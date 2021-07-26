高溫燠熱在家也難防，該怎麼預防長輩熱中暑？

夏天到了！高溫難擋，白天時，大家為了躲避燠熱天氣，大多不敢待在戶外。

但是，你知道嗎？就算在「室內」也會中暑！

尤其若家中有年紀大的長輩，那請照顧人更要小心防範長輩中暑。一旦長輩出現中暑徵兆，也必須盡快處理，以免發生更嚴重的危險。

熱中暑高危險群，也包含慢性病長者

一般提到中暑，首先聯想到的關鍵字，肯定是「戶外」、「高溫」。例如，直接處於高溫環境從事戶外活動、或受太陽直接曝曬沒有做好防範，導致肌肉不斷收縮產生熱能，又無法散熱降溫時，就會導致「運動中暑」。

但是，待在室內的長輩（尤其是70歲以上），為什麼也會中暑呢？

主因是長輩的體力差、對溫度變化的感知較年輕人遲鈍，即使在室內，也有可能因為沒有察覺到氣溫變化——例如，悶熱潮濕、沒有通風等等原因，導致身體持續累積熱能、又無法散熱時，就可能出現所謂的「熱中暑」現象。

此外，患有慢性病的長輩，必須長期服用藥物，但是，某些藥物可能會有抑制排汗、影響心血管對體溫調節能力、導致頻尿（會引發脫水現象）的副作用，這些都是容易導致長輩在室內發生熱中暑的其餘原因。

出現熱中暑徵兆時，請儘速送醫

發生熱中暑時，一般會出現：「頭暈」、「頭痛」、「臉色潮紅」、「噁心嘔吐」、「肌肉無力」、「皮膚乾燥無汗」⋯⋯等徵兆，而體溫甚至可高達40度C以上。嚴重時，會伴隨「情緒不穩定」、「說話不清楚」——甚至「意識不清」的狀況。

一旦熱中暑，送醫仍是最保險的方式，但在送醫前或途中，仍可藉由一些處理方式減低危險。

處理熱中暑五要訣

移到陰涼的地方，並把不必要的衣物除去或鬆開。 若沒有噁心嘔吐、意識不清，可以喝運動飲料補充水分與電解質。 身體平躺，雙腳略高於頭部。 在身上適度灑水，或是用溫水擦拭身體降溫。切勿喝冰水，或全身泡在冰冷的水中來降溫。 用冰冷毛巾敷在頸部或腋下、鼠膝部，而不是「額頭」，3分鐘換一次毛巾，10~15分鐘後結束降溫動作。

該怎麼預防長輩中暑？

以下提供幾個居家照護長輩的訣竅，預防長輩發生熱中暑：

體感溫度高於33度C時，即使在室內也要注意降溫。

除了注意溫度，濕度高達75%時，身體會難以散熱，所以室內應盡量通風，或是以其他方式降低濕度。

補充水分，一天喝2000毫升的開水，避免酒精或高糖份飲料，以免流失更多水分。另外要注意的是，喝茶利尿容易脫水，也不是補充水分的適當方式。

高溫時盡量別外出活動，尤其是早上10點到下午2點這段時間，要外出也應帶遮陽的帽子或傘，並穿著寬鬆易散熱的衣服。

不管是外出或是待在室內，儘可能準備冰袋或冷毛巾，方便身體隨時降溫。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航