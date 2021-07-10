在台灣勞動也用鏡頭紀錄：奶奶是我在台灣的世界，從起床到晚上要睡覺時，始終是在一起

走在西門町徒步區，登上北海岸山徑，你或許會看到有人舉起攝影機，捕捉眼前的人潮光影。

這個人，可能是一名東南亞移工。

在異地忙碌工作，攝影是許多移工在休假期間獲得生活力量的來源。他們用各自的相機或手機，默默記錄著生活中的風景與故事。One-Forty從2019年開始，每年舉辦「Voice of Migrants 移工之聲」攝影比賽（以下簡稱 VOM），向台灣移工們徵集攝影作品、在每年的實體展覽中展出優選作品。站在一張張照片前面，我們透過移工的景觀窗，看見他們眼中的台灣；也彷彿能感受到一雙雙眼睛背後，移工們對台灣的熱烈情感，對家鄉的思念。

今年的VOM，One-Forty擴大徵件，從來自印尼、菲律賓、越南的移工收到上千件攝影作品，選出三十件優選作品，在今年的【1/40“ 立體攝影展】線上展廳展出。當中一些攝影師默默地拍照超過十年，一些今年才得到第一台相機，然而面對各自的生活，他們按下快門，說出自己的故事。在這篇文章中，One-Forty與你們分享13位優選佳作、佳作得獎者的攝影作品與訪談文字，藉由他們的眼，聽見他們的移工之聲。

點此閱讀前三名得獎者訪問文章：在台灣勞動也用鏡頭紀錄：與其休息，我們仍選擇與菲律賓的家人聯繫

Ayu Larasati：「我不會離開你，奶奶。」

Photo Credit:Ayu Larasati/One-Forty提供 照片提供：Ayu Larasati（來自印尼，在台北市工作）（優選佳作）

奶奶握著我的手說：「不要離開我！」第一天見到她的時候，她的情況很不好。她的兒子跟我說：「我媽媽一個星期都沒洗澡了！她不想吃、喝和洗澡。你的任務就是要幫她做那些事！」

在他們的眼中，我只是一名普通的家庭看護，但是這些被指派的工作，其實都是很專業的看護工作。我必須絞盡腦汁說善意的謊言，讓奶奶願意洗澡、吃飯、喝水，並做簡單的運動。我也必須在奶奶的面前戴上24小時的微笑面具。不論我是否餓、疲憊、或睏倦。原本叛逆的奶奶，現在越來越信任我，成為一位非常聽話的人，甚至也對我很依賴。

夜幕降臨時，我說：「奶奶，晚安。」奶奶握著我的手說：「Don’t leave me! 不要離開我！」我笑著回答她，「我不會離開你，奶奶。」

家庭看護的勇士們，沒有徒勞的努力，請你保持耐心並保持下去！雖然他們不知道，但我知道你們都很棒！

Anne Jeneth Lopez：作為工程部的一份子

Photo Credit:Anne Jeneth LopezOne-Forty提供 照片提供：Anne Jeneth Lopez（來自菲律賓，在桃園市工作）（優選佳作）

作為公司工程部的一份子，我得到很多機會學習產品製造的每個過程。就像這張照片一樣，即使從遠處看，我也可以看到每個逐漸被製造完成的產品，以及辛勤工作的菲律賓同胞們。我每天都會學到一些新知識，說不定在未來的某些場合可以派上用場。

Albert Alday：程序性工作

Photo Credit:Albert Alday/One-Forty提供

程序性工作，在科技的幫助下，能夠最有效地完成工作。如果有可能，都應該使用自動化的系統以提升產能。對於團隊管理者來說，程序性工作室需要委託他人來執行。厲害的經理應該花時間規劃工作程序，建立團隊的工作系統，使工作上花費在日常行政程序的時間減至最少。

Cheny Dabuco Salmoro：跟奶奶一起祈禱

Photo Credit:Cheny Dabuco Salmoro/One-Forty提供

這是奶奶每天早上祈禱的樣子。我來台灣照顧她六年了，她每天都為自己的孩子們禱告。我通常會和她一起祈禱，我意識到，雖然我們的宗教信仰不同，但我們都很重視祈禱的重要性。離開我的家人需要很大的勇氣，禱告成了我的歸屬。我會一直為我的家人和自己祈禱，也感謝上帝每天與我同在。

Dan Arnel Manilag：撐過這些崎嶇不平的日子

Photo Credit:Dan Arnel Manilag/One-Forty提供

我的人生就像這張照片一樣崎嶇不平，為什麼？因為在台灣的生活有時很歡樂，有時卻會遇到一些問題，好比說鄉愁。鄉愁讓我想念菲律賓的親人，但為了夢想跟家人的生活，我一定要撐過。我在台灣的生活就像鋸齒形，特別在我動完手術後，當時沒有人照顧我，但我還是靠自己撐過了這些崎嶇不平的日子。

