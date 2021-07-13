談三官犯聚，林鄭笑了

今時今日看特區新聞，彷彿看一本缺頁兼爛尾的偵探小說，莫說不可能弄清楚劇情發展，我們就連角色是誰也一頭霧水。

比如那宗轟動全港的「九男女犯聚事件」，公眾已知的事實，根本少得可憐。九人犯聚，市民僅知道有保安局副局長區志光、入境處長區嘉宏、海關關長鄧以海、國企陳姓高層，以及一位後來報警稱被強姦的女子。據特首所說，他們似乎有吃鮑魚。[注1]

至於其餘出席的四人，是男是女，抑或跨性別？有沒有特區政府以外的官？限聚令下，是什麼驅使三高官知法犯法，去吃蔡瀾口中那種「最沒有文化」、「應該在世上消失」的火鍋呢？諸如此類問題， 全部不得而知。

公眾既然所知不多，時事評論員能說的東西，就極有限；一不留神講多了，隨時被人用《國安法》檢控，指你「造謠」、「煽動仇恨」，所以大家都很謹慎。本來在這種社會氣氛下，三高官畀報紙寫幾日，醜聞自然就慢慢完了。

何況位高權重的李家超也開金口，說三官「經一事長一智」，繳了定額罰款，「顯示他們是負責任的」。司長如此一錘定音，草民理應畀啲掌聲三官：「三位高官願意繳罰款，表現出高尚情操，這在部分接受高等教育的知識分子及專業人士身上都沒有。」誰還敢多哼一聲？

就在大眾有口難言、事情將要平息之際，勢估唔到殺出一個冷面笑匠——林鄭月娥。這位早前在北京被拍到哭喪着臉的特首，昨天（編按：7月11日）卻笑吟吟到電台受訪，大談「鮑魚」和「人性化」，講得眉飛色舞，反而為這宗犯聚醜聞製造了新話題。

從一個「人性化」角度看，林鄭自high也是很合理的。昨日，她首先輕輕批評三高官一句，「敏感度不足，係有啲疏忽」，然後就轉入正題，洋洋得意讚自己，原語如下[注2]：

我時常同官員甚至公眾講呢，做得特區嘅官員，無論係高級公務員或者問責團隊嘅一員，都係要所謂『比白更白』，唔好留有任何空間畀人抽秤⋯⋯本人都好少去社交聚會，甚至冇去社交聚會（暗笑），有陣時我哋做到好似『獨家村』咁樣樣（笑出聲）⋯⋯就係費事有任何嘅聯想。

林鄭這樣自我表揚，到底是想維護三官息事寧人，抑或踩低別人抬高自己，各位不妨自行判斷。但我聽得出，她的笑聲很真誠，應該是由心底裏笑出來的。

2012年，習主席公佈整頓官場文化的「習八條」，第八條明文規定：「要厲行勤儉節約，嚴格遵守廉潔從政有關規定。」「獨家村」林鄭月娥當然沒有違規，但享受每位三千元盛宴的三官呢？[注3]

「習八條」不能形同虛設，接受超標準接待，在大陸官場是違規的：單在2012年至2017年，就有62051名大陸官員，因違反第八條而遭懲處，而非像林鄭所說，「畀報紙寫幾日」就可「告一段落」，或「經一事長一智」就能蒙混過關。

作為愛國良民，我們在稱讚三官「負責任」和智力越來越高之餘，也要高度肯定林鄭月娥的高尚高尚高高尚情操，而最重要的，是要求特區官員的操守能與內地官員看齊，不要讓國內同胞覺得港官擁有特權，令「習八條」在香港形同虛設，變成一把生鏽的刀。

注：

文章獲授權轉載，原文見此。

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