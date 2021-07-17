2021/07/17,
健康

原來女性可以透過量測體溫，知道月經可能快要來了

原來女性可以透過量測體溫，知道月經可能快要來了

我們想讓你知道的是

正常情況下，生育年齡婦女的基礎體溫於排卵後，因孕激素刺激體溫中樞的作用，使之略有升高達36.8至37℃，一般高於排卵前0.3至0.5℃，在月經前1至2天或月經第1天下降。因此在正常排卵月經周期，每天測得基礎體溫的連線呈雙相曲線（高低溫兩相變化，如圖：正常基礎體溫曲線）。

文：李俊逸醫師

基礎體溫是指在六至八小時睡眠後，在尚未做任何活動之前的體溫，也是人體在一天之中的最低體溫。一般情況下，成年女性在排卵前體溫會降至最低，排卵後會升高0.3至0.6℃，下次月經到來之後體溫會恢復正常。

基礎體溫計和一般的體溫計一樣嗎？

測量月經週期的溫度計的「基礎體溫計」與一般量體溫的溫度計完全不一樣唷！

「基礎體溫計」的刻度較密一點，才能測出輕微體溫變化。

「基礎體溫計」使用方式：測量基礎體溫原則上只要自熟睡中醒來（即使睡到中午也沒關係），在床上還未經過講話、運動、進食或受情緒干擾下，將放在床頭櫃或枕頭下的基礎體溫計取出，含在舌下至少2分鐘以上就可以判讀了，最後再記錄在基礎體溫表上即可。

如何由基礎體溫知道排卵期？

排卵體溫，主要是看基礎體溫中「高溫」和「低溫」兩者間的溫度差及其持續時間。

tw_news_list_19i18_wdr3u67i9u
PhotoCredit:茂盛醫院

正常情況下，生育年齡婦女的基礎體溫於排卵後，因孕激素刺激體溫中樞的作用，使之略有升高達36.8至37℃，一般高於排卵前0.3至0.5℃，在月經前一至二天或月經第一天下降。因此在正常排卵月經周期，每天測得基礎體溫的連線呈雙相曲線（高低溫兩相變化，如圖：正常基礎體溫曲線）。

tw_news_list_19i18_xbevaj3s7q
PhotoCredit:茂盛醫院

而無排卵月經周期，因缺乏孕激素作用，基礎體溫無規律性周期性變化，呈單相曲線。

女性月經周期以月經見紅第一天為周期的開始，周期的長短因人而異，約為21至35天不等，平均約為28天，其中又以排卵日為分隔，分為排卵前的濾泡期，與排卵後的黃體期。濾泡期長短不一定，但黃體期固定約為14天上下兩天。

排卵後次日，因卵巢形成黃體，分泌黃體素會使體溫上升攝氏0.6度左右，而使基礎體溫呈現高低兩相變化，高溫期約持續12-16天（平均14天）。

  1. 若無懷孕，黃體萎縮停止分泌黃體素，體溫下降，回到基本線，月經來潮。
  2. 若是已經懷孕，因黃體受到胚胎分泌荷爾蒙支持，繼續分泌黃體素，體溫持續高溫。
  3. 若卵巢功能不良，沒有排卵也沒有黃體形成，體溫將持續低溫。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。