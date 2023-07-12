懲戒法院院長李伯道否認性騷擾，司法院被批「處置失當」，回應近期將召開申評會

前懲戒法院院長李伯道涉性騷擾女下屬後，被「提早退休」直到媒體週刊踢爆並由受害者家屬出面證實，司法院啟動相關調查；李伯道今（12）日透過聲明否認自己有寫情書等控訴，並表示那是「慰問下屬」可以公開；不過被害人家屬反嗆李伯道公開全文讓大家看。

而針對此案件的調查，包括司改會和多個婦女團體也公開對司法院的處置提出質疑，認為司法院當時讓李伯道提早退休是錯誤處置，北市府應該介入調查檢討，司法院則表示，目前證據已調查完成，近期將召開性騷擾申評會，若性騷擾成立，將依法懲戒，不受退休影響。

李伯道聲明「沒寫情書」，受害人丈夫反嗆：公開全文

李伯道聲明指出，7月7日已親赴司法院全力配合調查，因涉及隱私，程序不公開而對外婉拒發言；因認有心人士近期涉刻意操弄媒體引導風向，對他進行詆毀等，特此發布聲明。



李伯道聲明指出，有關「情書」的傳言純屬子虛烏有，直言周刊報導明顯斷章取義。他強調，根本沒有所謂「情書」存在，只有給予下屬的慰問書面，他可對外公開完整內容，並接受社會公評，他問心無愧，絕無做出任何不適當的行為。他曾要求委員調取有關影帶以明真相，不容任意指摘或藉媒體、臉書等放話詆毀。關於部分個人或媒體在毫無證據下，對於他及家人所有不實指控與惡意抹黑，他將不排除採取法律途徑，以維個人及所屬單位聲譽。

不過被害人丈夫看到李伯道聲明稿內容後，於臉書貼文，表示李伯道的聲明，語帶恫嚇，他公開質問，所謂「給予下屬慰問書面」，除了給內人之外，可曾發給第二人？ 「慰問書面」中是如何稱呼內人？非常歡迎公開這份「慰問書面」。針對調取有關影帶部分，被害人丈夫質問李伯道，「我就問你，你在院長室對內人作出逾矩的行為，你院長室有安裝錄影機，有錄影畫面可供調閱嗎？如果沒有，你說那些屁話有什麼意義？」

民團痛批包庇，司法院：已調查完畢將召開申評會

民間司法改革基金會和多個婦女團體昨（11）日時召開記者會，批評這件涉嫌性騷擾的行為人，竟是掌理全國公務員、法官紀律及懲處，最高層級的懲戒法院院長。

而6月20日李伯道涉性騷事件被媒體週刊踢爆後，司法院第一時間先否認知情，到了同日下午，被害人發文證實報導的內容，並說明因擔心消息走漏而遭李伯道報復，要求司法院不要啟動「性騷擾申評會」；6月26日，司法院說明，先前的否認知悉、未開啟調查，都是出於被害人的要求，是為了「保護被害人」。

然而司法院也承認，司法院院長、司法院秘書長，皆是在知情涉嫌性騷擾情勢的情況下，令李伯道退休，並認為此舉是依《性別工作平等法》第13條第2項所採取的「立即有效之糾正補救及措施」。對此，司改會表示，即使考量司法院有「尊重被害人意願」及「通報並開啟申評會程序」的義務衝突，本事件的處理仍有不少令人存疑及處置失當之處。

婦女救援基金會董事許杏宜指出，司法院讓李伯道退休，處置失當且誤導社會大眾觀念，這和過去常見讓加害人「留職停薪、平調平轉、明降暗升」等處理方式如出一轍，顯示仍停留舊時代觀念；而司法院長許宗力明明就知道李伯道涉及性騷擾事件，在退休交接典禮，卻公開感謝稱讚李，在被害人和國人眼中，這又傳達了怎樣的性平價值？

司改會認為，李伯道退休後，院長、秘書長也未調查是否有其他被害人，面對被害人，也不知是否有通報、啟動申評會，難道認為只要被害人不主動申訴，就不用調查與究責；本案受害人在司法環境中工作，仍無法受到保護，讓她心生恐懼，這是對司法職場的最大諷刺；假如不能從根本性、系統性改善友善職場環境，並建立完善究責機制，恐怕無法避免案件一而再、再而三地於司法系統中發生。

司改會也提出，台北市政府勞動局，有責任釐清司法院的處置是否合法；另外立法院也應於本月臨時會一併修正《法官法》，加強對司法首長及法官職務監督。

司法院昨天則回應，李伯道被控性騷擾案，已調查證據完畢，目前正在寫調查報告，另外近期將召開性騷擾申評會，若評議性騷擾成立，將依法懲戒或行政懲處，不受退職、退休影響。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航