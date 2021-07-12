疫情升溫，又面臨30年來最嚴重經濟危機，共產古巴罕見爆發反政府示威

在來勢洶洶的疫情之下，古巴觀光業深受打擊，加上尚未撤除的經濟制裁，造成疫情與經濟問題兩頭燒。面臨30年來最嚴重的經濟危機，古巴昨（11）日有大批民眾走上街頭，自動發起示威活動，高呼口號，要求「獨裁下台」、「自由」與「疫苗」。

對於古巴而言，在共產政府統治之下，這次抗議是很罕見的示威活動。民眾表示，已經受夠資源與電力的短缺。對此，古巴總統認為這次的民眾示威是受美國煽動。美國政要則力挺古巴示威，支持古巴的言論與集會自由。

古巴人罕見上街抗議政府，不滿獨裁與經濟狀況

（中央社）古巴多處昨天出現罕見抗議共產政府的活動，數以千計民眾上街遊行經過數個城鎮，高呼口號「獨裁下台」及「我們要自由」。

《路透社》報導，抗議群眾不滿古巴經濟狀況、2019 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種進度及所謂的政府失職。

《法新社》提到，古巴正遭逢30年來最嚴重的經濟危機，多處民眾昨天一早自動發起示威活動。這個國家以往能獲得批准的集會通常只會是共產黨活動。

數千名抗議民眾昨天走上聖安東尼奧德洛斯巴尼奧斯（San Antonio de los Banos）街頭，這座城鎮位於首都哈瓦那（Havana）西南方30公里處，人口約5萬人。

主要由年輕人組成的示威民眾中，有些人大聲辱罵總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）。

網路張貼的影片顯示，抗議活動爆發後，維安部隊迅速趕抵現場，狄亞士－卡奈隨後也親自前往聖安東尼奧德洛斯巴尼奧斯，在政黨活躍人士環繞下遭當地居民質問。

一名當地民眾匿名向《法新社》表示，她是因為對「電力和糧食短缺的情形」感到惱怒，才會參與示威。

哈瓦那也爆發抗議活動，現場有幾百人現身，市區還出現維安部隊吉普車，上面架有機關槍。社群媒體上也能看到古巴的其他示威行動。

報導說，在美國制裁下，古巴民眾大排長龍等待領取糧食，且電力短缺情況惡化，一天停電數小時，加上自COVID-19疫情爆發以來藥品嚴重短缺，在在引發公憤。

古巴昨天通報的新增病例和染疫病故人數都創下單日新高，堪稱進入全國疫情最嚴峻階段。

身兼古巴共產黨黨魁的總統狄亞士－卡奈昨天下午在全國電視轉播演說中把國內動亂歸咎於美國，呼籲支持者正面迎擊「挑釁行為」。

狄亞士－卡奈表示，許多抗議民眾很真誠，卻遭美國精心謀劃的社群媒體活動及當地「傭兵」操弄，他警告，不會再容忍進一步挑釁。

Photo Credit：AP / TPG Images

疫情經濟兩頭燒，古巴民眾生活陷危機

根據《金融時報》報導，古巴目前正遭逢1991年以來最嚴重的經濟危機。上一次面臨如此嚴重的經濟問題，是在蘇聯垮台，古巴失去主要經濟支援時。而目前的古巴，因為疫情肆虐，重創了古巴人賴以為生的觀光業。加上美國前總統川普（Donald Trump）任內對古巴的經濟制裁尚未撤銷，而拜登（Joe Biden）上任後，也尚未放寬對古巴的制裁。種種因素使得古巴經濟日益衰退，出現經濟問題。

古巴的疫情狀況同樣告急，儘管研發出自己的疫苗，但目前國內疫情仍不斷升溫。儘管《中央社》的報導提及，在美國制裁下，古巴政府一向都自行研發疫苗，而針對武漢肺炎所研發的5款疫苗，其中國產Abdala疫苗更通過緊急使用授權（EUA），然而目前疫苗仍不敷使用，昨日古巴單日新增病例更創下新高，在疫情與經濟的雙重打擊之下，古巴民眾的生活苦不堪言，在遊行的過程中大吐苦水。

根據《衛報》報導，有示威民眾在遊行過程中表示，是因為「已經受夠各種排隊與資源短缺」，因而上街抗議。

而根據《CNN》報導，更有民眾表示，因為電力短缺，古巴人民目前已經忍受停電一週，引爆了這次的示威遊行。此外更有抗議的民眾，不斷高喊「要自由」、「要疫苗」。

古巴總統歸責美國，美國政要力挺古巴示威

根據《衛報》報導，狄亞士－卡奈在下午全國電視轉播演說中，將苗頭指向美國，把古巴民眾的示威視為美國政府的操弄結果。他指控美國精心操弄古巴群眾的反政府示威，透過社群網站以及Youtube等管道煽動古巴人民。他也在演說中表示「不容許任何人操弄古巴的局勢」。

另一方面美國政要則支持古巴民眾的反政府示威。根據《金融時報》報導，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示：「美國支持古巴的言論與集會自由，並強力譴責任何針對和平抗議群眾的暴力行為。」而根據《衛報》報導，美國國務院西半球事務局首席副助卿鄭智潤（Julie Chung）同樣也支持古巴民眾的示威遊行。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航