台電預測失誤＋氣象局誤判，台灣如何不再重蹈5月兩次大停電？

文：林正原（台灣環境保護聯盟能源暨永續專案研究助理）

今年513、517全台大停電影響百萬人民，經濟部在5月13日的記者會說明這次的停電有四大原因，用電高於預期、三部機組正在歲修、綠能發電量估算誤差及水力機組無法支援。經濟部曾文生次長認為這次停電是「最壞狀況疊加在一起」。 我們擔心又繼續發生停電事件，然為什麼停電？需徹底了解及要求及時改善。

立法委員洪申翰則在5月18日臉書貼文上指出台電電廠的歲修排程，沒有完整考量提前高溫、缺雨缺水的極端氣候情境，加上產業經濟大熱因素，以致在用電創紀錄高峰的時段，竟超過12%的大量機組在歲修。

細究513、517的大停電的原因，整理分析有如下短期的原因：

台電預測失誤及氣象局誤判

根據台電官網未來兩個月電力供需預測指出：「未來兩個月電力供需預測，係依據本公司負載預測及發電機組狀況，並參考中央氣象局長期天氣預測資料修正產生。」。

台電在5月初時預測5月下旬尖峰附載為3549萬瓩，然而中午的實際用電量已超過3670萬瓩，如此預測失準？在2020年5月8日創下的當年5月最高用電量3379萬瓩的紀錄，在2019年5月16日的3331萬瓩，如此看來今年5月預估3549萬瓩看似合理，那台電究竟在哪裡出了問題？

真正的原因是氣候變遷已發生了，且正影響我們的生活，正影響著我們的發電系統。今年5月，台灣平地均氣溫達27.82℃，為有氣象觀測紀錄70多年以來「最熱的5月」。

Photo Credit: 中央社

不只台電的預估錯誤，中央氣象局的預估也失準。根據中央氣象局「中央氣象局季長期天氣展望」台灣各地區5月平均氣溫之氣候正常值範圍（單位℃）：北部 25.2～25.9、中部 26.1～26.7、南部 27.6～28.0、東部 25.0～25.6。

顯然中央氣象局判斷也失誤，導致台電預測也連帶出了問題，連帶導致513、517大停電。由台大風險社會與政策研究中心發布「台灣氣候風險與機會」報告中，指出氣候變遷讓台灣也出現極端氣候，導致高溫、缺水，台灣長期氣候風險均高於亞洲鄰近經濟體，而依照未來氣候變遷情境評估，指出過去50多年以來，全球或台灣極端溫度事件日趨頻繁，尤其極端高溫頻率增加、強度增強。對此台電電力調度處長吳進忠在5/13記者會上也坦言，過往電廠開發從未考慮氣候變遷。

政府應更加重視「氣候變遷」所帶來的「氣候風險」問題，在將來的能源決策中改善問題，審慎的提出相對應的政策。

作者提供

安排歲修不當

電力調度和機組歲修安排，都是參考往年數值，然錯誤的溫度預測導致錯誤的用電預測，安排歲修就大有問題。

根據「2016開放台電結案報告」各項議題回應說明中，論及：氣「因應候變遷及近兩年系統備轉容量偏低之困境，經檢討後原定每年6月16日至9月15日夏月期間不安排大型機組歲修，2017年調整為5月21日至9月30日不安排歲修為原則。」

回到513當時林口3號燃煤機組（80萬瓩）、核三1號機組（95萬瓩）、協和4號燃油機組（50萬瓩）、興達2號燃氣機組（44.5萬瓩）、大林6號燃氣機組（55萬瓩）、大潭6號燃氣機組（72.5萬瓩）等等在歲修或因故停機。當時計約達10%的發電機組不能運轉上線。

但是今年5月中，協和4號、興達2號燃、大林6號及大潭6號，共四部大型機組仍在歲修，最晚預計7月19日才會全部歸隊。

顯然台電在這一方面不符上述2016年報告：在5月21日至9月30日不安排歲修的原則，對此要負最大的責任。

Photo Credit: 中央社

加上核二1號機已於7/1停止運轉，我們在網上看著它的發電功率逐漸降下來，甚為慶幸，我們向「非核家園」又邁前一步。但是除役的核二1號機裝置容量約98.5萬瓩，台電為此準備了嘉惠二期新增機組為50萬瓩，仍短少48.5萬瓩，其餘部分將由再生能源和燃氣發電來填補，對此我們仍需密切關注台灣的用電情況。

