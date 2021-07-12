【地方創生的最後一哩路】雜學校串連在地團隊，用教育為南澳、前草注入創新能量

文／蕭玉品

2019 年為台灣地方創生元年，發展至今也超過 2 年，放眼台灣的鄉鎮、地方創生團隊，多將注意力放在推動產業上，「但地方創生的最後一哩路，其實是教育，」雜學校創辦人兼校長蘇仰志點出關鍵。

他認為，孩子從小被灌輸的觀念是要念好書，去都市找個好工作，導致學生對自己的故鄉毫無認同，不願返鄉。如今，主張「適性揚才、終身教育」的108課綱，恰恰是扭轉這個觀念的契機，108課綱能推倒學校高聳的圍牆，讓孩子體驗教育即生活、學校即社會的精髓。

提升教育新創數位能量 南澳前草做示範

雜學校向國發會申請的「提升教育新創數位能量」計畫，便是針對此目標而來。希望透過在地團隊、社區和學校，針對 108 課綱產生的跨域創新，達到地方創生、數位轉型和連結國際的目的。而示範場域選在宜蘭南澳和高雄前鎮草衙（以下簡稱前草），蘇仰志透露，主要是南澳是傳統想像中的偏鄉，而前草，則是一般人想都沒想過，所謂都市中的偏鄉，恰恰能做為兩種範例。

小人小學創辦人扣扣老師陳子倢，是雜學校在南澳合作的對象。陳子倢長期耕耘偏鄉，高雄美濃、新竹尖石等地都有她的足跡。2018 年，她前往南澳，並於隔年創立非營利組織社團法人籿苗教育發展協會，在與家戶訪談中，抽絲剝繭出當地問題。

Photo Credit : ZA share 宜蘭南澳小人一號圖書遊樂場，成為小孩們課後學習的重要據點。

根據統計，台灣偏鄉單親和隔代教養的比率高達 61.5%，暑假孩子沒人接送的比例達 55%，有 74.1% 的孩子一輩子沒補過習。陳子倢強調，在外界豐富的資源挹注下，偏鄉並不缺筆電、平板等硬體，關鍵是當地家庭功能不全，引發孩子自主學習能力不佳、缺乏升學意願等問題。

前草則是另一番光景。在前草，雜學校與 Only實驗教育―自學生家庭陪伴系統創辦人蕭典義合作，身為前草女婿的蕭典義指出，一般人會覺得前草位在高雄，一定很繁華，但號稱「不山不市」的前草，其實是都市裡的偏鄉，有二分之一到三分之一的弱勢學生，貧富相當差距大。

長期以來，籿苗和 Only 實驗始終致力解決這些問題。近年來，籿苗在南澳打造「小人1號」，做為南澳小孩的圖書遊樂場，蕭典義則持續在前草推動實驗教育。而針對這次計畫，籿苗和 Only 實驗教育試圖招募不同團隊，要與在地社區和學校，以 108課綱擦出創新火花。

Photo Credit : ZA Share 高雄前草共識營共聚集超過百位來自全台各地的新創教育團隊與老師們參與。

陳子倢提到，108課綱要發展特色課程，偏鄉學校常常束手無策，「因為南澳師資流動率高，老師跨域深入性能力較少，」於是，籿苗在展開計畫前，特地先辦了場共識營，邀請雜學校、前國發會主委陳美伶和10組來自四面八方的團隊，親自前往南澳，目的在與地方學校對焦，討論要解決哪些問題、能如何解決。

畢竟這些問題不如字面上看來單一。陳子倢以「情感教育」為例，實際執行時，就有三個層次，她領軍的小人小學，要與學生談自我價值；台灣第一個以月經為議題出發的非營利組織「小紅帽」，負責青少女衛生教育；家庭教育團隊「雞湯來了」，和學生聊關係界線，專門回應「感覺要怎麼上來」「怎麼才能跟異性比較快認識」等千奇百怪的問題。

Photo Credit : ZA Share 左：南澳計畫團隊中的「小紅帽」利用闖關遊戲，帶領孩子們認識衛生教育。 右：南澳計畫團隊中的 「山小日子」，進入校園帶領小孩們進行木工創作。

而蕭典義長期參與教改運動，工作上也有經營管理經驗，受到過往的豐富閱歷影響，他深知，外來的地方創生團隊可能有離開的一天，讓在地長出自己的團隊，並結合孩子的生涯探索，才是可長可久的做法。

他和前教育部生涯輔導與規劃中心主任秘書郭祥益兩人，花時間一一說服、訪談店家，最終與雲端廚房、旅行社、機車行、美髮店等十家在地企業合作，製作專業的「學習歷程檔案」，讓學生參訪完店家後，能從學習單的填寫中，自動與大學的 18 學群對接，對未來產生想像，「我要讓學生探訪社區時，看到里長出入就想到法政學群，看到診所就想到醫藥衛生學群。店家有了學生參訪的人流，提升業績後，自然也願意持續參與。」

Photo Credit : ZA Share 永大會計記帳士事務所帶領學生實際體驗報稅、製作傳票的流程。

先打造出在地典範 後續計畫全台推行

計畫走過大半年，陳子倢和蕭典義不約而同認為，他們現在的努力，不是只為了南澳和前草，而是為了全台灣所有偏鄉、有教育創新需求的地方。像是小紅帽、雞湯來了在與南澳各國小磨合後，會清楚他們的內容，該如何轉化為符合 108課綱 精神的教案，以利在其他地區推動，「做出典範後，可以讓其他鄉鎮參考，被邀請來的每一個團隊也會知道，以後要去不同鄉鎮，能做什麼、怎麼做，」陳子倢分析。

蕭典義也相當興奮，參與的店家「不煎炸雲端廚房」，便相當感謝這個計畫，因為有學校開始訂起廚房的滷肉飯、餛飩湯，老闆甚至有拓展分店的打算，「做地方創生一定要有商業模式，最終才能自給自足！」

Photo Credit : ZA Share 不煎炸雲端廚房帶領小孩們進行熱食製作販售員體驗。

教育是百年大計，並非一朝一日能見到成果，以前草來說，這次花了半年，才將學習歷程檔案的模板建好，蕭典義的最佳時程表，是第一年發展模板，第二年在地方全力推動，第三年成功複製到全台。

「透過理解在地需求的團隊，串連地方和來自全台的隊伍，加上雜學校的資源統合，一定能迸發跨域創新的能量，」蘇仰志發願，只要給予足夠時間，相信地方創生和教育創新的結合，能逐步發展出典範，並陸續在全台開出最美的花。