2021/07/09,
健康

本土新增32例、死亡12例，9、10類疫苗登記已逾200萬人預計16日開打

本土新增32例、死亡12例，9、10類疫苗登記已逾200萬人預計16日開打
Photo Credit: 指揮中心

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指揮中心今（9）日公布國內新增32例本土個案、3例死亡，台北市連續兩天單日確診數居首位；上週基因定序檢驗今天也出爐，分別為3例印度變異株、1例英國變異株與1例巴西變異株。陳時中表示，微解封是防疫強度與疲乏的兩難，盼彈性調整取得平衡。

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布新增32例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診、4例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。

指揮官陳時中也表示，昨（8）日全台有20.8萬人次接種疫苗，創下單日施打人數新高，目前全國疫苗涵蓋率已達13%。而疫苗平台開放全國第9、10類的民眾登記後，目前已超過200萬人次。本次登記截止時間為12日下午5時，預計在16日開始施打，但也不排除提早或延後的可能，將在開放施打的前數日再行公布。

0709每日疫苗施打數量

新增39例本土、9例死亡，台北環南市場增3例染疫

指揮中心表示，今日新增之32例本土病例，為17例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於7月1日至7月8日。個案分布以臺北市19例最多，其次為新北市11、桃園市2例；其中14例為已知感染源、1例關聯不明、17例調查中，相關疫情調查持續進行中。

今日新增的12例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月12日至7月4日，確診日介於5月16日至7月7日，死亡日介於6月30日至7月8日。而5月11日至7月7日累計公布的1萬3929名確診個案，已有1萬1536人解除隔離、佔82.8%。

0709死亡COVID-19個案數目
0709死亡COVID-19個案居住縣市

連續第二天單日確診數高居全台首位的台北市，環南市場於昨（8）日採檢2422人，新增3案陽性確診，其中包含市場攤商2人、自治會成員1人；第一市場則有1名主動篩檢確診者，居住於新北市，正在進行匡列。

陳時中也表示，北農一市造冊的1400人，今日中午已經完成採檢，正等待檢驗結果。各市場的數位通行證明，目前則由衛福部資訊處、台北市資訊局及各市場管理單位合作執行中。

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基因定序結果出爐，Delta變異株累計達5例

指揮中心也公布上週境外移入基因定序結果，在16案中驗出5例變種病毒，分別為3例Delta印度變異株、1例Alpha英國變異株與1例Gamma巴西變異株。醫療應變組副組長羅一鈞說明，本次基因定序由昆陽實驗室負責，自7月2日至8日入境、CT值小於27皆會嘗試進行定序；而檢疫期滿、CT值較高者，病毒株則無法定序。

加上先前自秘魯返台的2位祖孫案例，境外移入的Delta變異株目前共計5例。此外，本次所檢驗出的英國變異株，與目前台灣所流行的序列不同。不過，羅一鈞強調，境外移入個案在入關後皆直接進入集中檢疫所，相關班機接觸者也皆已匡列，目前並無流入社區感染的風險。

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「微解封」中央、地方不同調，陳時中盼兩難中取平衡

針對各界對「微解封」不同步的質疑，陳時中坦言，有些單位認為管太嚴、有些開放太寬鬆，這都是兩難的情況。陳時中說明，鬆綁屬於「指引」，地方政府可以因應疫情與民情做適切判斷，在三級警戒的範圍內做彈性調度。

陳時中也指出，微解封是在「防疫強度」與「防疫疲乏」兩端的發距戰，強度過強可能導致疲乏與反效果，相信地方能在兩者間取得平衡，並進行滾動式調整。

此外，指揮中心也對於宗教場所的有條件開放原則再提說明。宗教場所須事先申報防疫計畫予主管機關，內容包含內部人員名冊、監測防護機制、實聯制與確診足跡應變措施等。

宗教場所人流管制總量限制在99人內，進入必須全程佩戴口罩、禁止飲食，也不得提供筊杯與籤筒，宗教儀式採梅花座並固定坐位，超過須排隊入場。

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責任編輯：許靜之
核稿編輯：楊士範


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