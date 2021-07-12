郭台銘證實已簽約購買1000萬劑BNT疫苗，專家小組提議開放青少年施打

＊封面為總統蔡英文6月18日會見台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘共商由民間採購BNT疫苗捐贈一事。

（中央社）上海復星醫藥昨（11）日晚以上市公司公告名義宣布，子公司復星實業9日與台積電、鴻海、永齡基金會及裕利醫藥等四方簽訂「銷售協議」，向裕利醫藥銷售1000萬劑輝瑞/BNT的COVID-19疫苗來台接種。

對此，鴻海與台積電晚間的回應仍維持上午聲明內容：「簽約當事人有多方，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告」。

復星醫藥今晚在上海證券交易所及公司官網，以上市公司訊息公告的形式，以公司董事會名義作出這項重大宣布。

在這項公告之前，臉書曾流傳一則聲稱是新華社的報導及截圖，指台積電、鴻海已與復星完成採購合約的簽訂。但經中央社及部分媒體查證，證實新華社並未發布這項報導，也讓這則出處不明的報導及截圖，受到揣測。

鑑於上述聲稱是新華社的報導，被國內部分媒體引用引發關注，台積電、鴻海及永齡基金會上午均陸續出面說明，重申既定立場。而指揮中心指揮官、衛福部長陳時中也強調，一切程序進行中，靜待有好結果，太多揣測無助簽約。

據了解，除這項採購合約外，供貨後包括物流、冷鏈、轉移、捐贈等環節，也需要簽訂相關合約。同時，這批疫苗將由台積電、鴻海方面重新製作標籤，不會出現中國為這批疫苗命名的「復必泰」稱呼。

不過，復星醫藥一如外界預期，在公告中強調這批疫苗將被買方捐贈予「台灣地區疾病管制機構」用於當地接種。同時還提到，公司於2020年3月獲得德國BioNTech（BNT）授權，在「中國大陸及港澳台地區獨家開發、商業化」這款疫苗。

郭台銘：接下來力拚到貨

郭台銘也在凌晨1時半，在臉書上細數從6月一路到現在的疫苗採購過程，並表示很欣慰終於能給社會大眾一個交代，證實已完成相關合約簽署。但還不能放鬆，因為持續還要努力催促到貨時間和到貨數量。

郭台銘也強調，這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可以協助台灣社會面對疫情時增加信心並且得到喘息。另外，自提出捐贈案後的洽購期間，並未有大陸北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉，在此感謝能讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行。

專家小組提議國內開放青少年施打

（中央社）輝瑞BNT疫苗是目前唯一可供12歲以上青少年接種的COVID-19疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示，將保留BNT疫苗供學生接種，ACIP臨時會議也拋出該議題，為開放青少年接種做準備。

國內COVID-19疫苗需求增加，民間協助採購，鴻海／永齡基金會、台積電及慈濟都為購買BNT疫苗積極協商，慈濟更多次喊話，選擇採購BNT疫苗，主因是該疫苗是唯一12歲以上青少年可打的，學生急需返校學習，力拚開學前進口第一批疫苗。

BNT疫苗有望抵台，中央流行疫情指揮中心是否「超前部署」將青少年納入公費武漢肺炎疫苗接種對象，陳時中今天下午記者會中表示，相信距離BNT疫苗到貨還有一點時間，以現有實證，僅有BNT疫苗可供學生施打，「一定會保留給學生打。」

昨天舉行的衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）臨時會議，ACIP委員、林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成以臨時動議，提出開放12歲以上青少年接種BNT疫苗議題。

黃玉成告訴《中央社》記者，在會議中提到，若BNT疫苗可於暑假到貨，剛好可搭上9月開學潮，希望先提案至ACIP，以利未來開放青少年接種。ACIP召集人、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎說，開放青少年接種細節，如未來分批或統一開放國高中生接種，將待BNT疫苗抵台前完成規範。

雖然BNT疫苗現階段規劃僅供12歲以上青少年接種，12歲以下兒童仍無疫苗可用，但哥哥、姊姊們若能盡快接種，就能避免從學校帶病毒回家，傳染弟弟、妹妹，也是阻斷傳播方式之一。李秉穎肯定此觀點，但強調要等到確定買到BNT疫苗才能更全方位討論接種策略。

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責任編輯：李秉芳

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