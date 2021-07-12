「泰國超商可預訂疫苗，反觀台灣」？真實情況是，泰國正經歷著疫苗之亂

「我半夜3點到醫院排隊，7點取號碼牌，8點開始叫號，等到檢測完畢，已經9點了，這幾天半夜還下雨，真的很慘，我們這個年紀都有點受不了，更別說年紀大的人，而且我還是有繳錢自費的喔，我繳了3000泰銖（約新台幣2579元），所以可以先檢測，如果是沒有錢自費，必須使用社保公費檢測的人，還必須排在自費的後面。」

「我前面的一位婆婆，他跟我一樣從半夜3點就來排隊，婆婆的家人在之前就先打了電話詢問醫院，電話中表示婆婆是可以檢測的，但真的輪到婆婆時，現場人員卻跟婆婆說他已經超出可以檢測的年齡，所以婆婆就這樣白白排了3、4個小時的隊。現場有一個告示牌就寫著可接受檢測的年齡是7~65 歲，因為如果確診，醫院就必須要收治，可是目前沒有這麼多資源，超過65歲的人，感覺就是只能在家等死，這是真實發生的事情，自己沒有遇到，都不會知道」

前幾天，看到一位泰國好友張貼了自己去醫院檢測的照片，因為都是要好的朋友，所以就傳訊息關心了他一下，沒想到，得到的是這麼心碎的答案。

台灣媒體喜歡唱衰政府不是一天兩天的事情，而最近，泰國竟然就這樣莫名其妙的躍上了台灣媒體版面

「泰國超商可以預訂疫苗，反觀台灣」、「泰國蝦皮可以買疫苗，反觀台灣」。

但「反觀」這個字，在我身邊的泰國朋友們聽起來，是多麼嘲諷的一個字，我泰國室友看著台灣確診人數在兩個月內從 500多降到不到50，再看著某些非常有國際觀的台灣媒體吹捧這個謙卑的帕拉育政府，他淡淡的說了一句「既然台灣人覺得我們的帕拉育很謙卑，那就送你們吧」

泰國這一波疫情，從4月的宋干節（又稱潑水節）開始燒，一直到現在已經三個月，沒有退燒的跡象就算了，還每天上升，從四五月時的每天2000多確診，一直到最近每天新增9000多確診病例，而政府除了堅持開放國際遊客進入普吉島進行沙盒計畫外，就只會玩文字遊戲，進行「不是封城的封城」。

有人會問，這些政策看起來，明明就等同於封城了，為什麼政府還要玩文字遊戲？ 理由很簡單，就是沒錢，當你喊出封城，就代表必須有些補助措施，但錢都已經不知道花去哪，舉債來的錢，還拿去增加皇室預算，甚至在這種時候，還在想著要跟中國買不知道哪時候會用到的潛水艇，分來分去，哪還有什麼錢來補助給老百姓？

打開泰國的新聞台以及社交媒體，每天會看到的，就是哪裡沒床、醫院不接受檢測的心酸新聞。另一方面，卻還有著哪個藝人、社會團體跳出來自己設置系統、捐贈病床的暖心消息，但這時候我就會思考，為什麼這些我們認為理所當然政府必須做的事情，必須要讓民眾這樣子互相幫忙，一起度過難關？

從去年開始，網路上有著許多泰國人腦補出來防疫措施的照片，表面上看起來很有趣、有創意，但其實，這背後是有著滿滿的無奈，這全部只因為政府無能，無法做出像樣的措施，民間只好自救，靠著自己腦補來想出這些我們看起來很好笑的防疫措施，但也幸好，泰國人的樂天、創意、互助，讓他們可以撐下來。

Photo Credit: 中央社 圖為曼谷的醫院外聚集等待檢驗的民眾。

泰國的疫苗亂象

至於現在全世界都在搶的疫苗，在泰國也是亂象一堆，在疫苗出現的初期，泰國就開始大量的跟中國購買最近瘋狂在美洲杯足球賽買廣告Banner的科興疫苗。在泰國還沒開放其它品牌疫苗的時候，一線的醫護人員，只能被迫施打科興疫苗，我泰國室友的母親就在醫院工作，也是第一批施打科興疫苗的人。

