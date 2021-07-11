新手爸媽必知：母乳富含HMO母乳寡醣，有助於寶寶免疫調節

母乳是寶寶最好的營養來源，裡頭含有許多牛奶缺乏的成份，台灣新生兒科醫學會理事長暨中國醫藥大學兒童醫院新生兒科主任林鴻志教授表示，因為母奶中含有很多活性物質、關鍵免疫因子與營養素，是難以被配方輕易取代的！

根據成分分析，母乳中包括水、蛋白質、寡醣、脂質、乳糖等，其中母乳寡醣（Human Milk Oligosaccharides，HMOs）是母乳裡面的第三大的成分，在寶寶成長過程中扮演了重要免疫功能的角色。

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母乳免疫成分解密： HMO母乳寡醣，幫助寶寶先天與後天免疫系統調節

寡醣是由三個以上單醣組合而成的碳水化合物，HMO母乳寡醣多達兩百種以上，結構相當複雜，其中含量最豐富的是2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL HMO，2'-Fucosyllactose）。林鴻志教授解釋，HMO母乳寡醣有3個作用，可幫助寶寶建立腸道免疫力與維持健康體質！

第一，進入腸胃道的HMO母乳寡醣，可以當成誘餌，病毒、細菌會直接跟HMO母乳寡醣結合在一起，壞菌較不會附著腸道的上皮細胞並侵入寶寶體內。

「有研究發現，寶寶的飲食中含有HMO母乳寡醣，使用抗生素的機會或者使用退燒藥的時間，相對較少。」中國醫藥大學兒童醫院新生兒科蔡明倫醫師說明，「雖然還是可能會生病，但是生病、感染的風險較低，且嚴重度也較輕。相較於沒有攝取HMO母乳寡醣的寶寶，減少63%拉肚子（ref.1）與52%的感染風險（ref.2）。」

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第二，HMO母乳寡醣屬於益菌生，能夠幫助腸道菌叢生長。腸道的好菌數量夠多，較能避免壞菌過度繁殖。

「母奶很特別，裡頭有益菌生，也有益生菌。益菌生即HMO母乳寡醣，而益生菌主要是比菲德氏菌（Bifidobacterium species）為多，HMO母乳寡醣可以幫助比菲德氏菌生長。」林鴻志教授分享，「早產兒的壞死性腸炎（Necrotizing Enterocolitis，NEC）是一種腸道嚴重受損的急症，與寶寶腸道尚未發育成熟、腸黏膜損傷、細菌感染、腸道發炎物質等因素有關，我們的研究發現，多元化健康腸道菌叢可以減少早產兒出現壞死性腸炎的機會。」

第三，HMO母乳寡醣能夠調節免疫功能，避免免疫T細胞過度活化。腸胃道黏膜的面積很大，遍布免疫細胞，是人體的重要免疫防線。倘若T細胞過度活化，可能導致慢性發炎反應，也可能產生過敏反應，而形成過敏體質。

蔡明倫醫師強調，人體免疫系統分為先天與後天，先天免疫系統無特異性；後天免疫系統具有專一、記憶性的免疫細胞，能夠針對特定病原體發動攻擊。HMO母乳寡醣於先天與後天免疫系統的建立、成熟都扮演重要角色，提供多項有益寶寶的生理活性，是其他乳源難以取代的免疫調節因子！

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母乳免疫成分解密：核苷酸，幫助寶寶後天免疫調節

除了HMO母乳寡醣，母乳中還含有核苷酸，據分析母乳中核苷酸濃度大約為72mg/L，蔡明倫醫師解釋，核苷酸也具備免疫調節、後天免疫系統活化的功能，可以幫助寶寶發展出健全的免疫系統。常見的過敏問題包括異位性皮膚炎、過敏性鼻炎和氣喘，這幾個問題會隨著年紀陸續出現，而被稱為過敏三部曲。透過免疫調節的效果，有助減少發炎反應的產生。減少過敏性疾病，讓腸胃道黏膜、呼吸道黏膜處於健康的狀態，也有助於減少感染的機會。

家長們都希望寶寶能健康長大，減少遭到細菌、病毒感染的機會。林鴻志教授表示，我們可以從幾個方向著手，首先務必按時接種疫苗，避免染上一些嚴重且能夠預防的疾病；再來可藉助HMO母乳寡醣，減少細菌附著於腸道黏膜、伺機入侵的機會、並可以幫助好的菌叢生態發展，進一步抑制有害病菌的繁殖。另外，母乳中的HMO母乳寡醣與核苷酸皆能在寶寶成長的過程中，發揮免疫調節的功能，幫助形成健全、平衡的免疫系統。

給新手爸媽的貼心小提醒 – 配方奶挑選「三要一不」

在狀況許可時，母乳是寶寶哺育的最好選擇，哺餵母乳的媽媽請記得要攝取均衡營養，林鴻志教授提醒，由於較少曬太陽，多數媽媽都有維他命D缺乏的狀況，而母乳也較容易缺鐵，建議與醫師討論、適時補充。

如果因為奶水不足、或受限於工作而需要以配方奶輔助時，家長要謹慎挑選成分，蔡明倫醫師叮嚀，挑選配方奶可採「三要一不」挑選：要選擇「貼近母奶成分」、「大品牌」與「具有科學臨床實證佐證功效」的配方奶，以獲得品質、保障與近似母乳的好處；媽媽對於寶寶母乳哺育「不」需承受過大壓力，維持好心情一同陪伴寶寶健康長大。若有哺育問題，建議與醫師討論喔！

參考資料

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航