Dwi Susilowati：奶奶是我在台灣的世界

Photo Credit:Dwi Susilowati/One-Forty提供 照片提供：Dwi Susilowati（來自印尼，在雲林縣工作）（佳作）

奶奶是我在台灣的世界。我和奶奶24小時待在一起。我們的日常生活，從起床到晚上要睡覺時，始終是在一起的。我們一起去花園種菜、一起去市場，一起吃飯，儘管是吃不同的食物（奶奶喜歡吃煮軟的食物，而我喜歡辛辣的食物）。週末時，我們總是在電視上看卡拉OK節目。

齋戒剛開始的時候，因為我們無法一起吃飯，他總覺得少了些什麼。我們只能在晚餐時間在一張桌子上吃飯。齋戒月結束後，開齋時，她激動地叫我立即去吃飯。她喊道：「已經晚上六點半了，快吃吧！」 因為她知道太陽下山後我才可以吃晚飯。

甚至在放假回印尼時，我也很想快回家看奶奶，我丈夫說：「你想念奶奶了喔？」是的，奶奶就是我的世界，奶奶其實就像我真正的奶奶一樣。當我邀請她參加這次攝影比賽時，我們拍完照後，奶奶感動的哭了起來。

即使我們不是一個家庭，但我們就像一個家庭一樣。我愛奶奶。

Elis Stiyowati：我和爺爺居住的山區

Photo Credit:Elis Stiyowati/One-Forty提供 照片提供：Elis Stiyowati（來自印尼，在南投縣工作）（佳作）

我現在24歲，台灣人稱我為Alie。我拍攝的這張照片是在我目前居住的地方。新工作的合約讓我來到這裡，這是我連續八個月每天看到的風景，非常的美麗，不是嗎？

我很感激能夠來到這個能遠離任何事物、人群和娛樂活動的山區，得到這份工作。我強烈的意願和決心將我帶到這邊。

我和我所守護的爺爺兩個人住在一起。所有爺爺的家庭成員都很友善和熱情，是一個非常歡迎我的家庭。他們就像兄弟姐妹一樣擁抱我，不因為不同的種族或文化而排擠我，並且對我這樣的移工具有高度的包容性。我希望上帝永遠保佑你們，並回報你們的所有恩情。

年初時，醫生宣布81歲的爺爺患有第四期癌症，說爺爺剩下的時間不多。我當然感到很難過，但是我相信，在生活中，上帝已決定了一個人的命運。財富、死亡、伴侶都已被決定。我們只能做計劃，其他一切都是上帝來決定的。 在生活中，繼續做善事，其他好的事情也就會被帶到我們的生活中。

Gerald Vinluan：看見他們的笑容後，重新開始

Photo Credit: Gerald Vinluan/One-Forty提供

我選擇了這張照片，因為與最愛的家人聯繫對我和其他移工來說最具意義。移工的生活時而歡樂時而悲傷，即使我們離親人很遠，透過和家人聯繫，可以減輕疲勞和悲傷。我們都會打電話問候彼此、交談、歡笑。多虧強大的網路，讓我們的對話更清晰，也可以拍到好照片，所以每當與家人聯繫時，都會感到幸福。尤其當我們提供家人們所需的事物時，就會感到自己的辛苦是有意義的。如果感到難過，就打個電話緩解鄉愁，然後就可以在看見他們的笑容後，重新開始。移工在自己的國家和家人心中都是偉大的英雄。

John Alvin G. Bonifacio：像蜘蛛人一樣的力量與責任

Photo Credit: John Alvin G. Bonifacio/One-Forty提供 照片提供：John Alvin G. Bonifacio（來自菲律賓，在新竹縣工作）（佳作）

小時候，我和父親看了一些電影，其中蜘蛛人是我們的最愛。那部電影中我最喜歡的台詞是：強大的力量伴隨著重責大任。這張照片是在我所工作的工廠拍攝的。我站在工廠末端的電腦桌旁仔細觀察，發現這裡很大，甚至可能可以裝下幾百輛車，但我感覺到自己彷彿被限制在裡面，如同在監獄裡一般，不能去任何地方。在這張照片可以完全感受到移工被賦予了龐大的責任。我大概知道，目前我正在前進，但仍然看不見終點。

Kartini Dewi：老的學士

Photo Credit: Kartini Dewi/One-Forty提供 照片提供：Kartini Dewi（來自印尼，在新北市工作）（佳作）

也許對於某些人來說，成為學士不是一個夢想，但是對於我來說，來自經濟平庸家庭的人，想要成為一名學士是一件需要很多努力和犧牲的事情。

我來自簡單平凡的家庭，父母是平均教育水平較低的鄉村人。我的母親從來都未受過任何教育，而父親只能上到3年級的小學。因此，從那時起，我一直想繼續接受高等教育，並成為我家庭中的第一位學士。我來台灣的目標之一就是要利用自己的錢來支付大學教育的費用，也想表明即使需要很長時間，但我仍然可以實現自己的崇高理想。

