2021/07/11,
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新增28例本土個案、4例死亡，唐鳳：「公費疫苗登記預約平台」第9第10類週一下午收單

新增28例本土個案、4例死亡，唐鳳：「公費疫苗登記預約平台」第9第10類週一下午收單
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7月11日國內新增28例本土確診案例，新增4例死亡，針對地方政府「開放餐廳內用」不一致的狀況，陳時中表示尊重地方防疫規範，對自己的決定也要負責，政委唐鳳則提醒公費疫苗預約系統這波登記，將在12日下午5點收單。

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增31例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為28例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮中心表示，今日新增之28例本土病例，包含10例居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，其中15例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月26日至7月10日。個案分布以新北市12例為最多，其次為台北市11例、桃園市2例，新竹縣、彰化縣及台中市各1例；其中15例為已知感染源、9例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於40多歲至70多歲，發病日介於5月22日至6月22日，確診日介於5月25日至7月6日，死亡日介於7月7日至7月9日；此外，5月11日至7月9日累計公布13986位確診個案中，已有11802人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.4%。

陳時中：地方防疫規範我們都尊重，對自己的決定也要負責

被問到中央宣布13日後可放寬餐廳內用限制後，全台大多縣市皆維持原本管制措施一事，指揮官陳時中表示不論是否為防疫期間，都會有一個中央標準，指揮中心宣布三級警戒延長可以適度鬆綁，地方政府可以因時因地訂定相關的規定，從澎湖之外都不准內用的狀況，可以看出大家都非常謹慎，地方政府跟地方相關團體做出最後審慎的判斷「我們都尊重」。

陳時中也說到，框架式的全國一致，細節地方訂定，地方政府對自己的決定，也要用負責的態度來面對後續事宜。

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公費疫苗預約系統這波登記12日下午5點收單，最快16日開始施打

記者會中，政務委員唐鳳也至現場親自解說公費疫苗登記預約平台的相關事宜。

唐鳳指出，公費疫苗登記預約平台即日起開放第9與第10類民眾登記施打意願，並以此作為撥補疫苗數量依據，這波預約7月12日下午5點收單，前三梯次的預約疫苗都是AZ，最快7月16日就可開打。

唐鳳表示，這個梯次的意願登記時程有稍微加速，主要是因為這批AZ疫苗數量足夠，7月12日下午5點先做第一輪結束的收單，代表這之前如果有在意願登記平台勾選AZ的話才會進入下一批會收到簡訊預約資格，如果沒有勾選AZ可以考慮，這幾天修改把AZ勾起來，才能在7月13日之後收到簡訊。

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唐鳳提醒，除了1922外，不會有其他號碼發送簡訊，在7月13日至15日收到簡訊者才能進行預約，最快從16日開始接種，以目前疫苗到貨量計算，前三梯次預約應該都會是AZ，沒有勾選AZ的人，會在第四輪以後才會接種到。

問到目前已有部分地方政府建構自己的疫苗預約系統，未來將如何整併的問題，唐鳳表示，由於預計公費疫苗登記預約平台7月16日才會開始第一次施打，因此16日前仍可使用地方系統，16號之後則將以中央系統為主。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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