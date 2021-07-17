原來女性可以透過量測體溫，知道月經可能快要來了

文：李俊逸醫師

基礎體溫是指在六至八小時睡眠後，在尚未做任何活動之前的體溫，也是人體在一天之中的最低體溫。一般情況下，成年女性在排卵前體溫會降至最低，排卵後會升高0.3至0.6℃，下次月經到來之後體溫會恢復正常。

基礎體溫計和一般的體溫計一樣嗎？

測量月經週期的溫度計的「基礎體溫計」與一般量體溫的溫度計完全不一樣唷！

「基礎體溫計」的刻度較密一點，才能測出輕微體溫變化。

「基礎體溫計」使用方式：測量基礎體溫原則上只要自熟睡中醒來（即使睡到中午也沒關係），在床上還未經過講話、運動、進食或受情緒干擾下，將放在床頭櫃或枕頭下的基礎體溫計取出，含在舌下至少2分鐘以上就可以判讀了，最後再記錄在基礎體溫表上即可。

如何由基礎體溫知道排卵期？

排卵體溫，主要是看基礎體溫中「高溫」和「低溫」兩者間的溫度差及其持續時間。

PhotoCredit:茂盛醫院

正常情況下，生育年齡婦女的基礎體溫於排卵後，因孕激素刺激體溫中樞的作用，使之略有升高達36.8至37℃，一般高於排卵前0.3至0.5℃，在月經前一至二天或月經第一天下降。因此在正常排卵月經周期，每天測得基礎體溫的連線呈雙相曲線（高低溫兩相變化，如圖：正常基礎體溫曲線）。

PhotoCredit:茂盛醫院

而無排卵月經周期，因缺乏孕激素作用，基礎體溫無規律性周期性變化，呈單相曲線。

女性月經周期以月經見紅第一天為周期的開始，周期的長短因人而異，約為21至35天不等，平均約為28天，其中又以排卵日為分隔，分為排卵前的濾泡期，與排卵後的黃體期。濾泡期長短不一定，但黃體期固定約為14天上下兩天。

排卵後次日，因卵巢形成黃體，分泌黃體素會使體溫上升攝氏0.6度左右，而使基礎體溫呈現高低兩相變化，高溫期約持續12-16天（平均14天）。

若無懷孕，黃體萎縮停止分泌黃體素，體溫下降，回到基本線，月經來潮。 若是已經懷孕，因黃體受到胚胎分泌荷爾蒙支持，繼續分泌黃體素，體溫持續高溫。 若卵巢功能不良，沒有排卵也沒有黃體形成，體溫將持續低溫。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航