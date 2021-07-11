【專訪】卜學亮：從螢光幕轉戰舞台劇，人到中年後，別和自己過不去

文：蔣德誼｜攝影：影巷26號｜內文圖片提供：果陀劇場 場地協力：ERC Café

編按：知名藝人卜學亮過去以尋人單元〈超級任務〉成為家喻戶曉的熟面孔，以前幫忙尋人，現在尋的是自己的生活。近年他活躍於舞台劇，探討生死課題的《最後14堂星期二的課》讓他更深思生命，《ART》則探討男人的友情與中年危機。他說：人到中年後，別和自己過不去。應該珍惜的幸福，其實就在身邊。

30歲以上的觀眾，大多是先在電視螢幕認識卜學亮，但近來從紅遍華人世界的《最後14堂星期二的課》、到即將3度演出的《ART》（註：5月底、6月初演出時間因疫情影響而暫延），他已經是舞台劇常客。「每次接觸新的領域，過程一定有挑戰、不輕鬆，但我覺得偶爾為自己找點麻煩也不錯，有新的刺激、人生才不會太僵化。」

《ART》2003年在台灣首演，當時演出的3位主角顧寶明、金士傑、李立群，都是劇場界的資深戲精。2016年3人組由卜學亮、曾國城和屈中恆接棒演出，力求在經典之外，產生新的組合火花。

接續老前輩的經典演出，當然壓力不小，「我們希望可以營造出有別於前一代組合的風格。」幸而3人在戲外原本就是認識多年的好友，一定程度增加了彼此演出時的默契。「演這齣戲的時候，我們也都到了前輩們當年演出時的歲數，人生歷練或多或少也比較有些累積了。」

舞台劇ART：男人之間的友情故事與中年危機 體會朋友還是老得好

《ART》的主題是討論關於男人之間的友情，角色安排時，導演特別安排3人演出跟本身個性比較不一樣的角色，才不會過於理所當然。「我在戲裡的個性比較強勢、堅持己見，愛跟別人辯論，跟平常的自己很不一樣。」

Photo Credit: 果陀劇場 卜學亮與曾國城、屈中恆共演3個男人的友情與中年危機，戲外3人也是交情不錯的好友。

「其實我以前比較被動、不會和別人主動聊天，現在比較會懂得打電話給久沒聯絡的朋友，聊聊或約出來吃個飯。有了年紀之後，會覺得朋友其實還是老的好。」

走過演藝低潮 小燕姐是人生最大恩師

被「綜藝教母」小燕姐發掘入行的卜學亮，從「帥哥綜藝團」出道至今30多年，做過主持、脫口秀，也拍過電影、連續劇，「因為跟著小燕姐，很早就嘗到走紅的滋味，當時我一個還在念書的年輕人，就覺得又有錢賺、又有名氣，自我感覺很好。」

但到了當完兵之後，情況就不一樣了，「不能再抱著學生時代的玩票心情，必須把演藝圈當成工作經營了；但一個藝人離開幕前2年，觀眾是很健忘的。我印象很深刻的是，大概退伍後一年，有次搭計程車司機認出我，打招呼說：阿亮你退伍啦？我心裡就很沮喪，因為那表示觀眾這一整年對你沒印象。」

感覺自己已經遠遠落後當年的同輩，卜學亮甚至曾懷疑自己是不是還適合待在演藝圈。「那時我曾經想說，給自己2年的期限，如果真的不行就放棄好了。」

這時，卜學亮生命中的貴人小燕姐，看出他的戲劇天分，把他引薦給導演賴聲川，演出電視單元劇《我們一家都是人》，之後他加入當紅綜藝節目《超級星期天》做固定班底，更逐漸累積出知名度。

真正讓他紅遍全台的單元〈超級任務〉，其實也是無心插柳之下的結果，「那時候讓我做這個單元，其實是因為我是裡面工作最少的人。這個單元經常要出外景，看來看去就我最有空。」

「因為做超級任務，我經常會在路上被『阿亮』『阿亮』地叫，有時候也不確定到底是鄰居、不太熟的朋友還是觀眾？印象比較深刻的是有次去便利商店，店員說：『阿亮你不開心喔？』但我只是剛好沒表情而已！那次經驗之後，就會稍微注意，走在路上還是會管理一下表情（笑）。」

