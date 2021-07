英國國會聽證會的血淚教訓：後疫情時代的台灣該如何重振旗鼓、再次部署？（下）

文:黃韻如教授(現為台灣大學醫學系教授、防疫科學研究中心國際合作主持人、創新設計學院社會創新研究中心主任)

「獅子被驢子所領導」的防疫行政困境

多明尼克・卡明斯提到在決策過程中,整個行政體系存在著一個很嚴重的問題:錯誤的人被放在錯誤的位置因而帶來毀滅性的誘因(原文:wrong people in the wrong position with destructive incentives)。英國行政體系的設計並不是在不確定的情況下能把優秀、有運作能力的人放在關鍵的位置上,事務官多半的心態是要小心不要惹麻煩,只要照章辦事,即便那會讓數千人死亡。

其中的一個例子是,英國政府遇到了另一個行政大怪獸:採購系統。

缺乏因應公衛緊急狀態時的採購系統,導致的是在採購個人防護設備(PPE)的時候,行政人員依然按照平時的程序,採用海運而不是空運,導致等待到貨的時間漫長,前線醫院沒有足夠的PPE庫存;還有,當呼吸器不夠的時候,政府採購人員因為呼吸器價格大幅上漲超過常規採購的門檻,竟然推掉了上門的呼吸器廠商。

卡明斯所謂毀滅性的誘因,指的是:政客只為效力於媒體的明日頭條。政府持續地將人推離理性行為,無法快速將所需要的防疫系統加以擴建。

多明尼克・卡明斯用「獅子被驢子所領導。」這句諺語來表達英國在防疫上所陷入的行政困境(原文:Lions led by donkeys over and over again.),這是一句來描述在第一次世界大戰中,英國步兵批評他們的上級指揮官領導無方,勇敢的士兵們(獅子)被不稱職的領導者(驢子)帶領去送死。

多明尼克・卡明斯對於英國行政體系的沉痛控訴,有一部分是來自於對於內閣領導指揮體系的無力感,在疫情初期,混亂的指揮治理體系有許多接近崩潰的臨界點,其中包括內閣幕僚對於衛生大臣的不信任。

而英國國會也在卡明斯的聽證會之後的兩周,請當時的衛生大臣馬特・漢考克(Matt Hancock)也有機會從他的論點作陳述,進行澄清或反駁。

台灣如何重振旗鼓、再次部署

當台灣這一個防疫國際模範生,與本土疫情要直球對決的時候,我們突然發現許多過去的超前部屬,面對來勢洶洶的Alpha、Delta變異株,突然顯得捉襟見肘。而新的疫情,也暴露出台灣過去在防疫決策的一些盲點。因此,台灣能不能從打破同溫決策圈的角度來重新思考,如何重振旗鼓、再次部署?

首先,決策指揮中心納入攻擊紅隊或第十人

台灣的防疫決策圈是否充滿同溫團體迷思?台灣的防疫決策團隊是否有可能納入攻擊紅隊或第十人的概念,讓可能有盲點的防疫政策有新的思維?

攻擊紅隊或第十人可說是永遠的反對派。如果決策圈中有10個人並且有9人同意,那麼第十個人的作用就是反對並指出小組達成的任何決定的缺陷。這是在系統中建置一個安全地為反對而反對的聲音。

台灣過去一年多的防疫過程中,有沒有類似攻擊紅隊或第十人的出現?陳培哲院士應該可以算是代表性人物,他在對於引進單株抗體的治療,以及國產疫苗審查標準的建言,就有類似攻擊紅隊或第十人的精神。

攻擊紅隊或第十人可以勇於挑戰而不必擔心他們的職業生涯受到損害,前提是他們在行政團隊中必須直屬於最高層主要決策者。以台灣的狀況而言,攻擊紅隊或第十人必須避免與指揮中心的人員有從屬關係,因為,可以預期的是當人需要對掌握自己升遷或是績效的長官提出不同的意見時,行政體系中的階級文化將無法有效讓攻擊紅隊或第十人發揮應有的功效。最不利攻擊紅隊或第十人精神的,就是他們因為種種考量而噤聲。

同時,我們也不得不反思,照章辦事的事務官,以防弊為出發點的行政系統,缺乏整合的資料系統,是否也普遍存在於台灣的行政體系中?

