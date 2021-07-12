【地方創生的最後一哩路】雜學校串連在地團隊，用教育為南澳、前草注入創新能量
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2019 年為台灣地方創生元年，發展至今也超過 2 年，放眼台灣的鄉鎮、地方創生團隊，多將注意力放在推動產業上，「但地方創生的最後一哩路，其實是教育，」雜學校創辦人兼校長蘇仰志點出關鍵。
文／蕭玉品
2019 年為台灣地方創生元年，發展至今也超過 2 年，放眼台灣的鄉鎮、地方創生團隊，多將注意力放在推動產業上，「但地方創生的最後一哩路，其實是教育，」雜學校創辦人兼校長蘇仰志點出關鍵。
他認為，孩子從小被灌輸的觀念是要念好書，去都市找個好工作，導致學生對自己的故鄉毫無認同，不願返鄉。如今，主張「適性揚才、終身教育」的108課綱，恰恰是扭轉這個觀念的契機，108課綱能推倒學校高聳的圍牆，讓孩子體驗教育即生活、學校即社會的精髓。
提升教育新創數位能量 南澳前草做示範
雜學校向國發會申請的「提升教育新創數位能量」計畫，便是針對此目標而來。希望透過在地團隊、社區和學校，針對 108 課綱產生的跨域創新，達到地方創生、數位轉型和連結國際的目的。而示範場域選在宜蘭南澳和高雄前鎮草衙（以下簡稱前草），蘇仰志透露，主要是南澳是傳統想像中的偏鄉，而前草，則是一般人想都沒想過，所謂都市中的偏鄉，恰恰能做為兩種範例。
小人小學創辦人扣扣老師陳子倢，是雜學校在南澳合作的對象。陳子倢長期耕耘偏鄉，高雄美濃、新竹尖石等地都有她的足跡。2018 年，她前往南澳，並於隔年創立非營利組織社團法人籿苗教育發展協會，在與家戶訪談中，抽絲剝繭出當地問題。
根據統計，台灣偏鄉單親和隔代教養的比率高達 61.5%，暑假孩子沒人接送的比例達 55%，有 74.1% 的孩子一輩子沒補過習。陳子倢強調，在外界豐富的資源挹注下，偏鄉並不缺筆電、平板等硬體，關鍵是當地家庭功能不全，引發孩子自主學習能力不佳、缺乏升學意願等問題。
前草則是另一番光景。在前草，雜學校與 Only實驗教育―自學生家庭陪伴系統創辦人蕭典義合作，身為前草女婿的蕭典義指出，一般人會覺得前草位在高雄，一定很繁華，但號稱「不山不市」的前草，其實是都市裡的偏鄉，有二分之一到三分之一的弱勢學生，貧富相當差距大。
長期以來，籿苗和 Only 實驗始終致力解決這些問題。近年來，籿苗在南澳打造「小人1號」，做為南澳小孩的圖書遊樂場，蕭典義則持續在前草推動實驗教育。而針對這次計畫，籿苗和 Only 實驗教育試圖招募不同團隊，要與在地社區和學校，以 108課綱擦出創新火花。
陳子倢提到，108課綱要發展特色課程，偏鄉學校常常束手無策，「因為南澳師資流動率高，老師跨域深入性能力較少，」於是，籿苗在展開計畫前，特地先辦了場共識營，邀請雜學校、前國發會主委陳美伶和10組來自四面八方的團隊，親自前往南澳，目的在與地方學校對焦，討論要解決哪些問題、能如何解決。
畢竟這些問題不如字面上看來單一。陳子倢以「情感教育」為例，實際執行時，就有三個層次，她領軍的小人小學，要與學生談自我價值；台灣第一個以月經為議題出發的非營利組織「小紅帽」，負責青少女衛生教育；家庭教育團隊「雞湯來了」，和學生聊關係界線，專門回應「感覺要怎麼上來」「怎麼才能跟異性比較快認識」等千奇百怪的問題。
而蕭典義長期參與教改運動，工作上也有經營管理經驗，受到過往的豐富閱歷影響，他深知，外來的地方創生團隊可能有離開的一天，讓在地長出自己的團隊，並結合孩子的生涯探索，才是可長可久的做法。
他和前教育部生涯輔導與規劃中心主任秘書郭祥益兩人，花時間一一說服、訪談店家，最終與雲端廚房、旅行社、機車行、美髮店等十家在地企業合作，製作專業的「學習歷程檔案」，讓學生參訪完店家後，能從學習單的填寫中，自動與大學的 18 學群對接，對未來產生想像，「我要讓學生探訪社區時，看到里長出入就想到法政學群，看到診所就想到醫藥衛生學群。店家有了學生參訪的人流，提升業績後，自然也願意持續參與。」
先打造出在地典範 後續計畫全台推行
計畫走過大半年，陳子倢和蕭典義不約而同認為，他們現在的努力，不是只為了南澳和前草，而是為了全台灣所有偏鄉、有教育創新需求的地方。像是小紅帽、雞湯來了在與南澳各國小磨合後，會清楚他們的內容，該如何轉化為符合 108課綱 精神的教案，以利在其他地區推動，「做出典範後，可以讓其他鄉鎮參考，被邀請來的每一個團隊也會知道，以後要去不同鄉鎮，能做什麼、怎麼做，」陳子倢分析。
蕭典義也相當興奮，參與的店家「不煎炸雲端廚房」，便相當感謝這個計畫，因為有學校開始訂起廚房的滷肉飯、餛飩湯，老闆甚至有拓展分店的打算，「做地方創生一定要有商業模式，最終才能自給自足！」
教育是百年大計，並非一朝一日能見到成果，以前草來說，這次花了半年，才將學習歷程檔案的模板建好，蕭典義的最佳時程表，是第一年發展模板，第二年在地方全力推動，第三年成功複製到全台。
「透過理解在地需求的團隊，串連地方和來自全台的隊伍，加上雜學校的資源統合，一定能迸發跨域創新的能量，」蘇仰志發願，只要給予足夠時間，相信地方創生和教育創新的結合，能逐步發展出典範，並陸續在全台開出最美的花。
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