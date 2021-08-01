【專訪】前主播詹慶齡：中年後重新歸零，眼前擁有的，就是最好的時光

文：蔣德誼｜攝影：日常散步．李盈靜｜內文圖片提供：詹慶齡

編按：前主播詹慶齡在新聞工作20年後離開主播台，近年除了主持閱讀節目，更在報社開闢專欄，寫下自己與周遭同齡朋友的的熟齡心情，心境上也比過往更自在愉快。她說：「每個年紀都是重新出發的好時機；眼前擁有的，就是最好的時光。」

「要判斷自己『熟』了沒有，有個顯而易見的指標：被別人叫『某某姐』、『某某哥』的頻率愈高、就愈表示你可能不年輕了。」說起話來標準優美、字正腔圓，但才坐下聊不到3分鐘，立刻開懷大笑的詹慶齡，和一般人既定印象中「端莊嫻淑」的主播形象，好像不太一樣。

這幾年來，詹慶齡在報社的〈熟齡紀事〉專欄，有許多對周遭同齡朋友的觀察，也有自己的體悟。而開始寫專欄，剛好是過了50歲生日的這年。「過了50歲，看待世界的眼光，是感覺和以前有些不一樣了：有很多屬於這個年紀的心事，我自己心有所感，也很樂於和旁人分享。」

50歲生日有感 父母健在就是幸福

詹慶齡笑說，自己50歲生日那天，原想極力低調度過，「坦白說，我一點都不想看到蛋糕上面插著50兩個數字。」

但詹慶齡的母親，卻很堅持要幫她過生日，一早就準備了豬腳麵線要慶祝：「這個生日你一定要過，因為到了50歲，還有父母可以幫你過生日，是很幸福、值得感恩的事。」

後來詹慶齡才從姐姐口中知道媽媽堅持的理由：原來詹慶齡的外公正是在媽媽49歲那年，因為心肌梗塞過世。「我這才了解，50歲時雙親還健康平安、生活無礙，其實就是莫大的福氣。」

「說來奇妙，在跨過這個大關之後，我突然感覺自己真的是個大人了。或許因為沒有小孩，不會因為孩子的成長對照自己的年紀變化，加上身處人人皆凍齡的媒體圈，很難有『老』的實感。但一過50歲，好像不得不承認自己已經進入另一個人生階段，不能再騙自己還是小孩、少女了。」

人生就是不斷學習 中年後重新歸零是難得的升級機會

政大新聞系碩士畢業，通過激烈競爭考進知名有線電視台，而後成為主播的詹慶齡，人生歷程看似一帆風順，但本人卻完全不這麼認為。「我的家族裡有很多比我更優秀的兄弟姐妹，從小到大我其實充滿挫折、不是一個很有自信的人，但如今想起來很慶幸，因為這反而讓我的人生比較沒有包袱、可以隨心所欲。」

剛進電視台的時候，詹慶齡對於行內的術語、工作習慣完全不熟悉，上班一個禮拜就想辭職。「我第一次轉播球賽更是慘不忍睹，觀眾打電話來罵花瓶，現在叫我花瓶那多開心啊（大笑），但對20幾歲的我來說，真的是打擊很大。」

但詹慶齡也很慶幸，在人生各個階段，挫折總是在一開始就發生。「我一定會先被打趴在地上，但擦擦眼淚再上路，也就這樣慢慢站穩步伐，而且遇到很多願意幫助我、提攜我的貴人。」

離開主播台後，主持以閱讀為主題的訪談節目《名人書房》，對於詹慶齡而言則是另一個全新的挑戰。「做節目和強調時效、不出狀況順利播完最重要的新聞很不一樣，除了事前準備，包括如何和來賓互動，畫面構圖、光線，如何掌控現場的氣氛步調，這都是和以前做新聞完全不同的思考模式。」

因為訪問準備必須事前準備和大量閱讀，也讓詹慶齡獲益良多。為了專訪唐鳳，她看了以前絕對不會主動拿起來的科幻小說，發現其中意外地有趣與深奧；訪問白先勇時她重讀《臺北人》，和年輕時相比感受更為深刻。

「對我而言，到這個年紀能有重新歸零、再次成長的機會，我覺得非常珍惜。」詹慶齡說。她也非常鼓勵熟齡族可以培養閱讀的興趣：

「我覺得閱讀是一種拓展視野非常好的媒介，特別是中年之後，人會因為慣性而待在某種既定的框框裡，讀完一本好書，會感覺自己的心靈好像又更新、升級了一些。」

不在乎他人眼光 把時間留給真正想做的事

因為專欄寫作，詹慶齡看到許多身邊熟齡朋友的日常百態和心境變化：「我覺得到這個年紀，很多人和年輕時不一樣了，其中一個很明顯的改變是，現在我們變得比較不在乎別人的想法。」

過去詹慶齡因為從事媒體業，在他人的眼光、批評中生活算是家常便飯。「現在我比較懂得區分，真的出於建議的，我虛心接受，但若只是惡意攻擊，那大可略過、不必放在心上。有些人甚至沒有真的出現在你的生命裡，又何必耿耿於懷呢？」

另一個她觀察到在步入熟齡後比較顯著的改變，則是「把時間留給真正想做的事。」「或許是真的察覺到，你往後還有的日子，很可能比你過完的日子少了，在人生清單上列著的那些想做什麼、想學什麼的目標，得把握時間去完成。」

「現在我們也許體力、記性沒有以前好了，但領悟、感受的能力卻變強了。我很喜歡張曼娟說的一句話：『只是微小的快樂，便足以支撐這龐大荒涼的人生。』有時候一些微不足道的小事，就可以讓日子多一些幸福感。」

「記性不好，正好讓你忘記人生中曾有過的那些不愉快，我覺得這就是大腦在排毒啊，超棒的！」詹慶齡再度開懷大笑。

放下急躁焦慮心 看世界比以前更順眼

除了寫專欄、主持節目和教書，問詹慶齡，接下來有什麼想做的事？喜歡旅行的她笑回，為了達到國外餐廳時可以點菜的目標，近年也開始自學日文，「雖然五十音我常常是學了又忘，沒關係再來一遍就好。」

此外，她也希望每年可以為自己安排一趟健行，「有一年到瑞士旅遊，因為那邊有很多登山步道，走過一次之後很喜歡那邊的環境，希望往後每年可以保留一段時間讓身心好好放鬆。」

Photo Credit: 詹慶齡提供 瑞士是詹慶齡特別喜歡的旅行目的地之一，一邊旅遊賞景、也養成健行的健康習慣。

步入所謂哀樂中年，詹慶齡也有感於自己經常面對身邊長輩、甚至是同輩親友的離開。「我現在不會用人生中途下車來形容，因為也許他的這一生，在當下已經圓滿了。」

她特別喜歡《一代宗師》裡的一句話：「世間所有的相遇，都是久別重逢。」「我現在會認為，此刻分別不是永別、而是暫別，有朝一日我們還會再見。」

詹慶齡笑說，自己以前就是那種會在馬路上對著塞車車陣，或是紅燈發脾氣的人，現在雖然還是急性子，但跟過去相比已經進步不少。「現在我可以很平靜地想：好吧，來不及就來不及了。對於不如己意的事情，好像比較能坦然接受。」

「過了50歲以後，我覺得自己好像看這個世界變得比較順眼了。或是說，即使不如意的事情，也不會卡在心裡太久，感覺變得比較瀟灑，好的壞的，都不那麼執著了。每天能張開眼睛，又有一天日子可以盡情地過，就是值得感恩的事！」

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航