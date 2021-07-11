全台僅剩澎湖縣「微解封」餐廳內用，蘇貞昌：地方要求更加強「覺得很好」

中央流行疫情指揮中心7月8日宣布進行包括開放餐廳內用的微解封規劃後，最先是雙北表示將繼續「禁內用」規定，10日下午六都唯一「順時中」的台南也宣布政策轉向，維持暫停內用，之後台東、花蓮等地也陸續宣布改變原本開放內用的政策，至11日，全台僅剩澎湖「有條件」開放內用，其餘縣市仍一律禁止。

餐廳開放內用10日大逆轉，台南、台東、花蓮陸續轉彎

《中央社》報導，台南最初宣布為六都唯一有條件開放內用的城市時，市長黃偉哲臉書隨即被灌爆，雖有支持者表示相信大家會遵守防疫規定，但反對者認為台南不是其他縣市的廚房，若出現疫情「市長扛得起責任嗎，會下台負責嗎」，台南市之後也宣布13日後，將維持禁內用的規定。

對此，台南市長黃偉哲10日下午在防疫記者會上表示，維持禁止內用並非「逆時中」，中央提供指引，地方政府本可選擇餐飲是否內用，因為大家有疑慮，市府和餐飲業者研商後決定台南暫停餐飲內用，也感謝餐飲業者共體時艱。

原本第一時間配合中央微解封政策的屏東縣，10日時也宣布改變方向。《ETtoday》報導，縣長潘孟安表示，由於屏東有很多中小型的餐廳，縣府團隊除了考慮大家是不是悶壞了，也關心中小型經營業者面臨的生計問題，因此看到中央指引時，團隊內部第一時間出現激烈辯論。

潘縣長指出，縣府團隊糾結討論二天後，從大眾的反應、不同縣市不同調，加上無法禁止人潮移動，最終仍決定7月13日的微解封，屏東縣餐飲業仍只能外帶，禁止內用，也表示知道這項宣佈會讓餐飲業的朋友失望，所有的責難他都扛下，請餐飲業朋友再忍一下。

Photo Credit: 中央社 屏東縣長潘孟安

時至7月10日下午，台灣本島僅剩下台東與花蓮順應中央政策在13日開放餐廳內用，不過台東縣10日傍晚突宣布，在防疫優先為考量下決定順應民意，7月26日前仍全面禁止餐廳內用，夜市也僅提供外帶，不得內用及邊走邊吃。

晚上9點時，台灣本島最後一個開放有條件內用的花蓮也緊急宣布，因「近期疫情仍屬嚴峻，多家餐飲業者反映內用可能導致防疫破口」，縣府團隊考量後基於防疫優先整體一致性，26日前餐飲業販售仍維持外帶，全面禁止內用。

全台僅剩澎湖有條件開放內用，蘇院長：地方要求更加強「覺得很好」

至7月11日上午，全台各地含離島僅剩澎湖縣開放餐飲有條件內用，其餘各縣市皆維持原本規範。

《中央社》報導提到，澎湖縣政府發言人陳其育表示澎湖餐飲將依中央指引，確實做好採用梅花座，架設隔板，保持1.5公尺社交距離與進行時間管制，並採套餐式供應，13日起將有條件開放內用，至於機場入境快篩的措施，仍將持續執行。

Photo Credit: 中央社 行政院長蘇貞昌

針對中央宣布13日起開放餐飲業有條件內用後，本島各縣市都禁止餐廳內用的狀況，行政院長蘇貞昌11日上午受訪時表示，指揮中心依照各地方情形，「就像放颱風假一樣」，授權地方政府就不同地區、時段做出決定。蘇院長指出，疫情指揮中心訂出各種規範，地方嚴守，各行業、地方政府甚至要求更加強，在三級警戒範圍內做更到位，都「覺得很好」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範