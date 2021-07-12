鴻海、台積電購得BNT疫苗，行政院：參考日本捐贈模式，秉持「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」三原則

鴻海、台積電有意採購BioNtech（以下簡稱BNT）和美國輝瑞研發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗並贈與台灣政府一事，繼昨（11）日中國上海復星醫藥發出公告已簽訂「銷售協議」後，鴻海、台積電也於今（12日）早發布公告證實此事。

行政院也在今日中午召開記者會說明，發言人羅秉成表示此次採購、捐贈專案採取雙元多方的契約架構，分別成立採購和捐贈契約，並堅持「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」三原則。至於疫苗相關的到貨期程，羅秉成表示，（預）採購契約訂定了之後，兩捐贈單位會盡力爭取排入製造時程。他表示，「台灣買的不是存貨和現貨」。

鴻海、台積電發公告證實，捐贈還包含必要的冷鏈物流及處理費用

鴻海與台積電皆在今天上午發出公告，表示將個別捐贈500萬劑BNT162b2疫苗作為COVID-19防疫使用。

鴻海表示，該公司與永齡慈善社會福利事業基金會（簡稱永齡基金會）共同捐贈，捐贈的金額不超過等值約美金一億七仟伍佰萬元，這包含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理費用與保險。其中，鴻海公司不超過約美金一億伍佰萬元，永齡基金會不超過約美金七仟萬元。

台積電表示，此次捐贈的金額不超過等值約美金一億七仟五佰萬元，這包含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險等。

鴻海與台積電皆表示，這次捐贈的對象為行政院衛生福利部疾病管制署，且由於此次捐贈屬於重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，將提兩間公司董事會追認。

《路透社》報導，上海復星總裁吳以芳在聲明中表示，「我們非常樂見由復星醫藥和BioNtech公司共同研發的疫苗，能夠對台灣在控制及預防疫情扮演正向的角色。」

上海復星也引用BioNtech執行長沙辛（Ugur Sahin）的說法，表示BioNtech公司「很感激能夠提供台灣民眾在歐洲生產製造的疫苗」。

行政院也在今天上午11點半召開記者會，由政委兼發言人的羅秉成說明兩間公司（預）採購與捐贈過程。

行政院：專案架構參考了日本捐贈AZ模式，公私協力達成目標

羅秉成表示，此次專案採取雙元多方的契約價格，也就是分別成立採購和捐贈契約，多方訂立並且同時生效。此次專案的三原則為「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」。

羅秉成表示，採購契約由鴻海、台積電兩捐贈單位委託裕利醫藥向香港復星實業購買，由BNT德國原廠出具確認書，確保本案的疫苗由原廠製造、直接運送台灣。政府公權力行使的事項（如免責條款等）則在捐贈契約處理。

羅秉成表示，此次專案參考了日本政府捐贈阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗的模式，由疾管署負責專案輸入許可和緊急授權、也給原廠免責條款。羅秉成表示，這樣安排符合國際疫苗大廠只提供疫苗給政府使用此一原則，也符合政府在捐贈案的目的，由政府取得所有輸入、取得疫苗的所有權來供給中央統籌運用的原則。

至於疫苗相關的到貨期程，羅秉成回應目前大部分的疫苗都是預排時程，受限於國際疫苗的供給情形，以製造或賣方角度，他們不會想承受契約上的責任和風險，因此疫苗採購不是「有現貨就現買」，以這次的專案而言也不是如此。羅秉成表示，（預）採購契約訂定了之後，鴻海、台積電會盡力爭取排入製造時程。羅秉成表示，「台灣買的不是存貨和現貨」。

有媒體詢問契約簽署的過程，是否在文件字樣上出現有損國格、矮化政府的情形。羅秉成表示，此次專案的契約分為採購和捐贈個別成立。（預）採購契約是由鴻海和台積電直接和香港復星進行商業磋商和談判而訂立，此部分台灣疾管署並非契約當事人。

羅秉成表示，鴻海和台積電在談判過程是以買方身份去談判，是否有其他因素干擾，台灣政府不得而知，也無從了解。羅秉成表示，他相信兩間公司在簽約的過程，不會、也沒有做出有損台灣國格的事情。對此羅秉成表示，政府不想加以猜測和影射，能夠順利完成契約、讓疫苗進入台灣，是大家要追求的共同目標。

至於疾管署在簽約的過程，一定是使用正式的官方名稱，不會有媒體提及的疑慮。

有關慈濟也有意購買並捐贈BNT疫苗，羅秉成答覆慈濟也已經在7月1日另外成立專案，9日時就已決定循鴻海和台積電模式，政府先跟慈濟簽署了採購前所需的前置法律文件。羅秉成表示，如果鴻海和台積電的模式可行且能夠順利完成，可預期慈濟500萬劑的採購，應可縮短時間，達成預定的目標。

羅秉成表示，此次捐贈專案若疫苗順利來台，政府會承擔一切的行政作業。羅秉成也透露，台灣在今年年底前除了原先購買的莫德納（Moderna）疫苗，目前也在尋求加購一定數量的莫德納疫苗。明、後年也預計購買1500萬劑的次世代莫德納疫苗，目前都已在進行相關的程序。

延伸閱讀：

新聞來源：BioNTech COVID-19 vaccines coming to Taiwan, Chinese agent says（路透社）

核稿編輯：翁世航