到她我都很難過。在台灣，我只能偶爾打電話給她，要她吃得健康、等我回去，不要擔心我。雖然很難熬，但至少能夠透過網路聯繫彼此。記得以前父親出海，還會寫信寄給母親。他們要等待更久，才能聽到彼此的消息。
或許出於對家人的思念，在攝影上，我很喜歡捕捉老年人的身影。看著他們佈滿皺紋的臉跟雙手，我彷彿可以想起他們人生中經歷的種種困難。透過拍下這些老人，也像是提醒我自己，外公外婆還活著，是一件幸運的事。我也喜歡拍攝小孩。看著小孩，你會感覺自己的內心變得年輕了，你能忘掉所有壓力，看著他們的眼睛，你能感受到那種輕盈的情緒。
剛開始學攝影，我對很多技術都還不熟悉，只是將我看到的故事跟情感記錄下來。有一次我在西門町，看到一個小女孩，要阿公阿嬤抱她，阿公阿嬤說不行、他們沒力氣，小女孩生氣地蹲在路邊哭。當時她身後是一個Nike勾勾的Logo，讓我覺得生活中必經的挫折，都會有人能夠理解、讓我能夠度過。
疫情之前，每個週末只要有空，我都會去教堂望彌撒。那邊的菲律賓移工很多，有時候晚一點去，甚至沒有位子可以坐。宗教對我而言非常重要。它讓我有一個追隨的方向，能夠度過人生中許多困境。記得來台灣之前，我曾經得到另一份在菲律賓大公司的工作。當時我很掙扎，要在台灣跟菲律賓之間抉擇。於是我去教堂，點起蠟燭。當我問上帝，我感覺到答案在我體內出現了，所以最終我選擇來到台灣工作。我相信這就是我的命運吧。
Marinel還不知道女兒受洗這張相片得獎了。One-Forty的實體攝影展取消之前，原本我想著，要帶她到台北車站看那張照片，當作一個驚喜。展覽改到線上之後，我應該會把連結傳給她。相信她也會很高興。
【One-Forty 1/40“ 立體攝影展】6/24（四）～7/11（日）線上開展中！
2018年，台北車站大廳。2019年，松菸文創園區。2020年，高雄駁二藝術特區。過去三年，每年我們都舉辦一場超過萬人的移工展覽。今年我們想挑戰自己，把這場萬人攝影展搬到線上，用360度虛擬實境技術，與大家在線上相見。三個展區的規劃，三種不同角度，與觀展者分享移工的故事：
「面對面Face to Face」展出移工個人肖像，從靜下心的凝視、眼神的交流，重新去好好認識一個人。
「移工攝影徵件Voice of Migrants」從上千件的移工攝影投稿中，展出三十件優選作品，看見他們所看見的，也了解他們在台灣生活的故事與情感。
「One-Forty故事展區」訴說移工們利用假日，在台灣這片土地上舉辦活動、發揮影響力的故事。他們創立樂團、設計禮服、發起淨灘行動，讓我們看見「移工之外」的可能。
平面的照片背後，有著立體的故事。每位移工，也有各自的光影與溫度。6/24（四）～7/11（日）期間，One-Forty 邀請你參加【1/40“ 立體攝影展】，認識一個個立體的他們：https://qsear.ch/70df23
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元