再生能源發展較預定延遲

台電在5月13日經濟部記者會指出，較原本預估再生能源供電量不足：水力機組減少180萬瓩，太陽光電比預測少了30萬瓩，風電也比預測少了25萬瓩。

若我們重新檢視513停電當天發電量，台電官網指出14點30分太陽能為280.8萬瓩、風力為8.4萬瓩、抽蓄發電為122.2萬瓩；14點50分太陽能225.5為萬瓩、風力為7.7萬瓩、（救援性的）抽蓄發電為227萬瓩。

太陽能發展時程較預期延遲，政府規劃的大目標：2025年再生能源發電占比提高至20％，其中太陽光電截至2020年底累積總裝置容量應達6.5GW，但據台電官網指出截至2021年3月完成僅5.76GW，未達發展目標。經濟部官員解釋，因疫情影響，光電板部分原物料短缺，預計會在第二季可趕上。

風電發電量也不如預期經濟部預計，原本2020年累計設置目標約520MW（0.52GW），雖然截至2021年3月完成已有937MW（0.937GW）。但風力最大的問題是不穩定性、季節性變化頗大，台電統計指出台灣東北季風強盛，每年1至3 月及10至12月的發電量約佔整年度之70%，相較之下夏季用電高峰4至6月恰是風資源最弱的季節。

水力部分，台灣從去年就進入嚴重的乾旱，進而導致水力發電的發電量呈現跳水式的下降，原本2019年有55.18億度，但在2020年僅剩29.97億度，水情不佳已經連帶影響到發電情況，今年4至6月水情乾旱更為嚴重，所幸6月梅雨鋒面以解目前的旱象，但未來氣候變遷加劇後，目前的水庫淤積嚴重，未來水力發電情況只會越來越艱困。

承上述，台灣的能源政策出了非常嚴重的問題，台電在能控制的火力發電下未規定排定、控制歲修時間；在太陽能裝置容量發展上遠遠落後原設定進度；風力發電上沒有考慮到季節性因素，原預計風力會有32.7萬瓩（現實發電量7.7萬瓩，預測少了25萬瓩）；水力發電量沒有考慮到氣候變遷因素，大幅減少。

今年7月核二1號機除役後，政府今年預計還要再增加太陽光電293萬瓩、風力49萬瓩以及其他再生能源0.2萬瓩，來應付核二1號機除役後的電力缺口，這部分應該加強應付氣候變遷因素的影響。

作者提供

產業用電量大增、民生用電也大幅成長

根據經濟部公布2019、2020年全國電力資源供需報告，2020年用電量為2711億度，較2019年成長2.1%，其中，工業部門增加2.1%（31億度）、住宅部門約6.4%（30億度）。

2020年發電量為2798億度，較2019年增加57億度，其中，燃氣機組發電量為999億度，較2019年增加87億度；太陽光電發電量61億度，較2019年增加21億度；風力發電量為23億度，較2019增加4億度。在能源轉型的過程，即使再生能源不斷發展，也被工業及民生用電成長抵消了。

2020年工業部門的用電為1506億度，佔用電量55.6%，我們應該重視這個問題，對於能源需求持續增加，用電大戶也應該必須自己節電、生電，而且是生綠電！2021年施行的《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法》（俗稱「用電大戶」條款），規範契約容量5000kW以上用戶，必須在5年內設置契約容量10%的再生能源。用電大戶條款必須轉型為友善環境企業，落實企業社會責任。

政府應借工業用電的增加的趨勢，順勢加速發展再生能源，當國際上的各大企業都加入RE100承諾100%使用再生能源的時候，台灣也應該加緊跟上此國際潮流，依統計RE100的成員企業平均預計在2028年完成目標，75%的成員預計在2030年完成目標，台灣政府卻只要求2026年前用電大戶有10%要用再生能源，遠遠不足。

Photo Credit: 中央社

就用電數據分析得以上停電原因，對此台灣環保聯盟向政府有四大訴求

政府應在綠電建設上加速進展

綠能建設應要有超前部屬，以應對將來氣候變遷、及減碳之需求。同時要求政府加速綠能發展進度，把過去落後的進度補上。

加速本年歲修，6、7月份歲修結束後，不應再停電

檢討台電目前的歲修排定制度，嚴格落實「2016年的檢討報告」結論。

用電大戶應共體時艱，工業與民生都應加強節電

政府雖訂定五年的緩衝期，但政府應盡力督促企業盡快達標，並逐年提高購買再生能源的比例，從10%逐漸到RE100的使用百分之百再生能源標準。

提前做好來年的用電預估

政府應重視氣候變遷的影響，以政策來因應，中央氣象局應針對氣候風險建立相關預警制度。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航