因此，這張照片對我來說是其中最令人難忘的照片，因為我最終成功的實現了成為學士的夢想，儘管身為老的學士。這張照片是我在台灣不久的畢業後拍攝的。我在專門為移工開設的大學（Universitas Terbuka Taiwan）中接受了學士的教育，並於在29歲畢業。

我是屬於有很大夢想，但由於缺乏資源，而難以實現夢想的移工之一。因此，透過這張照片，我希望能向仍然有夢想的任何人傳達信息：一定要保持堅強並努力實現自己的目標。因為在這個世界上，沒有任何事是不可能的。即使你會很多次的跌倒，但你只需要嘗試開始再走一次。

Keneth Arellano：在台灣工作生活，像畫一幅畫

Photo Credit: Keneth Arellano/One-Forty提供 照片提供：Keneth Arellano（來自菲律賓，在台南市工作）（佳作）

這張照片是我同事為他的Gunpla模型上色時所拍攝的。他經常在休息時玩這個，這就是他的業餘愛好。作為移工，離開家庭、出國換取未來生活的舒適，這樣的奉獻並不是在開玩笑。生活貧困、母國缺乏工作機會導致我們成為移工。但這並不能確保可以得到美好的未來，因為並非每個出國的人都能在返國後獲得成功。此外，我們必須在工作時遵守規定，並能與其他國家的員工相處融洽，才能成功。理財方面也是。

我們在台灣的工作生活似乎也可以被比作一門藝術，在我們開始繪圖之前，我們必須先畫草稿作為上色的基礎。沒錯，我們需要先做好準備，要下定決心，且不能著急，然後再決定離鄉背井。我們並不是外國遊客，而是優秀的工人。在繪畫時，需要使用許多不同的顏色來點綴圖畫。在美麗的圖畫中，可以想像一下，我們是構成圖畫的顏色之一。不同的顏色代表不同的種族，儘管我們在語言、文化和傳統習俗上有所不同，但必須學會與他人相處，就像在繪畫時調配美麗的色彩。工作就是一門藝術，需要專注、適當的時機和遵守規定，就好比圖畫中的各種元素和色彩。

Lê doãn tuấn vũ：過年在他鄉

Photo Credit: Lê doãn tuấn vũ/One-Forty提供 照片提供：Lê doãn tuấn vũ（來自越南，在新北市工作）（佳作）

我來到台灣四年了，這四年來我都沒有回家與家人共度年節。原本今年2021年會回去過年，但因為遇到新冠肺炎而不能回家讓我非常傷心。今年在宿舍的大家都不能回去，其中有幾個人做了年夜飯，還有訂了一隻烤乳豬給每個人分著作各式料理。還有幾個台灣阿伯跟我們一起在烤爐旁邊一起烤蝦肉，讓我感覺像是正在跟家人一起過年。現在回顧這張照片，就會想起當時的感觸，伴隨著煙火來迎接新年到來，每個人都開心愉快地互相祝賀、互道吉祥話、鼓勵話，希望年後能與家庭團聚。我非常幸運即使在他鄉，仍有同鄉互相扶持與陪伴度過難關。

Mai Quốc Khang：為台灣奉獻自己的心力

Photo Credit: Mai Quốc Khang/One-Forty提供 照片提供：Mai Quốc Khang（來自越南，在台北市工作）（佳作）

利用在台灣工作這段時間所學到的中文，我在2019年登記參加101煙火跨年夜的捷運志工。因為很多不同語言的遊客會遇到困難，我的工作便是穿上鑲有越南國旗的制服，讓其他人知道可以來找我，我會幫助他人說明搭乘台鐵、捷運的方式，與看煙火的好地方。當我盡一份自己的心力幫助他人時，感覺真的很開心跟幸福。在很多台灣人眼中，外國移工只是為了賺錢的目的才來台灣，但除此目的之外，也少不了獻上自己心力奉獻他鄉的時候。

【One-Forty 1/40“ 立體攝影展】6/24（四）～7/11（日）線上開展中！

2018 年，台北車站大廳。2019 年，松菸文創園區。2020 年，高雄駁二藝術特區。過去三年，每年我們都舉辦一場超過萬人的移工展覽。今年我們想挑戰自己，把這場萬人攝影展搬到線上，用 360 度虛擬實境技術，與大家在線上相見。三個展區的規劃，三種不同角度，與觀展者分享移工的故事：

「面對面 Face to Face」展出移工個人肖像，從靜下心的凝視、眼神的交流，重新去好好認識一個人。

「移工攝影徵件 Voice of Migrants」從上千件的移工攝影投稿中，展出三十件優選作品，看見他們所看見的，也了解他們在台灣生活的故事與情感。

「One-Forty 故事展區」訴說移工們利用假日，在台灣這片土地上舉辦活動、發揮影響力的故事。他們創立樂團、設計禮服、發起淨灘行動，讓我們看見「移工之外」的可能。

平面的照片背後，有著立體的故事。每位移工，也有各自的光影與溫度。6/24（四）～7/11（日）期間，One-Forty 邀請你參加【1/40“ 立體攝影展】，認識一個個立體的他們：https://qsear.ch/70df23

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元