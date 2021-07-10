2021/07/10,
國際

Delta變異株、年輕人群聚、疫苗緩打釀新疫情，韓國首都圈啟動最高的第四級防疫管制

Delta變異株、年輕人群聚、疫苗緩打釀新疫情，韓國首都圈啟動最高的第四級防疫管制
Photo Credit: 中央社

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韓國截至10日零時的單日確診新增1378例，續創韓國單日確診人數新高，將在12日提升社交距離規範為第四級。這波染疫者多以年輕、未接種疫苗者為主，再加上Delta變種病毒的高傳播力，釀成第四波大流行。

（中央社）韓國中央防疫對策本部通報，截至今（10）日凌晨零時，境內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診人數新增1378例，續創韓國單日確診人數新高。

韓國單日確診人數連續4天維持在1200例以上，累計確診人數達到16萬6772例、2038例病歿。

新增案例中，1320例為社區感染，1021例位於首都圈，也是首都圈地區單日確診人數首次超過1000例；非首都圈229例，連續2天在整體社區感染人數占比超過2成。

首都圈地區近期持續傳出群聚感染，包括百貨公司、餐廳、補習班、小學、幼兒園等。韓國政府9日宣布，12日起2週在首都圈實施新社交距離規範中最高等級的第四階段，晚上6時後禁止3人以上聚會。

《韓聯社》指出，第四階段的防疫措施還包含禁止所有大型活動、以及集會遊行，各級學校全面轉為線上教學，婚禮和喪禮只允許親屬參加，體育賽事零觀眾舉行，住宿的訂房量限制在客房總數的三分之二內。其中，夜店等娛樂場所要禁止營業兩周，一般表演在遵守防疫守則的情況下可營業，但禁止臨時的表演。

鑒於近期許多確診者為無症狀或輕症的年輕族群，防疫當局呼籲民眾主動接受採檢。首都圈各地採檢站及衛生所都大排長龍，近2天採檢件數約4萬件上下。9日採檢件數中，陽性率3.68％，較前一天3.18％上升，至今累計陽性率為1.53％。

Delta變種入侵、國內大學生放暑假，恐為疫情規模擴大主因

根據《NOWnews》報導，韓國境內疫苗覆蓋率已經有30％，但由於受到印度Delta變種病毒入侵，再加上民眾長期防疫疲乏，因此近日疫情再達巔峰，出現第4波大流行。

韓國疾病管理廳表示，大約有80％的新增感染病例都來自首都圈，且以20、30多歲的民眾為主，其中多數沒有接種或沒有資格接種疫苗，加速感染擴散。韓國國務總理金富謙認為，這次疫情規模擴大，可能是國內大學生放暑假、國外留學生歸國，讓年輕族群的活動量大增所致。

首爾將實施最嚴防疫措施

對此，韓國政府決定在12日將社交距離規範提升到四級，《台北時報》報導，首爾目前實施的防疫措施，是繼去（2020）年爆發大邱新天地教堂的大型群聚感染後，最嚴格的相關規範。對於曾在沒有實施封城的情況下、遏止大流行的韓國而言，最近的案例暴增確實是一大挫折。

韓國新天地大邱教會武漢肺癌新冠病毒防疫
Photo Credit:AP/達志影像

韓國軍方也宣布自12日起，韓軍全面限制外出與會晤。由資深駐韓獨立記者楊虔豪所經營的臉書粉專「韓半島新聞平台」表示，此前，疫情在韓國軍隊內擴散，感染人數累計已達1124人，甚至有5月接種嬌生疫苗的士兵確診。

「韓半島新聞平台」指出，從死亡率看來，韓國超過30％的疫苗施打有發揮一定作用，只是疫苗施打率這兩週銳減，成為另一問題。

疫苗施打進度的部分，根據《韓聯社》報導，韓國政府先前優先為高齡人群、有疾病者以及醫療機構從業人員接種，12日起開始接受55至59歲人口的預約，預計接種莫德納疫苗。7月中至8月中旬的目標是替50至59歲人口接種完畢，20至39歲人口則計劃於8月中旬接種。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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