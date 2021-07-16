《周公哪有這麼神》：秋海棠、老母雞或是漢地十八省，這些都不是最早的「中國」

文：野蠻小邦周

來自西方的「新」中國？

「中國」是什麼？是秋海棠？是老母雞？還是漢地十八省？「中國」，這個地表含義最複雜的詞彙，不僅難以理究，更是令人不敢深追，一個不小心，天外飛來一頂高帽，摘都摘不掉。

秋海棠、老母雞或是漢地十八省，這三個典型中國疆域便足以使人爭論不已，更遑論那些新同學或退學生。譬如新疆，其名即已道盡一切。隨著歷朝歷代一次次新闢疆土，甌越、夜郎、大理相繼覆滅，中國的範圍也逐漸擴大。而有些地方，在一些略帶自我安慰的婉言辭令中，遭到中原帝國勒令退學，如樂浪、玄菟、九真、象郡等今日朝鮮、越南領土。至於晚清的外滿與蒙古，那更是「麻繩提豆腐」 沒法提了。

那麼，中國到底是什麼呢？

話說從頭，追根究柢，「中國」最早出現在哪呢？一九六三年陜西寶雞出土一件西周初年的酒器〈何尊〉，其銘文就出現了「中國」二字。

唯王初遷宅于成周，復稟 珷（武）王豊（禮），祼（音同灌）自天，在四月丙戌， 王誥宗小子于京室，曰：「昔在 爾考公氏，克逑（仇）玟（文）王。肆玟（文） 王受茲大命，惟珷（武）王既克大 邑商，則廷告于天，曰：「『余其 宅茲中或（國），自之乂（治）民！』嗚 呼！爾有唯小子亡識，視于 公氏，有庸（功）于天，徹命敬 享哉！」惠（助）王恭德裕天，臨我 不敏。王咸誥，何賜貝卅朋，用作 □公寶尊彝。惟王五祀。

以上這段銘文是說當時周成王剛遷都到成周來，為武王舉行了祭典。祭完之後對宗親會成員，也就是器主「何」發表演說：「你的老爹過去給文王出了不少力，讓文王接受了天命。武王伐商成功，就曾經向上天說過要住在中國，從中國治理萬民。哎呀！你要好好向父輩學習，勤勞努力，敬業工作。我不是聰敏之人，所以要拜託你監護、幫助你的王（也就是我本人）敬德以順應天命！」王宣告完畢，賞賜給器主何很多錢，用來鑄造青銅器。

看吧！有「中國」，果然是泱泱華夏五千年，於史有徵，童叟無欺！看來西周時代就有「中國」了⋯⋯且慢！先別看到關鍵字就自滿。解釋文句，不能只看單詞，更應該注意上下文脈絡。比方說，同樣是「多少」，「夏天衣服能穿多少是多少」，「冬天衣服能穿多少是多少」，兩個「多少」，意思完全不同。

前面我們說到，周成王即位時根基不穩，周公輔佐他，歷經九九八十一難，終於安定了國家。為了能就近控制殷商故土，西周政府高層在東邊的洛陽建造了陪都「成周」。

出於武王遺命與現實政治因素考量，西周政府很快就動員起來，開始東方新都心計畫。在《尚書．召誥》中記載，這次東區新都心開發案，動員了當時政府的兩大高層召公與周公。兩位輔政大臣先後來到洛水地區，前前後後針對地形地貌加以評估。古代沒有什麼環評委員，只在乎風水好壞，於是召公與周公自兼風水評估委員，在各個預定地上占卜吉凶。

既然出動了兩大高層，傾國之力而來，這項巨型工程自然不會犯公家機關拖沓毛病。同樣是《尚書．召誥》，上面詳細記載召公三月初五來到洛水地區，透過來自商朝的黑科技龜甲占卜術探測到風水寶地，兩天後的初七就圈好了地皮。

召公像風一樣快的施政效率，讓周公趕在三月十二就來到新市鎮預定地，三月十四兩人一齊拜天公，十五拜土地公。趕在三月底舉行動土剪綵，還叫來了記者，將新市鎮計畫寫成報導通告住在東區的商朝遺民。西周高層一個月內就完成選地、風水評估等工作，如此高效的施政效率，可謂西周「衝衝衝」。

這個東方新都心計畫，建成後在當時叫作「新邑」，即「新的都邑」，淺顯易懂。既是都邑，自然有王宮、宗廟和官署，一些頒獎典禮也會選在這裡舉行。一名叫作「臣卿」的貴族就在新邑接受從山東歸來的周公賞賜。這個東區新邑作為西周副都心，周天子常常來這裡頒獎、授勳、發表演說也是非常合理的事，西周銅器中在成周被封賞者比比皆是。

