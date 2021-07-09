文化部微解封激起表藝界正反輿論，「無觀眾怎麼表演」、「線上配套措施」成關注焦點

文：王祖鵬、許靜之

中央流行疫情指揮中心於昨（8）日宣布將鬆綁部分管制措施，包含由文化部所主管的相關場館。13日起，美術館、電影院將逐步對外開放，表演場館卻不開放觀眾進場，僅鼓勵表演團隊進行閉門排練、攝（錄）影及無觀眾的直播演出，不少表藝界人士對此提出批評。

開放表演、卻不開放觀眾，表藝界盼公布明確配套

關於表演場館的相關規定，文化部進一步說明，即使未開放觀眾入場，表演團隊進行閉門排練、攝（錄）影及直播作業時，也應以每人1.5公尺距離計算各區域容留。已實施快篩或PCR檢測的表演者，正式演出時得脫下口罩，於工作期間至少每7天安排1次篩檢；其餘未演出者、工作人員等須全程佩戴口罩。

Photo Credit: 文化部

對於文化部的公告，差事劇團團長鍾喬接受《關鍵評論網》訪問，表示對此「很失望」，更直言「無觀眾」的宣告貽笑大方。「無觀眾這件事昨天變成大家的笑話嘛，所以現在是演給鬼看嗎？」鍾喬指出，表演藝術團隊的演出和電影放映並不同，需要考量排練時團隊的安全，排練能否超過5人、如何確保演員在過程中不會染疫，也是很關鍵的問題。

《中央社》報導中，表演藝術聯盟理事長陳錦誠表示，目前適度鬆綁措施對表演場所的設定很模糊，「文化部及國表藝如果有設定治理國家表演藝術當前危機的因應方案，何種條件下解封，解封時的振興方案與配套措施等，民間都在等著。」

果陀劇場創辦人梁志民也表示表演不是今天解封、明天就可以上台，還要至少有2個月的時間進行排練、宣傳、售票等，「我們需要訂定一個標準，表演藝術界需要先知道。」

「今天說場館開放但不可以有觀眾，表演藝術界知道了，但我們更想知道的是，那下一個步驟會是什麼。」故事工廠執行長林佳鋒呼籲指揮中心將規劃說明清楚，哪個級別會陸續開放哪些項目，表演團隊才不會無所適從。

林佳鋒進一步說，他相信文化部一定知道要讓民眾有信心走進劇場，必須要一步一步的解封相關的管制措施，「但希望可以給明確目標，藝文界必須提前準備」。

Photo Credit: 中央社 文化部長李永得

文化部：將研擬觀眾進場方案、補助線上直播售票演出

對於表藝界的批評聲浪，文化部接受《關鍵評論網》訪問時表示，考量表演場館、演出人員、觀眾動線安排與互動頻率，部分表演團隊反應若採取梅花座的半開放方式，將演一場賠一場，希望待疫情穩定時，再開放滿場觀眾。因此，目前暫時不開放觀眾入場。文化部充分理解表演藝術界的反應與意見，目前亦已研擬觀眾進場方案，將送請中央流行疫情指揮中心進一步討論。

此外，文化部亦強調，線上售票演出為未來趨勢，文化部正擬定補助及獎勵表演團隊規劃線上直播售票演出，期盼持續維持表演團隊營運與動能，獎補助與施行細節將盡速提出。

梁志民也試圖尋找解方，他指出，目前高爾夫球場可以戴口罩進場、3人一組，「這些都是中華民國高爾夫球場事業協進會自訂，指揮中心審核，我認為這是可行的解套辦法。」

表藝團隊期待真正解封，和觀眾一起回劇場

不過，表藝團體也有人樂觀看待這次的「微解封」，包含國表藝董事長、紙風車劇團團長、阮劇團藝術總監／團長，皆對《關鍵評論網》表示持正面態度。

國表藝董事長朱宗慶認為「微解封」是很好的第一步，「國表藝三場館將配合相關防疫規定，先從開放排練，期待有一天能真正重啟劇場表演。」國表藝更在昨日了解文化部頒布的指引和懶人包後，隨即和三館一團做討論與進一步確認執行細節，全力協助表團、表演藝術工作者展開工作。

紙風車劇團團長任建誠則表示，會耐心等待目前文化部指導「微解封」，疫情得到控制、確診數下降，再全面恢復實體活動。阮劇團藝術總監／團長汪兆謙對於這次也表達樂觀的態度，並說：「目前劇團仍先按照原本計畫執行，期待真正解封、進劇場與觀眾互動。」

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範