澳門民主派立法會候選人全遭封殺：與香港形勢有關屬「合理推論」

（中央社）澳門立法會選舉管理委員會昨（9）日宣布，有6組共21名立法會候選人經事實證明不擁護澳門基本法或不效忠澳門特別行政區，因此被取消參選資格。至於「證據」是什麼，選管會不願說明。

澳門《論盡媒體》臉書專頁發布，澳門民主派3組立法會候選人已全數被DQ（取消資格）。

據發布，昨日多組參選組別都收到選管會的通知，當中至少包括「民主昌澳門」、「新澳門進步協會」、「學社前進」等民主派3組，被指觸及立法會選舉法選舉法第六條八項第二部分：「或事實證明不擁護『中華人民共和國澳門特別行政區基本法』或不效忠中華人民共和國澳門特別行政區者」，因此沒有被選舉資格。

據《立場新聞》報導，被DQ的，包括政黨「民主昌澳門」今年派出5人合組名單參選，包括第一候選人鄭明軒，及現任議員、民主派元老吳國昌等人。

據澳門政府網發布，立法會選管會主席唐曉峰在記者會表示，選管會依法審查19份直選和5份間選的候選名單，發現有1組的2名候選人並非選民，還有6組共21人經事實證明不擁護基本法或不效忠澳門特別行政區，即共23名人士沒有被選資格。

他說，對於選管會所作的決定，相關候選名單受託人可提出異議。之後，候選名單也可就選管會對異議的決定向終審法院提起上訴。

唐曉峰說，就選舉法有關擁護基本法或效忠澳門特別行政區的規定，除了在形式上，參選人士須簽署及提交相關的聲明之外，選管會還須依據選舉法的規定，審查相關人士曾否做出不擁護或不效忠的事實。

他並稱，選管會審查候選人資格時，「也有參考由警方提供的資料，以及就早前終審法院的相關判決作出跟進考慮」。

至於被取消資格的名單以及「證據」是什麼，唐曉峰則稱，由於涉及往後可能出現的行政程序以至司法程序，並考慮到相關人士的個人私隱問題，選管會現階段不能就無被選資格人士的事宜作更多補充，適當時會再作公布。

澳門第7屆立法會選舉將於9月12日投票，共有33個議席，直選14席，間選12席，委任7席。本屆選舉的19組直選組別，共159名候選人將角逐14個議席。

「問心無愧」將上訴

（中央社）澳門民主派立法會候選人昨天全數遭到DQ（取消參選資格），民主派3個組織今天舉行記者會表示極度失望，因為選管會並未告知DQ的詳細理由與具體事實，他們將提出司法上訴，據理力爭。

澳門立法會選舉管理委員會昨天宣布，有6組共21名立法會候選人經事實證明「不擁護澳門基本法或不效忠澳門特別行政區」，因此被取消參選資格。其中，民主派3個組別的候選人全遭DQ。

綜合《立場新聞》、澳門《力報》報導，「民主昌澳門」、「新澳門進步協會」及「學社前進」今天舉行聯合記者會表示「極度失望」，強調會爭取到底，以維護公義，必定作出司法上訴，現階段暫無更換候選人或退選的計畫。

1992年起連任議員迄今的民主派元老吳國昌指出，過去從政多年，完全是依照澳門基本法及相關法規做事，而過去支持及反對的意見，是為了特區可持續發展，他多年來「問心無愧」，認為自己完全合乎資格參選。

當被問及事件是否與香港政治氣候有關，吳國昌說，從政治觀察上看，稱兩者有一定關係是屬於預期推論，相信中央負責監控港、澳的團隊是相近人士，有人也指澳門特首與中央關係密切，因此一些政治決定，說不定會「一到手即執行」。

吳國昌是此前在澳門申辦「六四集會」遭拒的「澳門民主發展聯委會」成員，當被問及DQ的決定，與「六四」是否有關，「新澳門進步協會」第一候選人陳偉智表示，協會名單中有2名政治素人，過去未曾就社會事件公開發言，但也都遭DQ。

陳偉智並指出，遭DQ參選人中，吳國昌及蘇嘉豪均為現任立法會議員，但立法會並無DQ他們，選管會憑什麼就兩人的參選資格作判斷？選管會信中寫「事實證明」他們不符參選資格，卻無羅列具體事實，這是「荒天下之大謬」。

現任立法會議員、「學社前進」名單候選人之一蘇嘉豪批評，這次DQ規模放在世界各地，都是不容輕視的事件，強調議會內外都需要不同聲音，若政府一意孤行，社會將走向「一言堂」及「清一色」。

「學社前進」候選人陳樂琪則預測，這次DQ意味民主派被終身剝奪參選資格，銷毀民主派。

新聞來源：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex