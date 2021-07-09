SpaceX「星鏈計畫」進入高速發展期，台灣供應鏈可望插旗低軌衛星產業

近年馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX積極推動低軌衛星產業「星鏈計畫」（Starlink），該公司聲稱今（2021）年12月可能會超過50萬用戶，一舉突破關鍵的用戶數量，未來可望進入高速發展時期，並開拓更大的市場，估計星鏈計畫每年可帶來高達300億美元的收入，大約是其火箭發射業務年收入的10倍。而業界人士指出，只要克服溫度、震動以及壓力問題，台灣廠商將能夠在低軌衛星產業搶得一席之地。

馬斯克旗下SpaceX星鏈計畫9月就可望覆蓋全球

近年馬斯克旗下SpaceX積極推動星鏈計畫，計畫透過發射大量低軌衛星，在全球建立衛星通訊網路。日前，SpaceX也傳出正申請在車輛、飛機及船隻上，提供星鏈計畫，正在祕密與航空公司接洽，要聯手搶攻機上Wi-Fi的商機。

馬斯克也對外強調，最快9月就可望覆蓋全球，由於低軌衛星數量相較過往衛星數量更加龐大，屆時將有利台灣廠商，供貨零組件給相關低軌衛星供應鏈。

低軌衛星：軌道高度距離地球較低，運行壽命約七年左右，而低軌道衛星的特點，具訊號延遲性低、訊號衰竭速度低等優勢。且為了解決5G訊號死角問題，不受地形環境的限制，低軌衛星成了最佳的解決方案。

《CNBC》報導，馬斯克在西班牙巴塞羅那舉行的世界移動通訊大會貿易展上，利用虛擬實境方式展現，SpaceX正朝著擁有數十萬用戶的道路前進，預測在今年12月可能會超過50萬用戶，並在之後會有爆炸性發展。

星鏈計畫是該公司的資本密集計畫，目的是建立一個由數千顆衛星組成且互相串聯的網路，希望為地球上任何地方的民眾，提供高速的網路體驗。

SpaceX首先以每月99美元的價格，為特定消費者推出了一項測試計劃，並在過去一年中尋求政府部門的批准，測試網絡的效能並將該服務擴展到大型的車輛，又或者是船舶卡車等。

截至今年為止，已有1500多顆星鏈計畫的衛星發射到軌道上。SpaceX上（6）月宣稱，星鏈計畫已收到超過五十萬張訂單和許多款項。星鏈計畫的用戶群已經增長，今年從2月份的大約一萬名用戶到6萬9420名活躍用戶。

馬斯克估計，星鏈計畫可能需要花費50億至100億美元才能讓SpaceX全面投入運營，從長遠來看，投資將高達200億至300億美元。他表示，相信SpaceX可以開拓更大的市場，估計星鏈計畫每年可以帶來高達300億美元的收入，大約是其火箭發射業務年收入的10倍。

馬斯克指出，星鏈計畫現在在大約12個國家／地區運營，並且每個月都會增加更多，並對未來發展保持樂觀。

星鏈計畫飛向宇宙 台灣廠商的機會

《關鍵評論網》訪談低軌衛星材料業業界人士指出，台灣過去在無線通訊領域已經研究許久，而台灣資訊與通信科技（ICT）在國際上受到肯定，可望在低軌衛星產業，搶到一塊大餅。

他說，台灣電子產業完整，包含纜線、電源供應器以及射頻等商品都有優勢，更不用說半導體具領先地位，更是各種資通訊產品必備的零件原料。另一方面，衛星製造部分，同樣需運用台廠的PCB（印刷電路板）、金屬機殼等產品。

不過他特別強調，衛星產業特別不同的一點是「溫差」、「壓力差」等問題，一般普通的電子產品無法負荷變化極大的太空環境，常有故障失能的問題，若要克服就必須尋求不同的材料進行研究，這方面就是日本的強項。

另外，他說明，當衛星受到太陽烈焰照射時，溫度可能高達200攝氏度左右，而遠離光源後，溫度又會驟降可能瞬間低到零下。因此真空測試是所有太空零組件，必須要考驗的過程。

業內人士解釋，低軌通訊衛星和其他衛星一樣，都需要藉由火箭發射上空，若是有關注太空發射的民眾，就能從過程中發現，在飛昇時都有劇烈的震動，而零件能否撐過振動，也是一大重點。他說，若能克服以上問題，台灣能夠在低軌衛星產業搶得一席之地。

不過去年產業分析師楊可歆分析曾指出，太空競賽畢是一場耗時、耗資的殘酷競賽，各國飽受疫情肆虐的情況下經濟萎靡，產業中的領導者OneWeb因投資計畫破局，而在去（2020）年提出破產申請。

也意味著，太空產業將投入鉅額資金，才能站穩太空領域的地位，稍有不慎就將走入破產的窘境。她說明，OneWeb案例代表低軌衛星的變數還很多且充滿未知，投資人重新評估低軌衛星計畫的商機是否符合投資效益。

而太空產業領導公司OneWeb此時宣布破產，導致市場對營運商的商業模式與獲利模式亦產生質疑，這也是對整體低軌衛星產業的一記重擊。不過儘管如此，產業界對SpaceX、亞馬遜和Telesat等三家營運商仍背負著外界相當的期待。

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核稿編輯：翁世航