【TNL沙龍本週議題】保單該怎麼挑選？你知道自己現在有哪些保險嗎？

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本週熱議話題：保單該怎麼挑選？你知道自己現在有哪些保險嗎？

除了投資，保險也是理財很重要的一環，能夠適當地轉嫁風險，確保遇到突發狀況或意外時，仍能維持基本生活。每個人身上多少都有一些不同性質的保險，有些是父母或家人從小規劃購買的，有些則是後來自己再額外增加的。

不過由於保險的專業術語繁多，加上申請理賠的過程複雜，因此大部分人傾向選擇找保險業務或保險經紀人購買保險，不過在簽合約之前，你是否已經清楚了解目前自己有哪些保險？以及這些保險的合約內容為何了呢？或是你對於如何選擇適合的保險有其他想法嗎？



以下哪一個觀點，比較接近你的想法呢？歡迎分享你的見解，在文章下方留言與大家討論：

我不太清楚目前自己有什麼保單，大部分都是家人之前規劃的，但有固定配合的業務／保經，基本上他推薦我什麼，我就會買什麼，不會再另外作太多功課，也不會真的細讀保單內容。 在業務／保經跟我推薦之後，我會另外再詳讀保單內容，再三思考在發生什麼情形時，會得到怎麼樣的理賠，以及理賠內容與方式是否適合我，都確認沒問題後，我才會簽名。 我的保單是投資的屬性居多，目的是為了賺一點錢。真正僅為了保險功能購入的保單反而很少，所以也不是很在意保障是否足夠。

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核稿編輯：楊士範