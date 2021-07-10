「四國遍路」不只有徒步一種：如何選擇適合自己的遍路方式？

文：鄭宇展（Chan）｜攝影：鄭宇展、吳皇圻、黃朱平

徒步遍路的執著

2017年3月，我完成23天的四國遍路之旅（編按：指造訪四國內88間與弘法大師有淵源的寺院）回台之後，舉辦超過10場的個人遍路分享會。除了交通、食宿、旅途故事，以及個人轉變等基本問題外，最多人問的就屬「四國遍路真的只能用走的嗎？」

其實，從來沒有規定遍路只能用走的，或許會有這樣的直覺反應，應該是大多前往四國遍路的人都是「徒步愛好者」居多，網路上所蒐集的資訊也大多都是朝向「感受弘法大師最原始的遍路模式」發展。

在聽完《遍路 ：1200公里四國徒步記》作者小歐的專書分享會後，我除了找到了去日本的目的地之外，當下的心境，是極力想找尋一個「跟自己對話」的長期旅行，這條「四國遍路徒步之旅」來的正是時候。我與另外兩位朋友一起出發，一開始決議，就是能走到哪就到哪，沒有強迫應該在有限的三十天假期之內要完成八十八番札所的巡禮。因為我們很清楚以當下三人的身心狀況，根本不可能，更何況是在一個陌生的國度裡。

我一開始的心態，早已被「四國遍路＝『走』四國遍路」的框架給限制住。但這框架的構築起源更多是來自網路上的朋友，他們都在等著看我們的精采徒步故事。我們也跟自己說，不管如何一定要撐下去，不能被看扁，就算沒走完也沒關係，一定要全程徒步才可以。當下就只想透過「徒步」襯托出我好像是一位很厲害的旅人，但其實，我從來都不是一個擅長走長遠路途的人，而這樣的心態跟想法，到底是為了誰而走的遍路呢？

搭便車遍路的契機

遍路的第五天，我們完成了德島第一難所燒山寺的路段，中途的辛苦讓我們不斷質疑自己為何要前來四國遍路，不斷想要放棄轉搭計程車，甚至有直接回家的念頭。早上八點出發，我們到達了燒山寺已經是下午四點半，趕在寺院休息關門前，完成參拜以及納經，因為要避免天黑，趕著下山，我們根本沒有太多時間好好地享受跟欣賞這座我們花了近八小時才走到的寺院。

前往第十二番燒山寺的山路上｜Photo Credit: 筆者友人拍攝

也許是一個緣份、也許是上天的指示，我們在前往隔天的目的地第十七番井戶寺的路上，遇到了用特殊方式遍路的日本年輕人。他們以搭便車為主、滑板車為輔的方式，準備在他們的暑假完成這一圈四國遍路，然後搭便車回去神奈川。

他們帶滑板車的主要原因是預計採取「搭便車」的方式完成四國遍路，但並非一路上都可以遇到適合且願意提供便車的善心人士，而滑板車就是很好的代步工具。沒有便車時，可以邊滑邊走，節省時間，保留更多時間在寺院裡慢慢參拜；而當遇到接待者提供便車時，滑板只要輕輕一折就可以放進後車廂，這樣不但可以加快他們完成遍路的速度，讓他們可以趕在開學前回到家鄉，還可以減少不少交通上的花費。

聊一聊，他們突然建議我們也可以嘗試搭便車的模式。我們心裡想，咦，如果真的可以在日本搭便車進行四國遍路，且這搭便車也是日本人本身有在進行的模式，為何不嘗試看看呢？

第一位提供給我們「便車御接待」的是一位大叔，印象最深刻的是，他其實不是載我們去寺院，而是先到他的工廠。後來發現，原來是因為大叔有工作，在車上已經聯繫了員工帶我們去。這實在是太令人感動，同行的夥伴拿出從台灣帶去的手作媽祖香火袋以及台灣明信片，回贈給大叔跟員工先生，他們非常喜歡這個具有台灣特色的紀念品。我們突然發現，我們三個其實很喜歡這樣的相遇，增加機會與人的交流，而搭便車進行遍路恰巧可以達成這個目的。也就是從這個時候開始，我們的遍路之旅就變成了徒步、搭車、搭便車等的混合式之旅。

啟程時，我們將所有的家當都背在身上｜Photo Credit: 筆者友人拍攝

搭便車遍路上的人們

這一趟，我們一共搭了二十組的便車，有工廠的廠長、長得像阿部寬的送貨大哥、因失戀而踏上遍路的工程師、感情超好遇到迷路都不會吵架的退休夫妻、完全聽不懂我們在講什麼還願意載我們的年長兄弟、開著露營車帶著小柴犬進行遍路之旅的潮流夫妻、神似宮崎駿並在車上聽著K-POP的大叔、女飆仔媽媽、長得像江口洋介且用一星期完成開車遍路的東京帥哥、在寒風中解救我們的遍路知名人士灘健二先生及高野山大學柴谷宗叔教授、一路跟我們用英文聊了一個多小時的廣島大學教授夫妻等。

四國遍路只能用走的嗎？

據文獻記載，我們可以知道第一位追尋弘法大師的步伐踏上四國遍路的是衛門三郎。當時他為了尋找弘法大師進行懺悔，一步一腳印走過大師走過的每一個地方，這也是我們常說四國遍路原型。爾後許多人為了能夠體驗重現當時大師的苦修，以及衛門三郎找尋大師時的感受，都會選擇用徒步的方式進行。

