2021/07/10,
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「天才IT大臣」唐鳳將代表政府出席東京奧運，日媒：蔡政府有意強化日台關係

「天才IT大臣」唐鳳將代表政府出席東京奧運，日媒：蔡政府有意強化日台關係
Photo Credit: 中央社

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過去曾多次受日媒採訪、並協助翻譯東京防疫網站的唐鳳，將代表政府出席日本東京奧運。日媒認為，總統蔡英文派唐鳳出席東奧、對日方表達謝意的同時，也有強化台日關係的意圖。

曾被日本媒體以「38歲IQ180的台灣天才大臣」為題來報導的行政院政務委員唐鳳，將取代公務繁忙、不克出席日本東京奧運的教育部長潘文忠，以貴賓身份隨奧會代表團前往東奧。

唐鳳代表政府出席東奧，行程尚在安排中

代表政府出席日本東京奧運的人選出爐，根據《中央社》報導，行政院發言人羅秉成今（10）日指出，原本的人選教育部長潘文忠因公務繁重，尤其在7月下旬須面對大學指考、全國教師檢定考試與教師甄選及多項全國考試，其他事務還包含防疫和紓困業務，因此不克出席東京奧運。

據報導指出，潘文忠隨後親自徵詢行政院政務委員唐鳳的意願，再向行政院長蘇貞昌建議後，確定由唐鳳代表台灣出席東京奧運。

《蘋果新聞網》報導，無論是過去的體委會、或是現在的體育署長，奧會代表團一向都會有政府官員以貴賓身份隨團前往，其他官員則不一定。而唐鳳身為政務委員，在教育部長不克前往後，會以部長級中央官員身份參加。

行政院發言人羅秉成表示，唐鳳在數位政策、開放政府及社會創新等領域表現卓越，獲得國內外肯定，因此是代表我國政府出席的最佳人選。目前規劃唐鳳參加23日晚間的奧運開幕式，至於是否參觀台灣代表隊的練習及比賽，仍在安排當中。

唐鳳辦公室也向《中央社》記者指出，代表政府出席日本東京奧運一事，唐鳳是「欣然接受、使命必達」其於日本的行程內容，會在適當時機向大家報告。

被稱為天才大臣，唐鳳曾和日本交換數位廳籌設意見

唐鳳與日本的有趣關連，過去也製造出不少話題，根據《中央廣播電台》報導，日本媒體不僅曾以「38歲IQ180的台灣天才大臣」為題來報導唐鳳，東京都知事小池百合子2020年3月也曾在推特發文感謝唐鳳，起因是他參與「東京都新型冠狀病毒感染症對策」防疫網站的翻譯，「感謝台灣IT大臣也參與了翻譯，我們正開發多語言版本的網站，以幫助更多人。」

此外，《中央廣播電台》指出，設立數位廳是日本首相菅義偉的政策，日本自民黨數位社會推進總部在籌設數位廳的過程中，也曾和唐鳳交換意見。當時，唐鳳在推特上表示，與日本更多的合作值得期待。

在這兩年間，除了數次接受日媒專訪、登上日本富比士雜誌封面以外，日本嘻哈樂團Dos Monos還和唐鳳跨界合作，納入唐鳳受訪內容，製成單曲「Civil Rap Song」。

日本《每日新聞》認為，總統蔡英文派出唐鳳出席東奧、對日方表達謝意的同時，也有強化台日關係的意圖。

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新聞來源

責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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