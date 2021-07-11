【Q&A】「全時受僱勞工生活補貼」條件為何？如何證明？按件計酬可以申請嗎？

（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情致百業蕭條，勞動部「全時受僱勞工生活補貼」7月12日上午10時開放申請，只要就業保險投保薪資達一定條件，5或6月薪資減逾2成，可領1萬元生活補貼，相關QA一次看。

Photo Credit: 勞動部

Q：全時受僱勞工申請生活補貼的對象及資格條件？

A：適用對象為4月30日已參加就業保險，月投保薪資在新台幣2萬4000元（含）以上至3萬4800元（含）以下，且受僱於同一事業單位（公司）的5月份或6月份薪資，相較4月份薪資減少達20%以上、薪資減少達20%以上當月份的最後一日仍於同一事業單位（公司）加保。

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Q：全時受僱勞工生活補貼發放金額為多少？

A：符合資格者，發給一次性補貼，金額為新台幣1萬元。

Q：全時受僱勞工生活補貼的申請及發放方式為何？

A：符合資格的民眾，可於110年8月31日前，備妥「身分證字號/居留證號」、「薪資減少證明影本」及「本人之金融機構帳號」，至指定網站線上申請。

第一階段為12日10時起，開放「5月份」薪資減少達20%以上的民眾申請。

第二階段為23日10時起，開放「6月份」薪資減少達20%以上的民眾申請。

民眾提出申請待審查通過後，直接撥款至勞工本人金融機構帳戶。

若是符合資格者，但無國內金融機構帳戶，建議可請親朋好友協助上網確認入帳資訊，如果真的無法上網操作，也沒有金融機構或郵局帳戶，請電洽服務專線（0800-885-123），會由專人提供協助，經確認民眾申請資格會提供紙本申請書，民眾填妥紙本申請書後，可郵寄至居住地的勞動部勞動力發展署分署申請，後續會郵寄支票或匯票給民眾。

Q：何謂「薪資減少證明文件」？可以用薪資單嗎？要公司蓋章嗎？存摺內頁影本可以嗎？

A：薪資減少證明文件必須足以佐證薪資給付的情形，例如提供薪資單（有載明勞工身分，包含姓名或身分證字號、事業單位公司名稱，及薪資月份、給付金額等項目），若是銀行薪資轉帳紀錄（含存摺封面及內頁影本），就不必經過雇主蓋章。

如果無法提供薪資單或銀行薪資轉帳紀錄，而是由雇主另行開立的薪資減少證明（載明勞工身分包含姓名及身分證字號、事業單位公司名稱，及薪資月份、給付金額等項目），就必須蓋公司章以供確認。

Q：一定要領月薪才能申請生活補貼嗎？如果是按件計酬、按時計酬者可以申請嗎？

A：勞工只要符合本補貼的資格條件，其計薪方式為何，並無限制。

Q：何謂薪資減少達20%以上？

A：以申請5月份薪資減少為例，5月份「應領薪資」較4月份「應領薪資」減少20%以上，或者5月份「實領薪資」較4月份「實領薪資」減少20%以上都是，例如勞工5月份應領薪資2萬5000元，4月份應領薪資3萬3000元，即符合薪資減少達20%以上。（應領對應領，實領對實領）

Q：若同時在2家投保單位投保，可以領2份生活補貼嗎？

A：不可以。若符合資格者僅得領取其中1份補貼。因為政府資源有限，所以本補貼計畫有規定，同時於2個以上投保單位（公司）參加就業保險者，不得重複領取本補貼。

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疫情期間被資遣除了失業給付，勞動部另有提供「安穩僱用計畫」

《中央社》報導，失業勞工在疫情期間失業，除了現有就業保險就有提供的失業給付外，若失業勞工疫情期間找到工作，勞動部也有「安穩僱用計畫」，給予找到工作的失業勞工就業獎勵，如果進入特定行業就業，也可以參與「特定行業就業獎勵計畫」、再加領獎勵金。

根據「安穩僱用計畫」規定，失業勞工只要在9月30日以前經公立就業服務機構媒合成功就業，受僱滿月就可領5000元就業獎勵，若受雇4個月最高可獲得2萬元就業獎勵，此計畫將於12日上路。

如果勞工後續剛好又受僱於經推介的特定製造業、照顧服務業及營造業這三個業別，也可以參與「特定行業就業獎勵計畫」，勞動部將每月核給5000元至7000元就業獎勵津貼，最長18個月，最高發給10萬8000元。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範