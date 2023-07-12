懲戒法院院長李伯道否認性騷擾，司法院被批「處置失當」，回應近期將召開申評會
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李伯道聲明指出，根本沒有所謂「情書」存在，只有給予下屬的慰問書面，他可對外公開完整內容，並接受社會公評；被害人家屬則反嗆，就公開全文讓大家看看他是如何稱呼下屬。
前懲戒法院院長李伯道涉性騷擾女下屬後，被「提早退休」直到媒體週刊踢爆並由受害者家屬出面證實，司法院啟動相關調查；李伯道今（12）日透過聲明否認自己有寫情書等控訴，並表示那是「慰問下屬」可以公開；不過被害人家屬反嗆李伯道公開全文讓大家看。
而針對此案件的調查，包括司改會和多個婦女團體也公開對司法院的處置提出質疑，認為司法院當時讓李伯道提早退休是錯誤處置，北市府應該介入調查檢討，司法院則表示，目前證據已調查完成，近期將召開性騷擾申評會，若性騷擾成立，將依法懲戒，不受退休影響。
李伯道聲明「沒寫情書」，受害人丈夫反嗆：公開全文
李伯道聲明指出，7月7日已親赴司法院全力配合調查，因涉及隱私，程序不公開而對外婉拒發言；因認有心人士近期涉刻意操弄媒體引導風向，對他進行詆毀等，特此發布聲明。
李伯道聲明指出，有關「情書」的傳言純屬子虛烏有，直言周刊報導明顯斷章取義。他強調，根本沒有所謂「情書」存在，只有給予下屬的慰問書面，他可對外公開完整內容，並接受社會公評，他問心無愧，絕無做出任何不適當的行為。他曾要求委員調取有關影帶以明真相，不容任意指摘或藉媒體、臉書等放話詆毀。關於部分個人或媒體在毫無證據下，對於他及家人所有不實指控與惡意抹黑，他將不排除採取法律途徑，以維個人及所屬單位聲譽。
不過被害人丈夫看到李伯道聲明稿內容後，於臉書貼文，表示李伯道的聲明，語帶恫嚇，他公開質問，所謂「給予下屬慰問書面」，除了給內人之外，可曾發給第二人？ 「慰問書面」中是如何稱呼內人？非常歡迎公開這份「慰問書面」。針對調取有關影帶部分，被害人丈夫質問李伯道，「我就問你，你在院長室對內人作出逾矩的行為，你院長室有安裝錄影機，有錄影畫面可供調閱嗎？如果沒有，你說那些屁話有什麼意義？」
民團痛批包庇，司法院：已調查完畢將召開申評會
民間司法改革基金會和多個婦女團體昨（11）日時召開記者會，批評這件涉嫌性騷擾的行為人，竟是掌理全國公務員、法官紀律及懲處，最高層級的懲戒法院院長。
而6月20日李伯道涉性騷事件被媒體週刊踢爆後，司法院第一時間先否認知情，到了同日下午，被害人發文證實報導的內容，並說明因擔心消息走漏而遭李伯道報復，要求司法院不要啟動「性騷擾申評會」；6月26日，司法院說明，先前的否認知悉、未開啟調查，都是出於被害人的要求，是為了「保護被害人」。
然而司法院也承認，司法院院長、司法院秘書長，皆是在知情涉嫌性騷擾情勢的情況下，令李伯道退休，並認為此舉是依《性別工作平等法》第13條第2項所採取的「立即有效之糾正補救及措施」。對此，司改會表示，即使考量司法院有「尊重被害人意願」及「通報並開啟申評會程序」的義務衝突，本事件的處理仍有不少令人存疑及處置失當之處。
婦女救援基金會董事許杏宜指出，司法院讓李伯道退休，處置失當且誤導社會大眾觀念，這和過去常見讓加害人「留職停薪、平調平轉、明降暗升」等處理方式如出一轍，顯示仍停留舊時代觀念；而司法院長許宗力明明就知道李伯道涉及性騷擾事件，在退休交接典禮，卻公開感謝稱讚李，在被害人和國人眼中，這又傳達了怎樣的性平價值？
司改會認為，李伯道退休後，院長、秘書長也未調查是否有其他被害人，面對被害人，也不知是否有通報、啟動申評會，難道認為只要被害人不主動申訴，就不用調查與究責；本案受害人在司法環境中工作，仍無法受到保護，讓她心生恐懼，這是對司法職場的最大諷刺；假如不能從根本性、系統性改善友善職場環境，並建立完善究責機制，恐怕無法避免案件一而再、再而三地於司法系統中發生。
司改會也提出，台北市政府勞動局，有責任釐清司法院的處置是否合法；另外立法院也應於本月臨時會一併修正《法官法》，加強對司法首長及法官職務監督。
司法院昨天則回應，李伯道被控性騷擾案，已調查證據完畢，目前正在寫調查報告，另外近期將召開性騷擾申評會，若評議性騷擾成立，將依法懲戒或行政懲處，不受退職、退休影響。
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核稿編輯：翁世航
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
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擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