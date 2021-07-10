【東南亞週報】越政府下令央行研議試行加密貨幣｜巫統要求大馬首相慕尤丁下台｜挪威電信退出緬甸市場

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君

南洋誌東南亞週報第126期，為讀者挑選2021年7月3日至7月9日期間，有關緬甸、菲律賓、馬來西亞、新加坡、越南與泰國的六則東協區域大事。

緬甸｜政變動盪，挪威電信退出緬甸市場

緬甸主要電信商之一「挪威電信」（Telenor）7月8日表示，營運深受軍方政變影響，因而決定以1.05億美元（約新台幣29億元）將旗下子公司售予黎巴嫩投資公司M1集團（M1 Group）。

挪威電信執行長白瑞基（Sigve Brekke）透過聲明指出，緬甸近幾個月的局勢持續惡化，「對公司人員安全、監管及法規遵循等層面構成日益嚴峻的挑戰」，經評估所有選項，「我們相信出售緬甸子公司是最佳解決方案」。事實上，2月1日軍事政變後，挪威電信緬甸子公司的營運便受當局嚴格限制，甚至在5月減記資產，認列高達7.38億美元（約新台幣207億元）虧損。

挪威電信宣布，以1.05億美元（約新台幣29億元）出售其緬甸業務予黎巴嫩投資公司M1集團，儘管雙方協議內容包括確保固網及無線網路服務得以繼續運營，不少分析師仍擔憂挪威電信退出緬甸市場此一決定可能不利當地民眾使用社群媒體的自由。

挪威電信營運網路涵蓋北歐、南亞、東南亞，其中緬甸用戶約1800萬名，占該國總人口1/3。緬甸其他主要電信商分別為：緬甸國營電信公司（MPT）、總部設在卡達的Ooredoo、與越南軍用電子電信（Viettel）合資的Mytel。

2014年10月，挪威電信商Telenor在仰光（Yangon）一間展售中心開幕時的排隊盛況。Photo Credit：AP / 達志影像 2014年10月，挪威電信商Telenor在仰光（Yangon）一間展售中心開幕時的排隊盛況。

菲律賓｜菲軍方近30年來最嚴重空難，52人亡

一架載有96人的軍方運輸機7月4日在菲律賓南部蘇祿省（Sulu）和魯島（Jolo Island）墜落，造成52人罹難，包含3位平民，是菲律賓軍方近30年來最嚴重的一起空難。

運輸機上乘載剛受訓完的軍人，4日準備從民答那峨島的拉金丁根（Laguindingan）飛往南部，執行打擊激進組織阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）及恐怖主義的任務。國防部發言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）指出，飛機並無遭到任何攻擊跡象，失事主因降落時未對準跑道而墜落爆炸。美軍星條旗報匿名受訪者指出，和魯島機場跑道較其他機場來的短，降落難度較高。失事飛機的黑盒子也在5日尋獲，整起事件造成52人罹難，包含49位軍人與3名地面上的平民，為菲律賓軍方近30年來最嚴重的空難。1993年時，菲國空軍發生空難，造成30人死亡。

菲律賓總統杜特蒂於5日飛往三寶顏市（Zamboanga）慰問傷亡者家屬，並承諾提供家屬所需協助。失事的C-130式力士型運輸機（C-130 Hercules）先前為美國空軍所有，在今年1月轉交菲律賓。國防部表示飛機本身並無狀況，距離下次保養還可飛行1萬1000小時。美國國防部也表示，將協助菲國辨認死者遺體；菲國軍方則表示後續會將黑盒子送至美國進行檢查。

Photo Credit: AP / 達志影像 菲律賓運輸機空難救援現場

馬來西亞｜防疫不力為由，巫統撤銷支持慕尤丁

馬來西亞最大黨、執政聯盟「國民聯盟」（PN）重要盟友巫統（UMNO）7月7日宣布，撤回對首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）的支持，並要求其為防疫不力辭職下台。

巫統主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）7日晚間主持黨內最高理事會，會後隨即召開線上記者會，批評國民聯盟政府未能迅速且有效地應對新冠肺炎疫情並帶動經濟復甦，陷人民於水深火熱之中；同時直指當局出於政治動機濫用緊急狀態、無法捍衛國會民主等7大過失，有違2020年巫統同意支持以慕尤丁為首國民聯盟的先決條件，因此決議即刻撤回對慕尤丁的支持，並敦促其體面下台。

事實上，早在3月巫統大會就已撂下重話，稱國民聯盟政府若無法盡快規畫下屆選舉，「隨時」都可能撤回支持。然因巫統高層對於退出國民聯盟與否意見不一，遲遲未有定案，本次最高理事會的決議因而備受矚目。

值得注意的是，就在巫統宣布這項決定的數小時之前，慕尤丁甫公告內閣人事異動，外界多將此舉解讀為試圖緩和數個月來的分裂危機，其中出任副首相的防長依斯邁沙比利（Ismail Sabri）及升任高級部長的外長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）均為巫統成員。

新加坡｜對Delta防護力未知，星國接種統計不納入科興接種者

新加坡衛生部7月7日宣布，由於中國科興疫苗（Sinovac）疫苗缺乏效能數據，特別在對抗Delta變種病毒的防護力尚未明朗，新加坡決定目前不將已接種科興疫苗的民眾納入接種人口數據中。

