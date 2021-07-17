野外絕跡400年的「生態工程師」：倫敦將野放200隻河狸築水壩，改善下游水患

編譯：Yi-ching Kuai

英國野化組織Citizen Zoo，將在倫敦北部托特納姆地區野放河狸，是英國最重大的都市野放計畫。英國本土的河狸早在400多年前便因為其皮毛與油脂價值獵捕至滅絕，如今的野放，是希望藉由河狸築水壩和渠道的天性，創造和維護濕地，進而增加當地生物多樣性、減少下游洪水。Citizen Zoo的志工們近期才透過群眾募資，在倫敦西南部里奇蒙地區野放200隻河狸。

雖然倫敦北部地區的大部分地區都已開發——還有一座足球場，但也有一些非常適合河狸的區域，包括一大片沼澤地。一位參與該計畫的河狸專家說：「托特納姆地點的計畫已經開始著手進行，同時我們也在尋找更多的機會。」

所有想要野放河狸的人都必須獲得半官方機構Natural England的許可，Natural England負責所有與自然和鄉村有關的事務。

班・高史密斯（Ben Goldsmith）是環境、食品和農村事務部的成員，他為英國的許多河狸野放計畫提供了資金，對這些計劃表示歡迎：「我們的自然結構已經極度枯竭，河狸對於讓景觀恢復生機有著至關重要的作用。小溪上的河狸水壩有助於減少洪水和乾旱。我們必須讓河狸在圍欄外自由生活，回歸到英國的所有河流系統中，包括在我們的首都河流系統。」

雖然很多人都習慣把河狸與鄉村聯想在一起，但現在有一些行動計畫讓它們回到市中心，把醜陋的運河變成蓊綠的濕地，創造「野生動物走廊」。野生動物信託基金的目標是將這些會建造水壩、修整柳樹林的動物，釋放到部分城市地區。

毛茸茸的生態系統工程師

野化人士稱讚河狸是「關鍵物種」，是生物多樣性的先驅和健康自然環境的指標。最近一項由政府資助的對蘇格蘭泰河的河狸研究發現，這些動物增加了集水區的魚類和無脊椎動物的數量，並且通過建造水壩減少下游的洪水。

現行法律只允許土地所有者在有圍欄的範圍內釋放河狸。然而，政府正在制定一項全國性河狸策略，野化人士希望該策略會規劃拆除這些圍欄。

Citizen Zoo正試圖把大自然帶回倫敦：他們最近在泰晤士河畔金斯頓托爾沃思（Tolworth Court）地區買了一個農場，計劃在該地點放生瀕危動物，希望農場將成為稀有動物的避風港。

該團體想在這片土地上發展自然友好型農業，以西薩塞克斯郡的克內普莊園為靈感，該莊園引進了鸛、河狸……等動物。

泰晤士河上游保護局（Upper Thames River Conservation Authority）的土地管理技術員布蘭登・威廉森（Brandon Williamson），在2019年《加拿大廣播公司新聞》的報導中表示：「我們在倫敦看到的河狸數量，在過去四、五年裡呈指數成長。」

Photo Credit: AP / 達志影像

出逃的河狸夫婦，成為河狸重返英格蘭的先驅

根據英格蘭德文郡一項為期五年的野生動物研究，河狸緩解了洪水、減少了污染並增加了魚類、兩棲動物和其他野生動物的數量。這份2020年的報告是政府決定是否允許野生河狸，在400多年前被獵殺滅絕後重返英格蘭的評估依據。報告得出的結論是，該物種為野生動物和人類帶來了可預期的利益。

這項由艾克斯特大學理查・布雷哲（Richard Brazier）教授領導的科學家團隊進行的研究，得出結論是：河狸在奧特河（River Otter）上的可量化收益——包括生態旅遊和「生態系統服務」（如減輕洪水），超過了諸如部分農田小規模淹水的成本。

這些河狸原為人工圈養，逃脫至野外之後，在2013年被發現在德文郡的河川上生活。政府計畫撲滅，卻受到民眾強烈反彈，於是政府同意進行科學試驗，資金全部由德文野生動物信託基金及其支持者籌集。

河狸沿著德文郡奧特河支流擴張，數量從2015年的兩對，到2020年已達到至少八對。河狸帶來了正面影響，包括一個河狸家族在易受洪水侵襲的東巴德萊村（East Budleigh）上游建造六座水壩。大壩減緩了通過村莊的洪水，降低了發洪期間的高峰流量。

科學家們還發現，河狸的水壩可以過濾河流中的糞便、泥漿和肥料等污染物，而創造的新濕地使水䶄（water voles）、河流鳥類包括河鳥（dippers）和小水鴨等野禽受益。河狸水壩形成的水池中的魚，比河流中的魚多37％，甚至有記錄鱒魚在高水流期間跳過河狸水壩。

雖然河狸可以藉由減緩流量來防止洪水，但它們的水壩也可能淹沒寶貴的山谷農田。該研究發現，五年內在250平方公里河流集水區的五個地點，發生了不利影響。在一個案例中，一小片有機馬鈴薯田被淹。河濱果園也面臨河狸啃食樹木的風險，但大多數的負面影響都可以透過積極管理解決。

「河狸誤導裝置」：和平共處需要智慧

河狸數量增加，也代表著像威廉森這樣的工人，必須時時刻刻和這些聰明又勤奮的齧齒類動物鬥智，因為河狸的水壩如果出現在人類不想要的地方（比如水利設施的出水口），就會造成洪水氾濫、破壞當地基礎設施。

但倫敦市有一項特別的河狸協議，確保世人要「以尊重和一致的態度對待河狸，平衡保障河狸及其棲息地的各種需求、整體環境、城市基礎設施、人員和財產。」所以，當河狸進入雨水管理設施或社區內的池塘時，就是「河狸誤導裝置」上場的時候了。

「河狸誤導裝置」是一個能讓水流過的金屬網籠，讓河狸無法成功阻斷水流。「河狸受不了流水聲，」雨水工程部門經理肖納・錢伯斯（Shawna Chambers）說。據說如果水持續流，河狸就會搬到其他地方去。

協議的另一部分攸關河狸的伙食——當然不是人類的食物，而是一些快速生長、價格低廉的本地樹種。「種植一些像是白楊樹這樣的樹木，生長迅速，價值又低。種這些樹的原因是希望這樣河狸就不會選擇糖楓樹、黑櫻桃樹、山核桃樹和我們手頭上一些人類喜歡的樹。」威廉森說。

話雖如此，河狸有時仍然會想啃一些人類喜歡的樹。據官員稱，這種情況發生時，他們就會採取保護措施，把價值較高的樹木用鐵絲籠包圍。

威廉森說：「我們要讓人知道，我們正在努力與野生動物合作、努力與野生動物和諧相處，確保雙方都對此滿意。」

「河狸以創造濕地而聞名，」錢伯斯說。「在自然界中，設置水壩阻止水流很好，可以創造生物多樣性。」

「教育很重要，」他說。「有人說（河狸）正在砍伐所有樹木，所以我們必須滅了牠們。但樹可是牠們的食物；那是牠們的棲息地。牠們有權在那裡生活。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航