攻擊紅隊或第十人的存在,是能夠為這些問題帶來解方的。因為他們另一個功用,是著眼於尚未但也許應該受到關注的主題,特別是為基層行政人員提供一個發聲的管道,因為基層人員所發現的問題,通常是高層指揮鏈可能不會考慮到的。

例如台灣所發生因為確診個案上傳至通報系統的塞車而造成的回歸校正,就是一個如果能針對來自基層人員會面臨的實務操作瓶頸,作系統性的檢視或是壓力測試,就能夠及早發現的問題。

同時,擴大召聚跨領域專家小組

針對COVID-19,英國的SAGE目前由下設有許多工作小組,有兩個共同主席Sir Patrick Vallance及Chris Whitty教授,分別負責科學及醫學諮詢。SAGE的成員來自產官學界,這樣的組成可以提供台灣下一階段部屬的藍圖參考。

大流行行為科學小組(Scientific Pandemic Insights Groupon Behaviours,SPI-B):著重在疫情期間的行為改變,成員包括行為科學家,臨床或社會心理學家,人類學家,以及歷史學家,進行行為預測來幫助人們能夠遵守醫學或流行病學專家所建議的預防措施。

流行性感冒大流行模型科學小組(Scientific Pandemic Influenza Groupon Modelling,SPI-M):這個工作小組根據傳染病模型及流行病學提供專家建議,涵蓋對於流行性感冒大流行或新興人類傳染性疾病威脅等。

PHE血清工作小組(PHE Serology Working Group):血清流行病學在監測和了解SARS-CoV-2的傳播程度和時序變化上扮演至關重要的角色,這個工作小組負責監督COVID-19在英國的血清流行病學工作及包含與世界衛生組織的國際夥伴進行血清學研究,持續監控和審查英格蘭地區的人口血清盛行率研究。

COVID-19臨床資訊網路(COVID-19 Clinical Information Network,CO-CIN):CO-CIN工作小組負責分析與歸納英國所有年齡層住院患者的臨床資訊,以建立英國COVID-19重症患者的臨床特徵。

環境模型建立小組(EnvironmentalModellingGroup,EMG):這個工作小組著重了解COVID-19如何傳播,主導環境模型建立、數據分析和環境採樣,以瞭解傳播途徑、行為性和環境性的的因子進而對疫情進行介入和減災。

兒童任務工作小組(Children’s Taskand Finish Working Group,TFC):著重於COVID-19在校園的傳播,並提供政府具科學基礎的健康建議,也會確保相關研究的經費來源(如:英國研究與創新署(UKRI)、或相關資助者)。

COVID-19院內發病工作小組(Hospital Onset COVID-19 Working Group,HOCI):此工作小組專注於醫院內發病的COVID-19感染,主導分析方向促成政策改變以使院內發病的機率可以快速且持續地降低。

種族議題小組(Ethnicity Subgroup):就COVID-19對少數族裔群體的風險和影響提出建議。

社會關懷服務工作小組(Social Care Working Group,SCWG):提供專家建立的模型和證據以支持有科學基礎上的政治決策,進而減少COVID-19對於提供社會關懷服務工作的影響。

從這些工作小組,可以看出英國對於由科學資料所建構的模型模擬非常重視,有三個工作小組都分別針對流行病學、環境、社工等提出建模的數據。值得注意的是,有一個血清調查工作小組,專門負責英格蘭的血清流行病學監測與調查。

以上這些工作小組,在台灣目前的專家諮詢小組中並沒有清楚地看到類似的分工。英國重視社會科學領域的專家意見,也是台灣在本次疫情中所缺乏的。

台灣過去一年多以來,從處理彰化血清學調查、社區廣篩與普篩、國產與國際疫苗緊急授權標準等例子,可以看出並沒有完全擁抱以科學證據來引導防疫政策的精神。

台灣下一階段可以考慮的做法,是根據疫苗覆蓋率的進程,搭配環境因子與防疫行為做流行病學模型模擬,同時展開全國性的血清盛行率調查工作;針對此波疫情中的數個醫院內感染群,檢討醫院感控以及分艙分流的做法是否需要補強;對於台灣此波疫情的死亡率利用健保資料庫的大數據分析,找出台灣重症患者的臨床相關性。此外,對於台灣社區中的特殊族群,例如遊民、移工等等,以社會工作專案來規劃防疫部屬。

除了這些工作小組,還有幾個特別的專門領域(Expert groups),英國國家健康數據中心(Health Data Research UK,HDRUK)以及英國新冠肺炎基因體中心(COVID-19 Genomic UK,COG-UK)。

COG-UK,在這一次的疫情中,對於世界的重大貢獻就是至今提供了61萬筆的SARS-CoV-2病毒基因定序資料。英國以The Wellcome Sanger Institute為首,長年為國際基因體學的科學研究翹楚,面臨COVID-19世紀大疫,也再度展現如此的科學領導者雄心以及規模,建立了整個研究的合作架構以及生態圈,站在科學前沿研究的浪頭上。

