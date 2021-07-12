醫護人員接種兩劑科興後染疫惹民怨，泰國政府宣佈科興與AZ疫苗混打

《路透社》7月12日報導，泰國衛生部宣布，將停止施打兩劑科興，將改為第1劑施打科興，第2劑施打AZ，以加強保護力，同時也開放接種兩劑科興的民眾施打AZ疫苗補強。

報導指出，如果該計劃得以實施，那泰國將成為首個公開宣布以中國疫苗和西方開發疫苗的混合搭配施打的國家。衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul） 告訴《路透社》：「這是為了提高對Delta變異株的保護，並提高對抗這種疾病的免疫力。」

回顧近期泰國施打疫苗的進展，其實充滿許多爭議，促使泰國總理帕拉育（港譯「巴育」）做出混合施打疫苗的決定。在帕拉育政府宣布混打疫苗措施的前一天，泰國衛生部公開表示，從今年4月至7月期間，共有677348人接種了兩劑科興疫苗，其中有618名醫務人員依舊被染疫，而且造成一名護士死亡，另一名醫務人員情況危急。而在印尼，也有多名醫護人員完整接種科興疫苗後仍染疫的情形發生。

上述事件，使得泰國社會對中國科興疫苗信心驟減，連帶對親中的帕拉育政府更加不滿；接著，7月泰國媒體報導衛生部會議資料外流，文件中紀錄，對於即將送抵泰國的輝瑞疫苗，竟有官員主張勿對醫護人員追加接種mRNA疫苗，理由是擔心民眾會對科興疫苗失去信心，這事件讓帕拉育政府引來更多批評的聲浪。因此在推特、臉書等社交媒體平台，開始出現 #ฉีดPfizerให้บุคลากรการแพทย์（讓醫護打輝瑞）的熱門標籤。

因此在7月6日，泰國政府同意讓已完整接種科興疫苗的醫護人員，可施打第三劑輝瑞或AZ疫苗為補強。接著12日宣佈科興疫苗僅供施打第一劑，這意味著泰國政府不到一週，就改變了此前第三劑才施打輝瑞或AZ疫苗的計畫，以平息大眾對科興疫苗的不滿。

此外，就在7月10日，中國駐泰國大使館在官方臉書專頁貼出《柳葉刀》（The Lancet）的文章，宣稱科興疫苗在土耳其所做的三期試驗顯示防護力達83.5%，試圖改變泰國民眾對科興疫苗的觀感，不過仍無阻許多泰國網民到該貼文留言批評。

《中央社》報導，泰國政府6日同意購買2000萬劑的輝瑞疫苗做為公費疫苗，預計10月可到貨，而美國政府捐贈的150萬劑疫苗則預計在7月或8月送達。目前泰國所施打的疫苗包括科興疫苗、國藥疫苗以及AZ疫苗，而莫德納與嬌生疫苗也已被核准。截至7月12日，泰國當日新增8656例確診和80例死亡，累計34萬5027例確診和2791例死亡。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範