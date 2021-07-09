2021/07/09,
國際

友邦總統遭暗殺後續：11武裝嫌犯闖入台灣駐海地大使館，仍有8人在逃

友邦總統遭暗殺後續：11武裝嫌犯闖入台灣駐海地大使館，仍有8人在逃
Photo Credit: AP / 達志影像

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海地是中華民國15個邦交國其中之一，作為台灣為數不多的邦交國，海地總統摩依士7日遭暗殺後，台灣駐海地大使館8日遭可疑人士闖入。

（中央社）外交部表示，駐海地大使館保全8日清晨發現一群全副武裝可疑人士突破駐館防護潛入庭院，海地警方同日下午展開行動，順利逮捕11名武裝犯嫌。大使館館舍除部分門窗遭歹徒破壞，無其他財產損失。

外交部發言人歐江安今（9）日指出，駐海地大使館7日起因應總統摩依士（Jovenel Moïse）遭刺殺事件，為安全起見關閉，駐館人員改為居家上班；8日清晨駐館保全發現一群全副武裝可疑人士突破駐館防護潛入庭院，安全公司緊急通報駐館及海地警方。

歐江安說，大使館接獲海地政府請求後，基於配合擒拿犯案歹徒，立刻同意海地警方進入大使館進行蒐捕行動，以期正義彰顯，並讓事件真相早日水落石出。海地警方於8日下午4時左右展開行動，順利逮捕11名武裝犯嫌，過程平順，犯嫌未有抵抗，並已由海地警方（PNH）帶回偵訊。

歐江安指出，依據大使館回報，經初步檢視及盤點館舍除部分門窗遭歹徒破壞，所幸並無其他財產損失。外交部已請駐館加強使館安全維護並隨時注意後續相關發展。

歐江安表示，摩依士本月7日遭刺殺身亡，海國全境進入戒嚴狀態，值此艱難時刻，台灣政府重申支持代理總理喬塞德（Claude Joseph）帶領海地度過難關、恢復民主秩序，並針對此次暴力行為表達台灣嚴厲的譴責。

歐江安強調，目前駐海地大使館暫停對外服務，所有人員居家辦公至7月9日，並將視情形延長。

haiti@144x

7月7日凌晨1點左右，海地總統摩依士在首都太子港的總統官邸內遇刺身亡，第一夫人瑪婷（Martine Moïse）身受重傷，目前已轉往美國佛羅里達治療。

《BBC中文網》引述當地《新聞人報》（Le Nouvelliste）報導，摩依士總統遺體上共有12處彈孔，分別在前額、胸膛、臀部和腹部。

「總統的辦公室與睡房遭搜掠，我們發現他躺在地上，身穿藍色褲子與白色襯衣，都沾滿血。他嘴巴張開，左眼被挖了出來。」

總統女兒喬瑪莉·莫伊斯（Jomarlie Moïse）躲在她兄弟的房間而生還，2名家僕被襲擊者綁起，除了總統與第一夫人外，3名子女則安全無恙。

《南華早報》報導，海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）聲稱，暗殺總統的行動是一個由28名歹徒組成的團體所犯下，其中有26人是哥倫比亞人，2人是海地裔美國人。已經有17人被拘留（包括15名哥倫比亞人和2名海地裔美國人），3人被殺，另外8人仍然在逃

當局尚未確認這2名海地裔美國人的身份，海地已請求美國協助調查。雖然一度傳出兇手中有美國緝毒局人員，不過海地駐美國大使艾德蒙（Bocchit Edmond）表示，兇手是偽裝成美國緝毒局特工的職業傭兵。

海地是中華民國15個邦交國其中之一，作為台灣為數不多的邦交國，總統府也在摩依士遇害之後隨即作出回應。總統府聲明說，總統蔡英文「代表我國政府及人民致上深切哀悼與悲痛」，「感念摩依士總統任內推動兩國的深化合作，並感念摩依士總統屢次為台灣的國際參與仗義執言，期盼摩依士總統家屬節哀保重。」

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新聞來源：

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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