HDRUK,將英國的健康資訊的大數據建立分享平台,協調和連結與COVID-19相關的國家數據科學研究工作,加速取得COVID-19相關的全英國數據以進行研究,利用英國最好的健康數據科學能力來應對COVID-19大流行,以支持受影響最嚴重的弱勢群體。

從SAGE成員的樣貌以及分工的架構,可以看出英國的防疫專家小組的責任是提供科學證據來引導防疫政策,雖然在內閣幕僚會議中呈現出指揮系統混亂的光景,但科學與科技力成為英國防疫戰中最穩健的支撐台柱。

而台灣在這次疫情當中,科技部的角色被明顯弱化,台灣在去年錯過了將COVID-19科研資源整合並且建立共享平台的時機,原本就破碎四散各處的研究平台與數據系統,在本土疫情爆發之後更凸顯出整個系統的老態龍鍾。

再來,將專家諮詢意見資訊公開透明化

英國政府在取得SAGE工作小組成員的個人同意授權之後,將所有成員名單、每月的工作小組會議紀錄、出席專家的名單、以及當次會議所參考的科學證據,都清楚公布在政府網站上。英國如此將專家諮詢資訊公開透明化,加上國會聯席聽證會的全程轉播,在在充分反應出一個民主國家的成熟樣貌。

而台灣的專家諮詢小組,除了召集人張上淳教授為全國民眾所知,其他的專家成員除非自我於媒體揭露,公眾完全無法得知每一次的專家諮詢小組參與的成員、討論的內容與決議的根據。台灣的政府公開資訊透明程度,與取得這些公開資訊的便利性,還有很大的進步空間。

而英國對於疫情期間高度依賴這些產學界的專家諮詢意見,也有相對應的支持,包括專家的個人安全以及福祉的維護。很特別的是,許多來自學界的專家因為需要長期高強度參與專家諮詢會議,而必須從日常的教學活動分身,英國政府對於學界專家所屬的大學,發給了一次性的定額補助,這樣的作法也是在台灣所沒有見到的。

沒有將這些閉門會議的過程與結論納入政府公開資訊一環中的後果之一,是衍生出許多放話、爆料、臆測的空間,而讓政敵或是有心操作輿論的人士,有見縫插針的機會。一次又一次,讓原本是屬於科學範疇的討論,成為意識形態站隊甚至抹黑造謠的溫床,而公眾對於政策背後科學證據的正確了解,又更加的遙遠。

最後,台灣必須揚棄政治人物以博得網軍聲量或爭取媒體頭條為優先的治理模式

台灣一年多來的防疫,不乏存在著多明尼克・卡明斯所謂的毀滅性誘因,也就是政客只為效力於媒體的明日頭條。

過去一年多,台灣對於上述屬於防疫專業的科學討論,淪為讓有各自政治立場的政客、網軍、媒體所胡亂操弄的工具。在中央與地方存有矛盾或是不同立場時,政治語言披上了被扭曲的假科學外衣。

這所帶來的連動效應是,專家諮詢小組或是決策中心若真的有攻擊紅隊或第十人的不同意見,便有可能會落入被出征的下場,造成專業噤聲,而更強化同溫團體迷思,將決策推向盲點而不自知。而在外圍的社會輿論,多數理性的聲音選擇沉默了,取而代之的鼓掌叫好或是叫囂喧譁,反而成為假象的溫度計。

結語

邁向後疫情時代,台灣必須誠實勇敢地回頭檢視防疫決策在哪些環節出現問題,建立由科學及實證為後盾的政策基礎,痛定思痛地去面對失敗之處,我們才能集體向前。

英國用時間軸線所帶出的檢討,對於釐清決策當下的時空背景邏輯,是非常值得參考的做法,這可以避免台灣在公共事務的討論,落入忽略時序性而倒果為因的謬誤。

在疫情之下,任何的決策圈、指揮中心或是專家小組,都不可能永遠保持全知全能。尤其面對一個全新的傳染病大流行,全球都在同步學習與摸索。因此,核心決策圈必須放下自我才是全知全能的心態,擴大召聚全國跨領域的專家組成工作小組,謙卑聆聽接納來自跨領域策士的不同意見,或許才有可能比較貼近上帝視角。

COVID-19疫情給所有政客所上的一堂寶貴的課就是,病毒是不可能按照任何政治盤算的劇本在走的。唯有紮實地將政策部屬奠基在科學證據與真實世界的數據上,才能立於不敗之地。