除了是政治中心外，根據〈頌鼎〉銘文，西周政府在此地設置了「成周賈」與「新造賈」， 主管採買與製造好東西以供王室宮廷使用。當地也有巨大的青銅生活工坊，東西長七百公尺、南北寬三百公尺，生產著各式生活器具如鼎、簋（音同鬼）、甗、尊、卣（音同有）。這裡還有兵工廠、精密的馬車工業，生產青銅兵器與各式青銅車馬零件。

這個東方新都心計畫，從〈何尊〉銘文來看，源於周武王的構想。但是周武王說「宅茲中國」（要住在中國）是未來式，也就是說，武王當時不住在中國，才會說未來要住在中國，從那裡治理萬民。所以這個「中國」的「國」，指的是某一個地區。〈何尊〉銘文中的「中國」，寫的是「中或」，可還沒有加上「囗」變成「國」。

相較於中國，西周金文還有不少別的「國」，像是故宮博物院鎮館之寶〈宗周鐘〉，銘文上就有「南國」。西周時期還可能有標示各「國」的地圖，如〈宜侯夨（音同仄）簋〉： 「王省武王、成王伐商圖，延省東國圖。」

因為西周政府對外擴張方向大致是從西方向東、南進軍，所以西周金文中很常出現「南國」、「東國」，都是南方、東方的疆土。既然東國、南國都是疆域，那麼〈何尊〉銘文中的「中國」偏偏就是一個「國家」，不亦怪乎？

回到〈何尊〉的「中或」，我們可以嘗試將它連繫上後世的另一個字「域」。如此一來，「中或」是中央區域，南國是南方區域，東國則是東方區域，相當通順明瞭。

既然周人稱洛陽地區為中國（中土），那麼他們自覺是西方人嗎？沒錯，周人認為自己就是西方人，家鄉是西方世界。在《尚書．牧誓》篇就記載周武王在牧野之戰誓師辭，將跟著武王東征的部下與盟邦稱為「西土之人」。〈康誥〉篇中，周公回憶父親周文王施政績效優良，和幾個盟邦一起治理「我西土」。〈酒誥〉篇更是點明周文王在「西土」建國。西土，就是周人老家陜西關中地區。

等等⋯⋯如果「國」不是國，而是地域，那麼古人是怎麼稱呼國家呢？而且《論語》 中就有「道千乘之國」，怎麼就「國」不成國了呢？

答案同樣也在《論語》中出現：「危邦不入，亂邦不居。」「邦」才是在出土文獻中最常表示國家概念的詞彙。前面提到的〈宗周鐘〉，記載周厲王擊敗了南國的敵人後，南夷、東夷來朝見的有「廿又六邦」。而其銘文末尾，厲王胡祈求自己能萬年無疆，長保「四或」 （域）。前面的「邦」就是國家，後面的四域，指的就是東、西、南、北四方疆土。另一件青銅器〈大盂鼎〉說：「武王嗣文王作邦。」意思就是說武王繼承了文王的建國大業。而與國名連稱，更是標誌著「邦」代表國家的意思，青銅器銘文中很常見到「周邦」、「晉邦」、「鄭邦」、「齊邦」。像是故宮所藏〈國差〉就有「齊邦謐靜安寧」，另一件故宮藏品〈陳侯午簋〉也說「保佑齊邦」。

為什麼現在我們在古書上看到的「國」能與「邦」競爭「國家」的意義呢？這就要問問漢朝的開國皇帝——劉邦。據學者研究，漢朝為了避劉邦的諱，選擇與之相近的「國」來替代「邦」。現在我們看到的先秦古籍，很多都經過漢朝人的編輯處理，所以像在出土文獻這種沒被漢朝人處理過的時光膠囊裡，就沒見到「國」表示國家的意思。

《史記．貨殖列傳》說：「昔唐人都河東，殷人都河內，周人都河南。夫三河在天下之中，若鼎足，王者所更居也，建國各數百千歲。」唐人就是夏朝，殷人就是商朝，他們與周朝先後在黃河包住山西的這個「ㄩ」字形區域的三邊建都，國祚綿長。

