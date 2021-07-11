金正恩參謁金日成陵墓，照片透露主導核計畫的李炳哲被降職

文：德國之聲中文網（路透社、韓聯社、俄通社）

北韓最高領導人金正恩週四（7月8日）率領官員，前往紀念已故領導人金日成的錦繡山太陽宮參謁。現場照片證實，一名軍方領導人在一次高層人士變動中被降職。

上週北韓宣布了一系列的領導層變動，北韓官媒並未報導人事變動的細節。但加劇之際導致「重大危機」，分析人士因此認為這些官員也在人士變動的名單上。

北韓媒體週四發布的金正恩參謁家族陵墓的照片顯示，在北韓導彈及核計劃中扮演主導性角色的李炳哲，已經失去政治局常務委員的職位。偶爾會穿著軍裝入鏡的李炳哲在照片中只穿黑色便服，站在金正恩的幾排後。

美國海軍研究中心（CNA）北韓問題專家高斯（Ken Gause）指出，照片中沒有見到取代李炳哲職務的官員，而金正恩身後皆是文職人員，顯示出軍方已經「被排擠到次位」。

高斯認為，軍方仍會繼續在北韓事務中佔主導地位，沒有跡象表明這種情況會發生長期改變，但此次的變動可能暗示，金正恩在著眼國內問題時，暫時不太可能恢復核政策。「內部聚焦的重點是經濟，而非核項目。」

政權重組

韓聯社在報導中推測，李炳哲站在第三排的勞動黨規律調查部長朴太德和農業部長李哲萬中間，可見他雖被免去政治局常委職務但並非被肅清，而是降級至政治局候補委員或部長級幹部。

專門研究北韓動向的美國機構「北緯38度」分析師李敏英（Rachel Minyoung Lee）表示，很難確定李炳哲的命運，更難以由此推斷這對北韓核計劃策略意味著什麼。李敏英指出，李炳哲未來可能官復原職，甚至重新獲得常務委員的頭銜。

高斯表示，金正恩對官員未準確執行他的指令、向他匯報訊息感到不滿，而通過將職權下放到指揮鏈，這些人事變動可能更契合「重組政權核心」的廣泛努力。

他分析稱，金正恩圍繞著一群技術官僚和內部安全人員收緊了內部圈子，這兩個部門目前致力於讓「自力更生」的主體思想運轉。「這不是長期計劃，而是鑑於該政權所面臨的特殊情況改採取的臨時措施。」



北韓問題專家馬登（Michael Madden）表示，看似降職的情況往往是例行洗牌的一部分，防止任何官員建立過多權力基礎，或是重新指派一個有能力而且受信任的官員處理特定問題。「降職在北韓政界是稀鬆平常的事。我們要記得，在我們眼裡看似降職，其實可能是另一回事。」

俄羅斯稱願提供疫苗助防疫

自全球新冠疫情爆發以來，北韓沒有通報過任何新冠病例。韓聯社報導指出，金正恩一週前曾在勞動黨中央委員會政治局擴大會議上怒斥官員怒斥官員防疫工作懈怠，如今看來因此被免職的政治局常務委員便是李炳哲。專家也因此猜測，北韓可能爆發新冠疫情。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）本週三（7月7日）在記者會上表示，俄羅斯已準備在必要時提供疫苗等必需品，協助北韓防止新冠疫情爆發。

「在我國大使館與北韓領導人代表接觸時，我們在許多場合表示，我們準備在必要時提供援助。當然，如果有必要的話，這包括疫苗和疫苗器材。」

拉夫羅夫也強調，俄羅斯駐平壤大使館對北韓境內的新冠情況非常瞭解，並稱俄羅斯駐當地外交官沒有報告該國有任何疫情。

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