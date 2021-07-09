【總整理】餐飲業、風景區13日起微解封，各縣市哪些鬆綁措施與中央不同調？
我們想讓你知道的是
指揮中心宣布自7月13日起針對部分公共場所有條件鬆綁，《關鍵評論網》整理了哪些縣市鬆綁方式與中央不同調，不同調的縣市多半是針對餐飲業傾向禁止內用，少部分是不開放風景區或大型親子公園。
中央流行疫情指揮中心於昨（8）日下午記者會宣布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）三級警戒延長，但自7月13日起將有條件鬆綁部分場所的管制措施。有條件鬆綁的場所包含了風景區、遊樂園區、美術館、餐飲場所等，這當中針對傳統市場及夜市的攤販管理，也開熟食內用（但仍有相關防疫規定須遵守）。
相關鬆綁措施一出後，部分縣市針對餐飲場所、戶外空間、學校的鬆綁措施與指揮中心公布的做法略有不同。《關鍵評論網》整理了各縣市鬆綁措施與指揮中心不同調者：
台北市
《自由時報》報導，台北市長柯文哲昨日表示，就科學上來說，脫下口罩吃飯、群聚最危險，因此要放最後解封，實際執行細節涉及許多局處，經討論後再向大家宣布。台北市預計於今（9）日宣佈相關規範。
新北市
《ETtoday新聞雲》報導，新北市長侯友宜今日宣布，中央公布的指引，執行面部分經過市府團隊實際討論，很多地方業者和管理單位都很難做到。因此三期警戒期間，新北市餐飲業仍不開放內用、一律採外帶。
侯友宜表示，新北市以維持警戒三級為標準，管制為原則，放寬為例外，以戶外為優先。除博物館、藝文園區、開放型風景區，人數降載、開放戶外，其他一律不開放。
基隆市
《中央社》報導，基隆市長林右昌表示，基隆目前暫時封閉的各風景區在疫情微解封之後，若屬封閉型景點，容留量將降載至原有40％，下午4時後禁止進入園區，並禁止水域活動。
至於基隆廟口跟愛四路夜市自治管理單位本來預期會「三級降二級」，但中央宣布三級警戒時間延長，所以這兩個夜市自治管理單位將與市府開會討論，決定是否如期在7月13日復市。
新竹市
新竹市長林智堅昨日在臉書發文表示，校園空間持續不開放，習慣到學校運動的朋友，請特別注意。另外考慮到傳統市場的人流與消費特性，傳統市場仍禁止試吃與內用。
針對觀光景點，將嚴格落實「實聯制、人流管控、維持社交距離」。動物園開放後，也將進行人流控管，限制1500人同時入園。
新竹縣
《自由時報》報導，新竹縣政府產發處表示，縣內公有公園開放，但遊憩設施不開放，新竹縣護膚店可恢復營業但必須全程戴口罩。傳統市場仍禁止內用和試吃，夜市則開放營業，但僅限外帶，也不能試吃、邊走邊吃。
教育處表示，田徑場則考量管制較不易，部分室內空間有群聚風險疑慮，暫時不開放，未來將視第二運動場實際運動人數，再行滾動評估田徑場是否開放。社區民眾就近運動的校園操場部分，則授權各校依實際狀況決定是否開放，以及開放運動的時間、動線和注意事項。
苗栗縣
《中央社》報導，苗栗縣政府表示，戶外休閒場所部分，包括苗栗市的貓裏喵、竹南鎮的獅山和苑裡鎮的灣麗3座大型親子公園，因跨區域、非單一出入口且有不特定對象使用，基於嚴謹防疫考量，水利處確定仍暫不開放。
台中市
《自由時報》報導，台中市長盧秀燕8日下午宣布台中市「微微解封」政策，她說，台中市33個夜市配合防疫休業，中央既已宣布微解封，台中市也將開放夜市可提出營業企劃書申請復業。她說，現階段在防疫最高原則下先「微解封」，另須「三不吃」，不可以餐飲內用、不試吃、不邊走邊吃。
盧秀燕呼籲消費者做好防疫，以目的性消費為主，只外帶、外送，買了就走，減少逗留。
雲林縣
《中央社》報導，雲林縣長張麗善表示，各級學校目前放暑假，無法採取實名制和清消，所以校園操場暫不開放。
北港朝天宮總幹事何宗霖指出，中央流行疫情指揮中心宣布宗教場所有條件開放，相關細節仍須討論並與縣府研商後再對外公布，但廟方傾向維持現狀，在室外設臨時神桌，請出神明，讓信徒在戶外參拜。
嘉義市
《自由時報》報導，嘉義市政府宣布，夜市防疫管理原則為，兩大管制「出入有管制」、「人流有管制」，飲食三大禁止「禁內用、禁試吃、禁邊走邊吃」，及「從業人員自主健康及防疫管理與環境清消」等，作為開放有條件復業的依據，同時要求業者落實「三罩」（口罩、面罩、食物遮罩）規範。
嘉義縣
《中廣新聞網》報導，嘉義縣政府已研擬一套符合地方各大小夜市可落實的防疫措施，並於日前與夜市管理者或自治會進行討論並達成共識。要求夜市要設置單一出入口，進行總量或人流管理，嚴禁民眾邊走邊吃及未戴口罩。
至於攤商均要落實實聯制、食物必須使用遮罩、備貨區食材不得裸置、全面外帶並禁止試吃內用、做好環境清消等。違規記點達到6點，下次營業時間將不得營業，直到改善為止。
宜蘭縣
《自由時報》報導，宜蘭縣工商旅遊處指出，縣管風景區部分，因為宜蘭距離還有確診個案的新北跟台北非常近，幾乎是完全緊鄰，所以風景區將繼續配合三級警戒封閉，直到警戒解除；水域部分，則因比較難以維持戴口罩與實聯制，所以一樣維持禁止水域活動直到警戒解除。
台東縣
《中央社》報導，台東縣長饒慶鈴表示，台東縣校園及體育場所屬室內運動場館仍不開放。林務局台東林管處育樂課長林孟怡表示，因嘉明湖國家步道沿線有2個山屋是不開放的，因此嘉明湖步道仍維持不開放。至於浸水營古道、安通古道、戒茂斯嘉明湖路線等路線，因有部落自主防疫管理禁止遊客進入，是否開放要尊重部落意願。
台東往返蘭嶼、綠島的客輪業者許志雄表示，客輪是否解封要等待航港局的決定，業者無法作主；另一業者李數奼表示，7月12日以後還是維持停航狀況。
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新聞來源：
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核稿編輯：羅元祺