時隔3週再發布「緊急事態宣言」 ，東京與周邊3縣奧運場館確定不開放觀眾入場

東京奧運即將於23日登場，不料COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續延燒，東京終究不敵病毒的來勢洶洶，因而昨（8）日，東京在解除緊急事態宣言後3週內再度宣布進入緊急事態。

由於這次的緊急事態將與東京奧運賽事重疊，因此位於東京的奧運場館，包含即將舉行開幕式的國家體育場，將「空場」辦理採閉門賽，不開放觀眾入場。

東京奧運在即，東京再度發布緊急事態宣言

（中央社）日本東京都6月20日才剛解除「緊急事態宣言」，日本政府昨天又再度宣布東京都從7月12日進入緊急事態。首相菅義偉晚間舉行記者會公開致歉，並寄望透過疫苗接種重拾安心生活。

《日本放送協會（NHK）》報導，菅義偉昨天在日本政府舉行的2019冠狀病毒疾病防疫對策本部會議上，宣布對東京都4度發布「緊急事態宣言」，期間從7月12日到8月22日止，涵蓋整個東京奧運舉辦期間。他說，為了不讓疫情再度擴大到全境，有必要強化防疫對策。

菅義偉晚間舉行記者會表示，距上次「緊急事態宣言」解除不過3週又必須再度發布，「對全體國民造成各種負擔，我感到非常抱歉。」

他說，不過，只要跨越這段期間，必然能重拾安心的日常生活，「我們會用這樣的決心全力以赴。」

菅義偉說，現在必須要在抑制感染的同時，持續擴大疫苗接種作業，「我相信這樣就能在對抗2019冠狀病毒劃下休止符，一定可以重拾能安心的日常生活。」

面對東奧開幕只剩2週時間，菅義偉說，在「緊急事態宣言」發布下舉辦奧運可說相當罕見。目前海外代表團相繼入境日本，政府要求這些代表團在入境前接受病毒篩檢2次、入境時接受篩檢，及入境後每天接受篩檢，將徹底防止病毒進入日本。

他說，許多東奧選手及相關人士都已完成疫苗接種，且行動僅限下榻飯店及事先提出申請的外出目的地，日本政府會做好管理，不會讓這些選手及相關人士與日本一般民眾有所接觸。

Photo Credit: 中央社

東京疫情升溫，奧運東京場館確定閉門辦理

（中央社）東京COVID-19疫情擴大，有關23日開幕的東京奧運要開放給多少觀眾入場觀賽，國際奧林匹克委員會（IOC）等召開五方會談決定，東京都及鄰近3縣所有比賽場館採閉門賽。

東奧倒數15天，有關奧運場館應該開放給多少觀眾入內的問題，受到2019冠狀病毒疾病疫情影響，遲遲未決定。

8日晚間8時（台灣時間7時）國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）、國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）、東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子、日本奧運大臣丸川珠代、東京都知事小池百合子舉行線上五方會談討論。

目前東京都疫情持續擴大，日本政府昨天對東京都4度發布「緊急事態宣言」，期間從7月12日到8月22日共6週。

五方會談討論結果認為，受到東京第4度進入緊急事態的影響，東京都及鄰近的千葉縣、埼玉縣、神奈川縣的所有比賽場館將採閉門賽。

受到疫情影響，五方會談今（2021）年3月已決定不開放給來自海外的觀眾進場觀賽，至於日本國內的觀眾人數，上個月21日決定，原則上開放觀眾數是比賽場館可容納人數的50％以內、上限為1萬人。也考慮到如果疫情擴大，可能採閉門賽。

東奧組織委員會表示，東奧觀賽門票已售出363萬張，有關東京都內的比賽場館已售出的門票，將辦理退費。原本預估有900億日圓（約新台幣232億元）的門票收入將大幅減少。

東奧在東京都以外的比賽會場分佈在8道縣，包括千葉縣、埼玉縣、神奈川縣、北海道札幌市、宮城縣、福島縣、茨城縣、靜岡縣。

除了上述1都3縣（東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）的東奧場館已決定採閉門賽外，東奧組織委員會等將與其他比賽場館所在地的道縣知事（首長）討論後，才會決定是否開放給觀眾觀賽。

因應緊急事態宣言，東京奧運場館過半數不開放觀眾入場

《聯合報》報導，日本東京奧運會擔當大臣丸川珠代在經過與國際奧林匹克委員會等單位的五方會談後，宣布位於東京的奧運場館將採取閉門賽，觀眾不得入場觀賽。東奧場館共計43座，其中超過半數位於東京。即將於23日舉行奧運開幕式的國家體育場也位於東京，將在緊急事態下舉辦開幕式。

此外，東奧組織委員會也宣布，除了東京以及其周圍的埼玉縣、千葉縣及神奈川縣等地，福島和宮城等地區舉行的賽事，只開放部分觀眾入場。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