新加坡全國接種計畫下目前僅有輝瑞（Pfizer/BioNTech）與莫德納（Moderna）兩種疫苗，兩者皆為mRNA技術，且數據顯示對於Delta病毒株具有良好保護力。而當前尚未有足夠數據證明科興疫苗能夠防範Delta病毒株，因此新加坡目前僅計算mRNA的人數。

科興疫苗雖然不在獅城的全國接種計畫中，但之前購買的20萬劑科興疫苗已到貨，且在6月初世界衛生組織（WHO）將科興納入緊急使用清單後，開始允許民眾在私立醫療機構施打科興。截至7月3日，已有1萬7296人接種科興疫苗。

星國衛生部長王乙康表示，有些民眾因為不適合接種mRNA疫苗而選擇科興，爲防疫也算盡一份心力，他為此表達感謝，但因為目前尚未有科學證據支持科興疫苗能降低Delta病毒株的感染與重症發生率，無法納入接種統計。

截至7月5日，新加坡至少接種一劑人數為367萬，人口覆蓋率為64.4%，完整接種兩劑者為219萬，人口覆蓋率約38.4%。

2021年6月18日，新加坡一家私人醫療機構外等待施打科興疫苗的民眾。Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年6月18日，新加坡一家私人醫療機構外等待施打科興疫苗的民眾。

越南｜越南政府下令央行研議試行加密貨幣

根據越通社報導，越南總理范明政（Pham Minh Chinh）下令央行（State Bank of Vietnam）在2021年至2023年期間進行加密貨幣（cryptocurrency）的試點計畫，替越南的數位貨幣發展打開新頁。

數位貨幣有幾種分類，一是央行發行的央行數位貨幣（Central Bank Digital Currencies, CBDC），一種是與法定貨幣掛鉤的穩定幣（Stablecoin），第三種則是加密貨幣，或稱虛擬貨幣，如比特幣等。范明政簽署第942/QD-TTg決定，將數位貨幣、大數據、虛擬實境、人工智慧以及區塊鏈等技術納入評估。此決定責成央行進行測試計畫，以協助政府評估數位貨幣的利弊與管理制度，但目前越南尚未針對加密貨幣與虛擬資產提出詳細定義，測試計畫為發行央行數位貨幣或是加密貨幣也未有定論。

越南在2018年起禁止商業銀行與支付機構以加密貨幣交易，但透過外國平台進行此類投資與交易仍相當熱門。根據國際數據調查機構Statista針對74國的報告，越南在2020年的加密貨幣使用率位居第二，被調查者有21%表示曾使用過加密貨幣。鄰近許多國家也都紛紛推出數位貨幣計畫，如中國在去年發行人民銀行數位貨幣（DCEP）、柬埔寨國家銀行推行央行數位貨幣Bakong，泰國多家銀行在2018年開始試行Inthanon計畫，擬於明年進行央行數位貨幣的零售測試。此外，印尼也在今年5月提出擬針對加密貨幣交易課稅，刺激越南加速數位貨幣的發展。

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馬來西亞&泰國｜大馬亞洲航空收購Gojek泰國業務

根據路透社7月7日報導，馬來西亞廉價航空亞洲航空集團（AirAsia Group）表示將以旗下SuperApp公司等值5,000萬美元（約新台幣14億元）股份，收購印尼的叫車和電子支付公司Gojek的泰國業務。Gojek將持有SuperApp約4.76%股份，之後也將營運重點轉向越南和新加坡。交易完成後，SuperApp估值將達到10億美元（約新台幣282億美元），較亞洲航空目前市值8.68億美元（約新台幣244.5億美元）為高。路透社指出，亞洲航空上週才完成馬來西亞數位金融執照的申請，標誌者疫情下因航空業務受限而邁向數位業務的營運焦點轉移。

Asia Group Advisors商業顧問公司泰國代表Nattabhorn Juengsanguansit表示，亞洲航空收購Gojek或將有助於其在泰國的發展，但是在食物外送業務方面將面臨其他既有的市場競爭對手，包含去年剛獲得大筆資金挹注的Line Man、新加坡的Grab和去年中才加入、來自愛沙尼亞的Bolt等。目前Gojek的泰國業務包含叫車、食物外送及電子支付等，在食物外送服務的市佔率遠小於居於龍頭的Grab。根據公開市場交易資訊，Gojek泰國業務在2019年和2020年連續出現虧損。

根據曼谷郵報7月8日報導，亞洲航空集團的目標是在5年內將其數位服務的獲利提高至50%，而收購Gojek泰國業務將有助其更容易達成目標。亞洲航空執行長東尼・費南德斯（Tony Fernandes）表示，亞洲航空集團之所以選擇在泰國擴張業務，是因為泰國是馬來西亞以外最主要的市場，而他們將以Gojek已在曼谷、普吉島、清邁和合艾等府打下的業務基礎擴張到泰國其他省份。

根據日經亞洲7月7日報導，新加坡顧問公司Momentum Works指出，泰國2020年的食物外送服務市場規模約有28億美元（約新台幣784.4億元），其中GrabFood佔有50%、在德國法蘭克福上市的Foodpanda佔23%、Line的Lineman佔20%、Gojek旗下的Gofood則僅佔7%。

Photo Credit：shutterstocki/達志影像 大馬亞洲航空

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