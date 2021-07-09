拜登出手管制運價對付全球三大航運聯盟壟斷，台灣貨櫃三雄跌停作收

拜登（Joe Biden）將頒布行政命令，要求聯邦海事委員會採取行動保護美國出口商，將出手管制運價，盼促進產業競爭，讓更多小企業能參與，消息一出，將衝擊國際運費。今（9）日台灣貨櫃三雄齊開低，終盤跌停作收。

業內人士指出，疫情還是尚未舒緩，缺船、缺櫃、人力短缺以及塞港的狀況仍為常態。另外法人表示，運費高居不下，取決於市場供需機制，若其他地區運價持續上漲，航運公司可能會選擇跳港，屆時運價漲幅恐怕更高。

航運運費狂飆創新高 拜登準備拿出殺手鐧

近來由於疫情爆發，各國貿易需求飆升，讓全球陸運及航運供應鏈陷入緊繃，運輸費用也跟著攀高。今年主要航線運價預期進一步上漲，帶動航運股表現，下半年不只是海運需求量大，隨著歐美各國陸續解封、加速復甦，全球物流需求強勁反彈，海、空、公路以及鐵路等運輸艙位供給將持續吃緊。

《關鍵評論網》採訪業內人士表示，以台灣航運來說，因疫情還是尚未舒緩，只要港口有人確診就會影響到碼頭船隻作業，因此還是有缺船、缺櫃、人力短缺、塞港的狀況。

他表示，目前幾個大港口及轉運港塞港延遲情形，通常都是要數週才能舒緩，但影響及延誤的情況嚴重，估算可能持續數月，就目前看來到年底之前，航運應該會一直很緊繃，運價也會居高不下。

面對屢創新高的運價，《華爾街日報》報導，目前全球三大航運聯盟控制超過八成的海運市場，並運用其優勢要求不合理的費率甚至收取額外費用，讓美國出口商付出龐大的運輸成本。

全球三大航運聯盟：一、OCEAN（海洋聯盟）：中遠海控、東方海外、長榮海運及法國達飛海運；二、THE Alliance：陽明海運（Yang Ming）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、Ocean Network Express（ONE）、現代商船（HMM）；三、 2M聯盟：馬士基及地中海航運（MSC）。

因此拜登將頒布行政命令，要求聯邦海事委員會採取行動保護美國出口商，並促進產業競爭，讓更多小企業能參與，同時避免壟斷狀況發生。

值得注意的是，陸運也被列入此行政命令的範圍內，白宮認為，就目前的產業狀態而言，客戶並沒有議價的空間，市場遭大企業壟斷，為了讓托運人能降低運輸成本，白宮將出手加強產業競爭。

為了不讓企業對市場造成壟斷，此次拜登政府將簽署行政命令，直接繞過國會，限制大企業主導權，企圖讓更多較中小企業參與市場，藉以平衡市場運價。

《華爾街日報》指出消息人士說，自疫情爆發來，美國白宮關注運送產業企業整併帶來的危險。如今三大聯盟已經佔據海運市場，未來進一步能夠有更強大的定價能力。

其實十多年前，當時十家航運公司控制的遠洋貨運業務不過12%。如今，產業遭到不斷併購，導致航運公司有更大的話語權，甚至收取更高的費率，又或是貨櫃延滯等，已經造成美國乃至全球各國出口商承擔高額成本。

近日，拜登政府的行政命令將要求海事委員會嚴查這些費用，保護美國出口商。命令也會要求委員會加強與司法部合作，進一步簽署新備忘錄，加強調查合作事宜。

台灣貨櫃三雄財報驚人 股價卻幾度跌停

由於拜登擬出手管運價消息一出，衝擊國際運費。今日台灣貨櫃三雄齊開低，甚至幾度跌停。尤以長榮重挫至跌停開出，但第二盤就打開；萬海早盤以290元開低，一度下滑至282.5元，但早盤跌幅收斂，一度翻紅至306.5元，盤中跌幅1.64%。

陽明以207元開低，一度下滑至201元，早盤也一度翻紅至219元，盤中跌幅收至1.38%，震盪幅度相當激烈，不過貨櫃三雄終場卻以跌停作收。

根據法人分析，海運運價取決於自由市場供需機制，若其他地區運價持續上漲，屆時航運公司可能會選擇跳港，美國缺貨狀況更嚴峻，長期而言運價漲幅恐怕更高。

海運跳港：是指海運公司提前計劃好航程，一路安排要停靠的港口，但因各種變化選擇不停靠，直接跳到目的地。日前，台灣市場運價低於中國，部分國際航班跳過台灣，出現所謂的跳港情況。

此外，日前中國水運局也一度出手管制運價，但海運運價仍是一去不回頭。這也表示航運貨櫃仍是供不應求，此一現況並非管制能夠解決。

《關鍵評論網》詢問相關政府部門指出，目前政府並無相關針對海運的措施，也沒有任何討論的聲浪，未來若有近一步發展，相關部會將會予以公告。

另一方面，針對股市萬寶投顧王榮旭日前強調，提醒民眾傳產成交占比達到八成甚至更高並非常態，現在已經不是波段好買點。

反觀電子股在上半年受到資金排行影響，漲幅相對落後，他表示，這次歐美解封，旺季效應不只是傳產、原物料以及航運受惠而已，下半年電子旺季也將更旺。由於近來傳產航運股等屢創新高，也提醒投資應居高思危，做好風險管理。

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核稿編輯：翁世航