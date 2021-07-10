新增31例本土個案、6例死亡，北農3市疫情改善、聯合前進指揮所即日起解編

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增33例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為31例本土及2例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

北農3市群聚案在聯合前進指揮所進駐後，於9日再度進行大型篩檢，北農第一市場有1確診、環南市場3名確診。華儲專案在職場方面的傳染相對穩定，屏東Delta（印度）變異株群聚整體也都在控制之中。

新增31例本土個案、6例死亡

指揮中心表示，今日新增之31例本土病例，其中19例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，其餘包含17例男性、14例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於6月22日至7月9日。個案分布以臺北市及新北市各13例最多，其次為桃園市4例，基隆市1例；其中21例為已知感染源、2例關聯不明、8例調查中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為2例男性、4例女性，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於6月3日至6月24日，確診日介於6月4日至6月25日，死亡日介於7月6日至7月8日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，6例死亡個案中有兩例為30多歲，其中1名男性本身有糖尿病、高血壓且長期洗腎，另一位男性本身有慢性C型肝炎，在接觸確診者後匡列確診，雖然隔離中病情穩定，但期間情緒不穩，即便醫院安排密集心理輔導諮商，仍在8日自殺死亡。

群聚感染最新近況，北農指揮所即日起解編

台北3市的部分，聯合前進指揮所7月2日成立，今日為第9日。7月9日北農第一市場熱區篩檢2249人、1名陽性；環南市場篩檢2422人、3名陽性，3個市場周邊攤商及社區篩檢結果則皆為陰性，顯示市場周邊目前沒有特別感染狀況。對此，陳時中表示，整體案件看來有所改善，下禮拜還會持續篩檢，但聯合前進指揮所的任務已經告一個段落，即日起解編。

Photo Credit:指揮中心

針對華儲專案的指標個案15221，陳時中表示，目前匡列職場接觸者2628人，已採2601人、陽性1名，這名陽性個案另有1名家人確診；其同住者應採5名，其中陰性2名、陽性3名。由此可見，職場方面的感染相對穩定。

屏東Delta變異株的群聚案中，枋寮醫院所有個案接觸者檢驗都是陰性，雖整體在控制之中，但仍會持續觀察。

在13日起的適度鬆綁措施裡，陳時中表示，大家都很關心幼兒園的情況，但從一開始到現在，幼兒園都有相當的案例在。其中，5月23至29日那週0至6歲確診達到高峰84人，後續逐次往下降，到7月4至10日這週是8名。

幼兒園防疫困難維持停止到園，家長無法照顧仍應提供服務

陳時中認為，這些小孩一定會到幼兒園，那麼就會連帶出現群聚的可能性，尤其小朋友防疫不易、要做好區隔會有困難，因此會沿用教育部在5月18日的發函，維持公私立幼兒園幼兒停止到園上課。若家長無法在家照顧，幼兒園應安排人力、提供幼兒用餐照顧服務。

此外，衛福部會將就日照據點於下禮拜三（7月14日）召開會議、研擬放寬程序，其中有考慮到7月15日後，75歲以上有意願施打者應都已接種，逐漸會有群體防疫效果。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