21世紀的現在，許多人也開始為了尋求心靈上的解脫、喜愛徒步或是想要了解四國文化等原因，而踏上四國遍路。但因為時間、經費預算、身體狀況等問題，無法採取最原始的方式。在日本官方推廣下，漸漸開始有很多人依照自身的背景及條件，改用開車遍路、搭車遍路、腳踏車遍路、摩托車遍路、旅行團遍路等模式進行，四國交通局還為此設計了一款十分詳細的搭車遍路攻略指南，搭配遍路黃本地圖，可說是絕配。

也有越來越多人開始透過單車進行遍路，認識四國，並出現單車專用的遍路地圖。甚至還有針對身體不適合長期徒步，或想要更悠閒地欣賞寺院的族群，而推出的「先達帶路旅行團」。行程由經過官方認證的遍路先達帶領，前往各個寺院進行巡禮。透過先達的解說與指引，遍路者會有更多時間去欣賞寺院的美，也能間接對四國遍路的歷史與背景有更多了解，同時，還有機會去遊覽四國札所以外的其他風景。

據2012年由愛媛大學所提出的統計數字顯示，自駕遍路佔有62%、徒步14%、旅遊團12%、大眾運輸5%、單車3%。這個數字是完全出乎意料的，驗證了遍路其實沒有限定只能用徒步進行，而且官方網站上也有提供不同背景人士想要前往四國遍路的建議方案，並根據個人行程、健康狀況與預算等方面提供相關資訊。

近年來，因為四國當局及部落客的宣傳，還有徒步健行愛好者的推廣，外國人的比例逐漸增加，但無論哪一種的遍路方式，都讓「四國遍路」增加曝光度，這是令人樂見的事情。

Photo Credit: 筆者友人拍攝 在路上看到別人的攔便車牌子，我們也立刻更換了我們的牌子文字，效果奇佳，路上的人一看就知道你要去哪。

該怎麼選擇適合自己的遍路方式？

這是講座中許多人詢問我的問題，我都會說，先評估自己的狀況，再進行方式的決定。如果你是徒步健行的高度愛好者，也有十分充裕的時間，我非常建議你，在身體狀況良好下，選擇徒步遍路，這將會是一個很棒的經驗與挑戰。走在大師與三郎曾走過的路上，追尋著他們的腳步，你會得到一趟刻苦銘心的遍路之旅。

如果你的時間不是很充足，但又想要在有限時間內完成一圈的遍路者，可以選擇搭車遍路。日支出花費上雖然相較多一點，但可以讓你更悠閒地完成四國遍路。

如果你想要更自由地探索四國，在巡禮參拜的過程中，還可以去周邊延伸的景點，那我想開車遍路、單車遍路會是你不錯的選擇。只是部分札所跟停車場還是有段距離，仍有需要走路的時候。

也許你不是擅長規劃設計行程，或是想要有人帶著你遍路，抑或是你的年紀比較大，怕體力無法負荷，那「先達帶路的旅行團方式」會是個好選擇。有專業的旅行從業人員安排路線食宿、加上經驗豐富的先達隨團解說帶領參拜，甚至有時候還可以體驗到「團客限定」的服務，相信這也會是一趟充滿豐富知識與學習機會的旅行。

用不同方式踏上遍路

其實，我回來台灣後，對於身邊的人看待我並非全徒步完成遍路的耳語，還是會介意。當朋友間有意無意地說著你怎麼可以用「偷吃步」完成人家都用走的旅程時，無論怎麼自圓其說，心裡多少有點疙瘩。

就在某一次機緣，四國遍路協會的師姊知道我用搭便車完成遍路時，她覺得十分有趣，並邀請我進行分享。當我分享完之後，很慶幸的是，大家並非是質疑的態度看待，而是覺得新奇且好像找到了一種新方式，可以讓他們離前往遍路的目標更接近了一點。會後有一位完成四國遍路的大哥留言回饋，他說，有了徒步、搭車、開車、騎摩托車之後，現在又有搭便車遍路的出現，讓整個四國遍路的模式更多元，可以提供更多不同背景需求的人們踏上遍路，這真的是一件令人開心的事。

當初接到邀請分享的當下，雖然備感榮幸，但我是猶豫的，深怕我這樣非全程徒步的遍路方式會受到質疑。那時候我還深深地記得師姐跟我說過一段話：她自己第一次因為堅持徒步，沒有考量自己的身體狀況，結果不但弄壞了膝蓋，還沒有完成遍路。後來她想開了，決定用機車代替雙腳去完成未完成的路，因為這是她的遍路，她的目的是朝聖是巡禮，且如果可以用不同方式嘗試踏上遍路，之後有跟她一樣顧慮的人們，將有前例可循，這也算功德一件不是嗎？

這段話，讓我開始放下心中的那塊大石頭，開始真正打從心裡不在介意那些揶揄著自己沒有全徒步的話語，打從心裡真正去認同自己所做過的一切。這趟旅程，不是為了別人而走，而是為了自己而走，我接受了路上的一切指引，感受這些指引所帶給我的所有收穫與體驗。

結束遍路至今，我持續用我的方式去推廣介紹「四國遍路」，十幾場分享著不同遍路方式的分享會，還有舉辦巡迴全台並拓展到香港、馬來西亞的四國遍路相片故事展，這些都是我想要感謝這趟旅程帶給我的收穫的反饋，並持續推廣，讓更多人可以不受到自我框架，勇於踏上遍路。

現在的我，更能體會遍路小歐所講的那句話：「重點不是你要去哪裡，而是你願意走出去。」所以如果有人再問我，四國遍路只能用走的嗎？我會回答：重要的不是怎麼完成，而是你願意前往四國遍路，讓更多人因為你的出發而更認識四國遍路。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航