回顧演藝歷程，卜學亮說，最感謝的還是小燕姐，獨具慧眼把他放在對的位置，得以發揮自己的長處和特色。「我比較沒那麼會說話，在《超級星期天》我就負責玩比手劃腳的〈超級比一比〉；佼佼口才好適合主持，小燕姐就鼓勵我往戲劇發展。」

最後14堂星期二的課 思考與生死、年齡共處

除了綜藝教母的一路提攜，在卜學亮進入舞台劇的全新領域時，國寶級演員金士傑則是他的另一位重要恩師。「剛開始合作的時候，其實不是太服氣，想說我也不是沒有演過戲啊！」但共事久了，金士傑作戲的嚴謹和深刻演技，不得不讓他由衷佩服。

「即使到現在我們可以說演得滾瓜爛熟了，金老師還是一直在思考，如何把戲演得更好，一直在追求更完美的境界。有時他在演出當天還會做一些細節調整，是非常令我尊敬的前輩。」

Photo Credit: 果陀劇場 探討生命課題的《最後14堂星期二的課》，角色間的深刻對話感動無數觀眾。

他和金士傑合作演出的《最後14堂星期二的課》，至今已經累積近300場，面對沉重的生死議題，兩人幽默中不失機鋒的精采對手戲，讓許多觀眾看得又哭又笑，這齣經典劇碼一演就是10年，作為戲中演員，就像隨著戲上了幾百堂課。

「前幾年剛開始演出的時候，會覺得這些事離我很遠，或是單純覺得不想變老、不想思考關於生死的話題；現在我也老了10歲，或多或少比較懂得怎麼和『年齡』共處。」

和孩子相處像朋友 也是旅行夥伴

演藝事業逐漸步上軌道之餘，忙於工作的卜學亮，也曾經少了許多和家人相處的時間。「在我工作最忙的時候，去推小孩子的搖床，小孩看到我的臉會哭，因為不認得，我得繞到他們背後推才行。」

卜學亮笑說，太太對小孩的教育比較嚴格，自己的功能只有陪吃、陪玩。「現在我們反而變成被他們帶著玩的人。像小時候我們去過東京迪士尼，後來他們說想舊地重遊，一路上做好功課該怎麼通關、排隊，哪間餐廳好吃，完全不用我們擔心。或是到歐洲自助旅行，也都是孩子們負責規劃。」

如今兩個女兒都已經長大，「她們的書都念得比我好，所以我完全不擔心。和她們相處比較像是朋友，會彼此分享生活中遇到的大小事。」

除了圈內夥伴，現在卜學亮全家常一起出遊的對象，反而是因為兒女認識的「爸媽好友」們。「我們從孩子小的時候就認識，大家一起到戶外踏青或旅行，現在孩子大了不一定會同行，大人之間的感情卻還留著。」

學會原諒自己 也可以原諒別人

訪談中，卜學亮總強調「自己是一個幸運的人」。他的願望很平凡，說自己現在最快樂的事就是「身邊的家人平安健康。」

長年的舞台生涯，多少影響了他的人生觀。「譬如金老師有句台詞：『在死前原諒自己，然後原諒別人』的這段話，就讓我蠻有感觸。」處女座性格的卜學亮，有時總覺得自己很多事做得不夠好，「難免會有懊惱、跟自己過不去的地方，其實那就是一種沒有原諒自己的狀態。」

卜學亮接著說，「原諒自己，是及時補救那些可以補救的事情，至於那些來不及彌補的、一直解不開的結，也要學會放下。」

來到50後，卜學亮認為，心態上要年輕，身體則要多注意。「以前如果一段時間沒有工作，會忍不住焦慮，但現在我反而很珍惜工作空檔，可以和家人出門走走，休息一下。」過了廝殺打拚的階段，現在步調放得比較慢、心境也放緩了，不急著非要完成什麼。

如今，他可以維持沒有太多計劃的寬鬆狀態，時候到了，再來挑戰一些新的事情。就如同他在〈超級任務〉中的名言：「凡走過必留下痕跡」，每走一步都一定會有所累積，來到此刻，生命已更多了些從容自在。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航