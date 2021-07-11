說了再見，就會再見——紅伶飯店

文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）

去年五月，開業五十年的紅伶飯店宣布結業，網上一片哀矜。這家老字號不只滷水飄香經年，而是區內少見的打冷小炒黃店。幸好，像RubberBand新歌《Ciao》一句歌詞，「說了再見，約定再見，就會再見」，一年後，紅伶飯店近日在毗鄰的油麻地重開，在疫情間捲土重來。

新店由二仔接手，老闆娘因年事已高退下火線。新人事新作風，後生輩一擲千金租下了煊記火鍋兩層的舊址，地方偌大，比舊鋪只有十張枱、家庭式做法略有不同，看得出是大展拳腳。店內裝潢大致上都是老舊風味，以不變應萬變，心裡慶幸紅伶覓得此舖，才配得上老字號的歷史感。

食物款式也絕不輸蝕，除了原有的打冷菜式，如滷水鵝，也帶來大量小炒、海鮮、煲仔小菜，任君選擇。質素是否保持依舊，就要用舌頭去驗證。

紅燒乳鴿

先試一試，從前已經極喜愛的冰鎮芥辣墨魚片，墨魚灼熟後再冰鎮，切成一片片薄片，配上麻油，香氣四溢。一吃下口，新鮮欲滴，蘸點芥末，口感清新；底下鹹酸菜也是一絕，像往昔一樣的滋味，叫人大快朵頤。香港很多事都今非昔比，唯獨此墨魚片，讓我尋回前塵的風光，只望不會俱往矣。

冰鎮芥辣墨魚片

然後，我點了一碟白灼海蝦，很多年前在已經結業的洪慶海鮮燒臘飯店，半夜看著幾個男人圍在一起剝蝦吃，好佬、好地踎。這裡也有，一奉上桌，大大隻，色澤紅嫩，事不宜遲咬一口，肉質爽滑，蝦味濃郁，有水準。還是要點飽肚的暖暖胃，必點蠔仔肉碎粥，一人份上來卻是超大碗，粥煮得綿，蠔仔肥美，吃著吃著還吃到大地魚碎、魷魚，好足料，太滿足！

白灼海蝦

蠔仔肉碎粥

最驚喜是埋單時。吃得甚飽，只是每人百餘元，我擦一下眼睛，還以為看錯。一餐飯，性價比甚高，有個地方坐得算舒適，叫支冰凍啤酒，咕咚咕咚乾了它，喝醉還能坦率說話，同聲同氣，夫復何求？

說回往事，紅伶飯店的老闆與老闆娘1980年才從內地來港謀生，但他們心中心裡並不認同大陸一套，反而2019年時，經常不忌諱在客人面前表露立場。支持年輕人的潮洲打冷小店，並不常見，老字號更是罕有，如今浴火重生，捧場一下才是正經事。

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