敵人的敵人就是朋友？國民黨見獵心喜，卻沒發現柯文哲正在泡沫化

台灣進入三級緊戒以來，全國上下莫不用戰戰兢兢的態度，配合中央疫情指揮中心的各項防疫規定。面對自己轄區出現的確診個案，地方政府多半都能進行「疫調、篩檢、匡列、隔離」的防疫標準作業流程，就算自己欠缺能力也能請求支援，在此背景下，即便出現苗栗電子廠群聚，屏東Delta病毒境外移入或高雄大樓等危機，總能化險為夷。

另一方面，社會也配合政府防疫需要，除了企業讓員工在家工作降低群聚風險外，一般民眾減少不必要的外出與人群接觸，同時維持戴口罩、勤洗手與維持社交距離等公民防疫意識。就在國家與社會、中央與地方、政府與企業三組關係的合作下，台灣只用三級警戒而非封城的激烈手段，就將疫情控制在穩定狀態，也為各國輿論所稱奇肯定。

然而，台灣內部的政治矛盾往往扮演防疫扯後腿的角色，部分在野黨自出現疫情以來的表現有目共睹，「為反而反」或是不斷置入中國因素就是這個最大在野黨的策略。我過去曾撰文分析，這種只為了追逐聲量，卻刻意選擇竭澤而漁的政治操作，只會出現「內卷化」（沒有效率的成長）的後果，對國民黨的政黨轉型毫無意義。

柯文哲的套路：持續創造議題好「圍魏救趙」

這種民粹反智狀態不難理解，多半是先前韓國瑜現象的遺緒。只是，國民黨政治人物當下的政治表現與論述，只是透過激進方式試圖搶佔黨內或偏藍媒體的話語權，或是接收瓜分韓粉的聲量，目的就是累積個人選舉的政治資本。羅智強就是最好的例子。

國民黨這種策略很難跨過同溫層的門檻，在公衛與防疫議題攻防上欠缺正當性，等到柯文哲頻繁出手後，隨即出現邊緣化的現象。直言之，相較於國民立院黨團，柯文哲除了擁有醫生的形象外，更擁有台北市這個主舞台，在韓國瑜尚未崛起前，他就已經是操作網路輿論的先驅者。

柯文哲的套路不難理解，消極說就是透過製造議題的方式轉移防疫失能的撻伐，這些問題的源頭其實就是柯自己想要與陳時中互別苗頭，所以刻意在政策上標新立異——口罩販賣機、市場監視器、放棄疫調、建立疫苗預約平台、打亂疫苗施打優先順序都是這種思維下的產物，這些突發奇想的政策遇到問題時，柯文哲隨即透過新議題逃脫現場，轉向下一個新的戰場。

雖然圍魏救趙是柯文哲過去的行為慣性，但是這種操作其實擁有更多積極性的政治盤算。他刻意引戰吸引輿論的探討，甚至一再提出前後矛盾的說詞也都在所不惜，目的就是藉由提高衝突的模式拉高「黨對黨」的政治高度，在藍營欠缺議題領袖，韓粉需要新的救世主身分時，柯文哲再度以教訓民進黨的共主形象出現，所持的語言已非彼時的公開透明或是公平正義，而是一堆內容空洞但乍看新奇的話術，簡直是「韓國瑜模式」的都會版。

國民黨認為「敵人的敵人是朋友」，卻沒發現柯文哲正在泡沫化

柯文哲這種引戰模式其實正在埋下泡沫化的隱憂，他或許已經察覺，但是已經入戲太深回頭太難了。

根據山水民意調查近日所做的「六都市長網路聲量」顯示柯文哲的聲量雖然一枝獨秀，但P/N值0.23（P/N值=正聲量/負聲量）卻是六都首長中最低，言下之意，柯的聲量雖高但壓倒性的批評隨之而來，這就是標準的「內卷化」的後果，甚至比韓國瑜現象還提早發生。

這樣的狀態也在銘傳大學的一份研究中得到解釋，特別是柯文哲粉專所獲得的「心怒比」出現大幅下降的狀態。從5月15日至5月24日這段期間的18.67，下降到6月24日至7月6日的1.94，下降幅度接近10倍，轉折點來看，很明顯是出現在6月4日至6月13日期間，而這期間最大影響變數則是「好心肝事件」。

特權疫苗與公開透明完全背道而馳，這也說明了柯文哲為何一直不願公布施打名單，因為真相浮現足以毀滅長期建立的正面形象；雖然許多人早已看穿這個事實。

最有趣的是國民黨的角色，不少人對於柯文哲砲打民進黨的作法持見獵心喜的態度，有人認為「敵人的敵人就是朋友」，既然國民黨自己失去話語權，不如暫時採取議題結盟的模式從中獲利。韓粉的救世主情節不難理解，北市某些議員的想法自利的動機遠大於一切，不斷向柯文哲示好表態，說穿了就是放眼自己立委布局罷了。

至於未來國民黨路線為何，主體性何在已經不重要了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航