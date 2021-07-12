一文解讀澳洲經濟、央行動向，與影響澳幣最重要的「鐵礦砂」

澳洲央行利率會議：貨幣政策進行調整、升息時間點仍落後

本（2021）年7月6日澳洲央行（RBA）召開利率會議，雖未對利率進行更動，但聲明對現行貨幣政策進行一系列調整，包含下調長債購買速度、不更換殖利率控制目標債券期限等，而在利率前瞻方面，仍強調2024年前不會升息。

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以下針對澳洲央行貨幣調整進行更詳細的解讀：

1. 殖利率控制曲線逐年退場，購債速度放緩

澳洲央行將在未來維持購買2024年4月到期的公債，造成3年期債券殖利率控制政策（YCC）實質上變成2年期殖利率控制。之後YCC政策也將逐年退場至2024年結束，呼應澳洲央行「2024年前不升息」的前瞻指引。

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澳洲央行將從今年9月中開始，進行新一輪的QE3政策，但債券購買速度從每週$50億下調至每週$40億，且目前規劃只購買到11月（之後是否購買將再次於11月進行討論），我們認為這是澳洲央行貨幣政策逐漸轉向的訊號，且澳洲央行在過去半年購債均以長期債券為主，因此在長債購買額度減少下，未來總購買額度與速度將會緩步下降。

PhotoCredit:財經Ｍ平方 註：澳洲央行購買短端公債不會計算在QE3的額度，此屬於殖利率控制政策的範疇。

澳洲央行7月會議大致符合市場預期，雖然再次推出QE3，但購債速度與期間都預期會持續降低，本次會議也象徵澳洲央行貨幣政策逐漸轉向。

2. 維持低利率至2024年，與他國幣政策出現時間差

然本次會議，也重申2024年前不升息的聲明，目前全球主要央行除了歐洲與日本央行外，多數央行態度出現轉向趨勢，聯準會利率點陣圖暗示2023年升息，英國央行銀行利率也暗示於2023年升息。與澳洲經濟結構相似的原物料出口國家也都將升息時間提前：巴西與俄羅斯已開始升息循環，挪威央行預計於今年9月升息，加拿大央行資產負債表已開始減少，並且預計於2021升息；另外，與澳洲政策緊密相關的紐西蘭央行也預計於2022年下半年升息。

整體而言澳洲央行貨幣政策雖然轉向，但由於升息時間滯後，因此在中長期貨幣政策難給予澳幣上行空間。

澳洲主要出口商品：鋼鐵、鐵礦砂，正受中國政策轉向影響，走勢震盪

鐵礦砂作為澳洲主要出口商品之一（佔整體出口23.8％），為影響澳洲經濟與澳幣走勢一大重要因子，近期鐵礦砂走勢震盪，中國鐵礦砂報價與國際價格走勢出現分歧，以下為此現象進行分析：

1. 中國政府對鐵礦砂進行價格、供給、需求的干預

中國近期在原物料價格上漲，逐漸出現輸入性通膨壓力，6月份PPI年增率來到9％，創下金融海嘯以來新高，而除了貨幣政策自年初以來轉向中性，近期也開始針對原物料價格分別於價格面、供給端、需求端皆祭出相關政策干預：

價格面：中國總理李克強於本年5月12日宣布，政府即將控管鋼鐵、鐵礦砂的價格後，本年5月23日中國國家發展改革委、工業和信息化部、國資委、市場監管總局、證監會等五個部門聯合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等重點企業，重申嚴禁哄抬、炒作物價。 供給端：中國鋼鐵重鎮——唐山市，預計從本年7月2日至12月31日開始執行限產30％的政策（已完成超低排放指標的鋼鐵廠除外），在碳中和的目標下，中國政府希望可以達到全年粗鋼產量負成長。 需求端：同時在需求方面，本年5月起中國已取消鋼鐵出口退稅，並考慮跟進俄羅斯的做法，課徵鋼品的出口關稅，此舉將減少海外對於中國鋼鐵的訂單，中國國內鋼鐵需求下滑。

中國接二連三的政策限制，使鐵礦砂在本年6月成為20多種主力交易商品中，波動率最高的商品，在中國政策打壓下，中國鋼鐵業PMI已出現「訂單減少、庫存落底」的現象。

PhotoCredit:財經Ｍ平方 註：此圖數據經過12期移動平均調整，已部分去除掉季節性因素。

2. 鐵礦砂需求主要靠國際基本面支撐

我們認為，全球製造業週期延續到Q3、全球需求復甦，使鋼鐵、鐵礦砂需求增加，但由於中國政府分別對鋼鐵與鐵礦砂進行需求、供給、價格的干預，因此中國海內外的基本面發生了分歧，從CME與大連交易所的鐵礦砂期貨比值也可看出，目前鐵礦砂基本面動能主要靠海外支撐。

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中國作為澳洲主要出口對象（占比39.1％），其中又以鐵礦砂佔出口產品接近一半（佔比49.7％），近期中國政府介入鋼鐵業，一定程度壓抑澳洲鐵礦砂出口，後續動能倚靠製造業循環上升週期延續至Q3的價格支撐。

本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航