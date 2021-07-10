考古學家在以色列古城糞坑發現完好的千年雞蛋，卻在取出時不小心弄破了

編譯：Yi-ching Kuai

「我們很驚訝能找到這個蛋。」以色列古物管理局（Israel Antiquities Authority）的考古學家阿拉・納戈爾斯基（Alla Nagorsky）告訴《國土報》（以色列主要報紙之一）的露絲・舒斯特（Ruth Schuster）。「我們不時會發現蛋殼碎片，但完整的雞蛋超乎尋常。」

今（2021）年6月，考古團隊在亞夫內（Yavneh）古城工業區的糞坑內找到這顆蛋。《以色列時報》記者艾米・斯皮羅（Amy Spiro）報導，雞蛋之所以歷經千年還能保持完好，是因為被包裹在柔軟的人類排泄物中，排泄物形成無氧環境，讓雞蛋免於腐敗。

「就算是現在，雞蛋在超市的紙箱裡也不見得能夠保存多久。」納戈爾斯基在一份聲明裡說，「想想我們找到了一顆放了1000年的蛋，真是太神奇了！」

根據聲明，儘管工作人員在經驗豐富的文物保護人員監督下，將蛋從糞坑中取出時小心翼翼，但蛋殼還是破裂了。幸運的是，以色列古物管理局有機材料保護實驗室主任伊蘭・諾爾（Ilan Naor）修復了裂縫。雖然雞蛋大部分的內容物流光了，但有一些蛋黃還在，研究人員將蛋黃保存起來以備將來進行DNA分析。

「千年蛋」何以見得？

這次的發現只是在以色列城市開發新社區之前進行的考古挖掘工作的一部分，考古挖掘發現了拜占庭時期亞夫尼的古老工業區。糞坑里還有三個骨製玩偶和一盞油燈。

骨製玩偶是阿拔斯王朝（Abbasid period，中國古稱「黑衣大食」）典型的玩具，製造年代從7到11世紀都有可能，但油燈就比較特別了。

納戈爾斯基告訴《國土報》，考古團隊能夠以這種只在阿拔斯王朝晚期——距今1000年前左右——製造的油燈來確定這些遺物的年代，從而得出「千年蛋」的結論。在阿拔斯哈里發從公元750年開始統治了中東大部分地區，直到1258年蒙古人入侵。歐洲人在1099年第一次十字軍東征期間佔領這座城市，阿拔斯王朝因而失去了對耶路撒冷的控制。

以色列古物管理局考古學家和古代世界家禽專家李・佩里加爾（Lee Perry-Gal）告訴《耶路撒冷郵報》，在古代遺址的挖掘過程中，碎蛋殼相較容易發現——但發現一個完好的雞蛋非常罕見。

「年代更古老的蛋殼碎片時有所聞——例如在大衛城、凱撒利亞和阿波羅尼亞。但因為雞蛋殼脆弱，幾乎沒有過完整的雞蛋被保存下來。即使在放眼全球，這也是極其罕見的發現。」佩里加爾還說：「大約6000年前，雞才在東南亞被馴化，但牠們進入人類飲食還要一段時間。牠們被用於其他目的，例如鬥雞。雞被認為是美麗的動物，在古代動物園展出並作為禮物送給國王。」

他補充，已知最早的有養雞業證據的遺址也位於以色列。早在亞歷山大大帝征服耶路撒冷之後，距今2300年前，生活在瑪利沙（Maresha）的人似乎就飼養了這種家禽。

古代肯德基

《以色列時報》在2015年報導，一組在猶大平原南部挖掘瑪利沙遺址的研究人員說，他們發現證據表明，該地區早於其他古代遺址就食用了雞肉和雞蛋。「可以準確地說，以色列是雞肉生意的發源地。」當時還是博士生的加爾告訴《以色列時報》。「猶太雞湯、肯德基炸雞——它們都起源於以色列中部的希臘化城市瑪利沙。」

「在公元前200年到400年之間的某個時間點，瑪利沙的居民開始飼養和食用雞肉和雞蛋，沒有證據表明在此之前有人吃過雞蛋。」佩里加爾說，他指的是附近的一個考古遺址：以色列中部的貝特古夫林（Beit Guvrin）洞穴。 「後來情況改變了，雞肉成為以色列烹飪文化的一部分，最終成為西方世界其他地區的一部分。」

佩里加爾另外提到，反觀鴕鳥蛋，因蛋殼較為厚實，對考古學家來說就相對常見。事實上，在古代，鴕鳥蛋裝飾的國際貿易就非常熱絡。而且比起人為飼養所得的鴕鳥蛋，古代商人更看重野生鴕鳥蛋——也許原因是野生鴕鳥凶狠野蠻，偷蛋不易，所以價值更高。

沒有考古證據能夠指出世人何時開始重視雞蛋。但值得補充的是，在古典世界中，雞主要因其脾氣暴躁而受到珍視——因為古希臘人和後來的羅馬人都喜歡鬥雞。然而，2600年前在耶路撒冷發現的雞蛋殼（不是一個完整的雞蛋）使考古學家得出結論，當時的古代耶路撒冷人會吃雞蛋。

《國土報》記者問及考古小組，挖掘有千年歷史的糞坑是什麼樣的體驗，納戈爾斯基解釋，經過了這麼長的時間，排泄物都變成了泥土，所以他們只是在挖土而已，沒問題的。

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責任編輯：羅元祺

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