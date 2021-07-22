對方拿的本票超過時效了，我該怎麼抗辯？

文：蕭啓訓律師（嵐川法律事務所主持律師，於執業後深感法律知識仍未普及於一般民眾，且網路資訊眾多，一般民眾也難以篩選過濾，故希望透過白話、淺顯的法律文字，分享一些生活上常見的法律問題，使法律能夠真正地貼近生活）

本票時效是多久？

依《票據法》第22條第1項前段規定：「票據上之權利，對匯票承兌人及本票發票人，自到期日起算；見票即付之本票，自發票日起算；三年間不行使，因時效而消滅」。

從此規定可知，本票的行使時效為三年，而這三年的時效是從哪天開始起算呢？這就要看那張本票有無填寫到期日，如果有就從「到期日」起算，如果沒有，就從「發票日」起算。

針對本票裁定，債務人在法律上有哪些救濟途徑？

債權人請求債務人開立本票之目的，無非就是當債務人不依約履行時，債權人可拿著該張本票去向法院聲請強制執行，而當法院形式審查沒問題時，即會核發「本票裁定」給債權人，並會同步寄一份給債務人，並告知債務人如果不服可以：

在10日內向法院提出「抗告」 在20日內向法院提出「確認本票債權不存在之訴」

而究竟這兩種救濟方式，該怎麼區分呢？以下加以扼要說明：

抗告

係針對本票不符合「形式要件」的救濟途徑。例如：一張有效的本票應該要記載「發票日」，而如法院對於無記載「發票日」之本票，竟准予核發本票裁定，則此時應提「抗告」加以救濟。

換句話說，「抗告」是針對一些至為明顯的形式瑕疵，所賦予發票人之救濟途徑，而抗告法院因為只做「形式審查」，所以通常也不會開庭。

確認本票債權不存在之訴

相對於「抗告」只做形式審查，針對本票實體上的爭議，則應透過「確認本票債權不存在之訴」加以救濟。而所謂的實體上爭議，例如：該張本票是遭人偽造、變造，或本票上載金額已清償完畢或根本沒有跟執票人借款等等。

也就是說這些實體上爭議，並無法單純透過「抗告」的形式審查加以確認，而有必要在訴訟程序中，透過雙方到場說明、做筆跡鑑定等方式加以辨明。

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如果債權人提出的本票超過時效了，我能做些什麼？

關於這個問題，實務上其實兩種看法都有：

1. 有認為只能提「確認本票債權不存在之訴」

《民法》第129條有規定，在如：請求、承認或起訴等某些事由發生時，時效將中斷計算。舉例來說：發票人曾在第二年時，明確向持票人承認其確實有此筆票據債務，則三年時效將因發票人承認而中斷，並重新起算三年。所以當發票人向持票人主張「時效抗辯」時，持票人亦可再對發票人主張：三年時效已因其先前承認而中斷過，故發票人主張時效抗辯並無理由。

因此，如果僅針對發票人的時效抗辯，透過「抗告」程序為形式審查，可能會造成執票人來不及主張「時效中斷事由」，而有礙防禦權的實施，導致發票人救濟不成立。（臺灣高等法院107年度非抗字第73號民事裁定、臺灣高等法院暨所屬法院99年法律座談會民事類提案第14號、94年法律座談會民事類提案第15號研討結果，最高法院94年度台抗字第90號裁定參照）

2. 有認為也可走「抗告」

因本票是否超過時效，單從票據上的發票日或到期日應就可以判斷（最高法院94年台抗字第308號民事裁定參照）。﻿但實務上支持此一見解者，也同意如果時效抗辯可以在「抗告」程序加以審查，則確實有可能造成執票來不及主張「時效中斷事由」的問題。

因此，後期見解認為，在抗告程序中，針對發票人時效抗辯有無理由之審查，除了應滿足「本票外觀即足以認定有此事實存在」的要件外，還要加上「執票人無爭執」之要件才可，以確保執票人之防禦權。﻿（臺灣高等法院109年度非抗字第4號民事裁定、臺灣高等法院107年度非抗字第107號民事裁定、臺灣高等法院100年度非抗字第57號民事裁定）

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雖然有實務見解認為時效抗辯也可循「抗告」程序加以救濟，但筆者建議時效抗辯還是透過提「確認本票債權不存在之訴」加以救濟會比較妥當。

因為，如果超過20日未提「確認本票債權不存在之訴」，雖日後仍可以再提，但訴訟期間，除非你另外提出擔保金，否則強制執行程序不會停止；反之，若有在20日內提起「確認本票債權不存在之訴」，則依《非訟事件法》第195條第2項之規定，發票人可以不用另外提供擔保金，強制執行程序即「應」停止。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航