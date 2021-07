墨西哥最高法院裁定地方墮胎禁令違憲，撼動拉美天主教保守價值觀

編譯:吳宗宜

墨西哥最高法院判決,州政府禁止特殊情況墮胎違憲

墨西哥最高法院於7月7日裁定,南部恰帕斯州(Chiapas)的刑法條文中,有關禁止被性侵者在懷孕3個月後墮胎的條款違憲。近來一起強暴案件的受害人,是一名未成年腦性麻痺患少女,塔帕珠拉市(Tapachula)一家公立醫院院長以恰帕斯州刑法第181條規定為由,稱其已懷孕超過90天,拒絕為替她進行墮胎手術。

最高法院的聲明表示,墮胎手術與懷孕時間的不當連結,已侵犯了婦女的人權,該名受害者患有嚴重的腦性麻痺,被強暴時還未成年,恰帕斯州地方法院卻未考量上情,對此案採取任何措施或合理調整規定。基於此原因,最高法院裁定恰帕斯州刑法第181條違憲,該州的醫療機構不能以懷孕超過90天為由拒絕執行墮胎手術。

「該法完全漠視人類尊嚴和孕婦人權,她們不是自願的懷孕,而是霸道和暴力強迫的結果,這些犯罪行為應該受到國家的譴責。」

最高法院也指出,醫生拒絕為該未成年少女墮胎,嚴重侵犯受害者及其家屬的人權:「通過這種方式,為了恢復訴願者的權利,並在本法院判定該訴願者的權利已受到侵犯,他們應該得到及時、全面、整體和有效的方式,來恢復他們遭受損害的權利。醫院應該透過恢復原狀、治療康復、賠償的手段,讓受害者恢復其權利,並不再施行類似措施。」

該判決也指出,除了醫院的責任不能免除、國家犯罪受害者委員會(State Commission for Attention to Victims)應持續關懷受害者外,聯邦犯罪受害者執行委員會(Federal Executive Commission for Attention to Victims)應該要指揮、協調有關機構,以遵照法院的判決對受害者進行補償。

法院還命令衛生部充分、詳盡地評估受害者目前的健康狀況,將評估結果通知她的母親,並提供及時和優質的治療,以盡可能減低手術對她健康的影響。

拉美國家墮胎權的拉扯

最高法院的決定,可能會引發墨西哥其他地區的婦女也提出對該地區墮胎法相關規定的挑戰。墨西哥《聯邦刑法》第333條規定,在墨西哥,因強暴懷孕而進行的墮胎不應受懲罰,儘管如此,仍有些州規定該墮胎應在12週或90天內進行,如恰帕斯州,如果超過該期限墮胎就屬違法。

目前墨西哥32個州中,僅有3個城市允許婦女合法自由墮胎,但都必須在12週之前,首都墨西哥城在2007年始將墮胎合法化,該州在2007至2020年進行了23萬1191次墮胎,後來瓦哈卡州(Oaxaca)也於2019通過婦女墮胎的法律,伊達爾戈州(Hidalgo)則在今(2021)年7月初通過。

近年來整個拉丁美洲對墮胎議題的態度開始發生轉變,因而墨西哥人民對墮胎的支持度也顯著提高,另阿根廷在經過女權主義運動家的長期努力,也於2020年12月將14週內的墮胎合法化,此舉象徵著女權運動的勝利。拉美地區天主教會的勢力,在幾個世紀以來一直保持著強大的文化和政治影響力,因而影響了婦女墮胎權的普及。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

拉丁美洲有一些堪稱世界上限制最嚴格的墮胎法,許多國家徹底禁止墮胎,如薩爾瓦多,該國已將一些執行墮胎的婦女判處高達40年的監禁。直到近期,僅有共產主義國家古巴和烏拉圭允許自由墮胎。

阿根廷成功的修法激起了拉丁美洲的「​綠色浪潮」,墨西哥婦女戴著鮮綠色的頭巾上街頭,要求政府也批准墮胎合法化。在墨西哥的大部分地區,除非在特殊情況下(如強暴),否則禁止墮胎。

在天主教信仰佔多數的墨西哥,只有墨西哥城、瓦哈卡州和伊達爾戈州允許自由墮胎,但現在已有越來越多人支持婦女擁有自由選擇的權利、呼籲放寬墮胎限制,根據新聞機構El Financiero和Nación321發布的民調指出,2020年11月,墨西哥人民對墮胎支持率為48%,比同年3月份的29%已大幅上升。

在阿根廷成功投票將墮胎合法化後,當墨西哥總統羅培茲(Andres Manuel Lopez Obrador)在被問起是否也會起而仿效時,他拒絕表態,聲稱應就該議題進行公投:「對於非常有爭議的決定,我一直認為最好諮詢民眾的意見,而不是將任何東西強加給他們。在這種情況下,女性可以自由的決定。」

非營利組織「生殖與選擇信息組織」(GIRE),過去29年來一直在努力在墨西哥爭取墮胎合法化,他們表示不支持就本議題舉行公投,其負責人拉莫斯(Rebeca Ramos)說:「這不應由民眾投票決定,我們談論的是人權,女性必須有權決定自己的身體。」

《Catholic News Agency》報導,不過也有不少人反對墮胎合法化,在墨西哥城懷孕第12週前墮胎合法化的第14年之際,支持生命平台(Con Participación)的負責人帕迪拉(Marcial Padilla)稱,合法墮胎是政府未能履行保護無辜生命的職責:「墮胎的合法化是政府不關心墨西哥城人權、婦女健康和子宮內兒童生命的象徵,2021年4月24日是墨西哥城墮胎合法化以來的14年,這是一個悲傷的周年紀念,因為法律的修改,迄今為止已有超過20萬無辜的人喪生。」

他也強調:「安全墮胎之類的說法是一種謬誤,無論合法還是非法,任何墮胎都會奪去一個人的生命,並給墮胎婦女的生命帶來風險。墮胎對女性來說是更大的不公義,因為強迫女性墮胎的男性,通常從此就不須要再負責。我國更多的人是希望捍衛生命權,我們希望所有尚未出生的兒子和女兒都能好好活著,每個生命都有價值。」

