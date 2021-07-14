紓困申請繁雜、想復課又被認定「環境高風險」，補教業該如何救自己？

文：林沂真（社團法人中華補教大師暨品保協會理事長）

全國三級警戒邁向兩個月，疫情指揮中心8日宣布微解封，家長們準備回公司上班，但幼兒園、兒童課教中心及補習班依然不在開放之列，小孩該何去何從呢？

此次疫情對服務業影響甚鉅，兩個月下來幾乎是百業蕭條，各大老闆苦哈哈撐著，補習班產業更慘，直接被規定完全停止實體上課。

業者會不會線上教學？那是你家的事！政府態度好像是：疫情嚴峻，大家各自想辦法求生存。

有人說，補教業今年也可以辦紓困呀，而且政府還特別提撥了八億預算給補教產業？不說大家不知道，補教業辦理紓困申請金可真不簡單。首先要請老師去申請良民證、接著安親班人員還要有體檢表證明、補習班教師人員要有學歷證明，送審後等待初審、複審、領據、核發確認有無違規最後再結案匯款。

此等複雜程序等到撥款下來，撐不住的補習班大概就倒閉了！而且八億預算平分給近兩萬家業者，平均一家領四萬，想也知道，千辛萬苦申請下來的一次性補貼金，根本不夠支撐補習班停課一個月的開銷。

紓困繁雜又難等，想復課又被認為「環境高風險」的補習產業

8日政府宣布微解封，獨獨排除八大行業跟補教業，而其他的健身房、電影院、社教中心、遊樂場卻都有條件開放。由於涉及產業眾多，因此政策一宣布，補教業當然一陣撻伐：為什麼可以去看電影？可以去健身房？可以去逛夜市？可以去上館子？但卻不能去人員固定且安全的補習班？

Photo Credit: 中央社

教育部官員的解釋是，無法復課是考量補習班環境是相對高風險。此番解釋，澆熄了補教同業所有希望。

跟政府要紓困金 → 繁複又難等

跟政府要疫苗 → 疫苗不夠無法給

跟政府要復課 → 環境高風險不可以

所以補教同業們，你還期待什麼呢？疫情當頭，請各自安好，目前唯一能救補習班的，只有積極推動轉型線上教學。或許有些家長不買單，那也無妨，留下一半算一半，只要不是去別家就好，待疫情過後，該回來補習的還是會回來的。

在此呼籲，政府若有心想要幫助補教業轉型生存，應該在補助款方面「從寬認定、盡速撥款」，先讓補教業者先拿到紓困金挺過停課的艱困期，當補教業主拿到了紓困金，當然就有餘力添購教學軟體和設備，以及同步培訓補習班內的老師轉型線上教學。

轉型線上教學需要超前部署，對許多老師也是挑戰

目前台灣許多補教協會都有舉辦「補教老師如何轉型線上教學分享課程」，我相信只要補教老師有心轉型，可以多接觸線上教學系統，然後參加幾堂教學互動技巧課程。依照過往經驗，轉型適應期大概為期一週，通常一週過後，很多老師越來越適應直播教學，而且鏡頭前越來越放得開，不但能和孩子們開心互動上課，而且都像極了補教直播老師！

我很慶幸，一年前國外疫情大爆發時，就意識到疫情有可能延燒至台灣，所以提前錄製了賴世雄老師教學影片以及提前完成電腦設備建置與雲端教材測試。我心想，一旦台灣面臨疫情時刻，就將教材提升為雲端下載版本，讓學生在家中螢幕上就可以與老師互動，透過雲端同步使用教材就可以順利轉型線上教學。

Photo Credit: CNA

但不可否認，雖然直營校區轉型快速，但其他分校區轉型時卻也遇到許多困難。例如連線時家長端連不上線，著急的問老師怎麼辦？也有上課時麥克風一直互相干擾，或者學生上課上到一半突然關鏡頭就不見了等奇特現象。另外，居家網路上課可能會多家長在旁一起收看，因此也出現一些家長對老師教學的「批評指教」。

整體來說，線上教學對以往傳統教學的老師們而言，真的是一大挑戰。

今年對每一個服務業來說，都是一個辛苦夏天，我身處補教業也有許多無奈的憤慨與省思。身為教育工作者，我期勉大家一起努力讓自己更強大，就像乾旱來臨時，我們可以持續翻土、澆水、滋潤土壤；待疫情過後，立即恢復耕種，比別人更快速收成。

不管結果如何，至少我們可以用身教告訴我們的孩子，人生遇到困難時，不要輕言放棄而是選擇繼續努力。一起加油吧！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航