這個「ㄩ」字形區域，就是最原始的「中國」（域）。周公、召公決定在這裡建立新都心，確實是很好的選擇。新都心雖然開場烜赫一時，名流蜂集，但終究有著致命的缺點。人，是不會分身術的，即使是天子，也只能在一個地方出現。何況在西土，有很多世家大族、姻親故舊都在那裡置產，更是讓周天子難以在新都心成周久居，只能派出欽差特使去督導成周政治、軍事相關事務。到了西周中期以後，新邑不再「新」了，在青銅器銘文中，我們可以看到許多宮廷儀式仍舊回到陜西周原一帶舉辦，東都成周就更顯得寂寞了。

過該來的終究會來，隨著西周覆滅，周天子倉皇出奔，這才又開啟了成周作為都城的五百年歷史。

漢字文化專欄

「中國」的「中」，在古文字中是取象於旗子的形狀，將旗子插在地上，風便會將旗子吹向某一方向。風往四方吹，旗子在中央，引申也有中央的意思。

「國」最初並沒有外面的「囗」，只有「或」。「或」是什麼意思呢？《說文解字》說：「或，邦也。从囗从戈，以守一。」用右邊的「戈」保衛左邊城牆包圍起來的地方「囗」，以武裝保衛國土，就是國家的意義，聽起來合情合理。然而事實並非如此，根據學者研究，甚至連「或」的左邊是不是「戈」都有問題。

在新出的青銅器中，「或」字寫成「

」，圈圈黏在戈上，成了半圓，所謂城牆包圍的地方為「囗」，就說不通了。「」的源頭應該是古文字中的「」。既然中間的圓圈圈本來就是黏在兵器上，象徵一種特殊的兵器，那麼整體最初就是一個象形字，而非會用戈守衛圈圈（城市）的會意字。

半圓脫落後成了圈圈，這現象並不奇怪，我們現在常見的「宏」、「肱」諸字， 其中的「厷」就是取一隻手臂上打圈的樣子：「

」。打圈是為了表示這個字指的是手臂（肱），然而這個指事用的半圓符號後來脫落了，成了一個圈，最後變成了三角形的「ㄙ」。

「國」字的歷史說了這麼多，有什麼意義呢？很簡單，因為半圓之所以脫離本體為圈圈，是為了要有表音作用。我們今天看到的「圓」，是疊床架屋後的結果。最初，只有一個小圈圈，表示「圓形」。後來在圈下加了「鼎」，表示這圈圈是像銅鼎圓口的意思，鼎寫成了貝，最終成了「員」。最後因為「員」負擔了太多別的意思，又在外面加了「囗」而成「圓」。

也就是說，「或」中間的小圈，表示它是發「圓」的音，而「圓」與「域」 古音相近，因此所謂的「或」（國），在商周時代不是指國家，而是「地域」。

（本文原刊於《旅讀中國》二○二一年三月號）

書籍介紹

本文摘錄自《周公哪有這麼神：課本沒教的兩周史教室》，遠足文化出版

作者：野蠻小邦周

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

寫給臺灣人的商周史PART 2

不說教、不枯燥，只有讓你讀得想笑的兩周史話！

野蠻小邦周再度顛覆你的商周印象，

周公哪有這麼神？古人沒你想的那麼不一樣，

開發弊案、禁酒令、旅遊意外、官商勾結樣樣不缺，

滿滿笑哏又讓人讚嘆的兩周史教室～開講囉！

上古聖人周公旦竟是個用祭品威脅神明的惡質信徒？老愛在《尚書》裡碎碎唸的他是如何成就小邦周價值，繼而影響中國文化三千年？

古公亶父不喜歡打架，看見敵人入侵竟然落跑，說國家給夷狄統治也一樣！更妙的是，一大票死忠粉絲竟然舉家跟著他跑？

天選之人周文王阿昌帶頭衝衝衝，立下小邦周的強國基業，姓姬名昌但稱呼他「姬昌」可是個千年大誤會啊！

靠爸不稀奇，靠舅才有力？春秋五霸之一的晉文公竟是個完全靠舅舅當工具人的軟爛中年……

近百年來考古學的發展，讓我們對商、周的認識已經遠遠超越古人古書的記載，在這本書裡，野蠻小邦周結合最新出土史料與考古新發現，重新解譯兩周史，帶著讀者一起回到上古時期，看看歷史人物活靈活現的超時空表現，除了悲喜、算計、勇敢，更有普通的私生活或惡趣味。

還有還有，本書各篇追加相關文字的前世今生，兩千年來，有些漢字挺過了殘酷的競爭；有些誤打誤撞、寄生上流；有些最終悉數消失，就像生物的演化史一樣高潮迭起，令人嘆為觀止！

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