除了前陣子有未開封的科興被發現有勾芡（呈膠狀）的事件外，最近也開始傳出完整施打兩劑科興的人，體內沒有什麼抗體的新聞，甚至有完整接種兩劑科興疫苗的醫護染疫身亡的事件發生。不僅如此，泰國政府還被爆料，過一陣子美國捐贈的輝瑞疫苗要到了，大家都認為應該要讓第一批施打科興的醫護人員優先以輝瑞當第三劑補強，這種不能開玩笑的事情，竟然會有議員在會議中說「如果讓醫護優先補打輝瑞當第三劑，就代表我們承認科興沒用了」，在這個裡子都已經快壞光的非常時期，竟然還在擔心面子問題。

以下的臉書貼文我稍微翻譯一下，泰國疾管局副主任Sophon博士透露，從4月至今，共有880位醫護染疫，其中有173位沒有接種疫苗，佔19.7%，大部分是女性，佔54%，以護理師、護佐以及跟護理工作相關的職業為主，年齡介於 20~29歲居多。這染疫的880人當中，有7位過世，而這過世的7位中，有5位還沒有接種疫苗，另外2位中，1位完整接種兩劑科興疫苗，1位則接種一劑科興疫苗。

泰國政府是直到7月6日才決定，讓已完整接種過科興疫苗的醫護人員，可再接種輝瑞或AZ疫苗做為補強。不過在這一決定宣佈之前，由於許多人都不清楚輝瑞疫苗到泰國後，是否會真的讓醫護人員優先施打，因此泰國室友基於擔心媽媽的健康，也只好摸著鼻子摸著再幫媽媽登記自費的莫德納疫苗。

而說到這自費的莫德納疫苗就更有趣了，在6月社保公費疫苗登記（當時公司HR告訴我登記的是科興，但最近看了一些泰國朋友分享施打的經驗，接種的都是泰產AZ）結束後不久，就開始有來自各方可以自費預約莫德納疫苗的消息，收費是一劑泰銖1700元（約新台幣1460元），兩劑一共泰銖3400元（約新台幣2921元），這費用還不包含醫院的服務費，聽起來好像不便宜，但畢竟私立醫院開門也是要做生意的，在這種時期，該賺的還是要給人家賺。

消息一出，大家都動起來了，就連台商會也有了先繳訂金預約莫德納疫苗的資訊，或許是我戒心比較重，所以看到要先繳錢，而且要到10月才能接種，在資訊不是太明確的情況下，我就有點退縮了。

直到6月底，消息稍微明朗了一些，各家泰國私立醫院也開始動起來，放出消息、網頁，給大家預約自費的莫德納疫苗，這時候大家就像搶演唱會門票一樣，卯起來在各家醫院的網站猛點，然而網站要嘛不是無止盡的轉圈排隊，就是名額已滿，眼見各群組的朋友們幫忙大家更新各醫院的預約資訊，最終我決定加入行列，也幸運地成功預約了莫德納，兩天後就收到了要我繳費的訊息。

不過，事件的發展總會讓人哭笑不得，在我繳費完成的隔天，一早就看到新聞爆料説泰國政府根本還沒跟莫德納簽約，後來更有私立醫院聯盟出來澄清，說早在前幾個月就已經提交申請，但泰國政府一直不接受，理由就是衛生部長阿努廷所說的「不會有這麼多人想要自費施打」，私立醫院聯盟的說法是，錢什麼的我願意自己出，你不用管我，我買來放著也好。至於最近台灣多家媒體報導，泰國帕亞泰醫院（Phyathai Hospital）在蝦皮購物平台開放1800劑莫德納疫苗被搶購預約的新聞，其實到底泰國政府是否已簽約訂購莫德納疫苗，依然是個謎。

無論如何，經過這陣子的搶購「莫德納疫苗之亂」，事實就證明了，大家是肯願意花錢自費施打的，什麼「大家不願意自費」這種幹話，就只是泰國政府不願意把肥水落在外人田罷了。如今，我也只能等待著我那繳了錢，但不知道何時才才會出現的莫德納，畢竟，我有得選嗎？

或許有人會說，泰國現在也有自費的中國國藥疫苗呀，關於這點，我承認是我個人的問題，對我來說。穿在身上，平日使用的東西來自於世界工廠沒關係，我不會矯情的說什麼我絕不用世界工廠的東西。但，如果是吃進肚子、打進身體的，就還是「謝謝，沒關係，先不用了」。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範