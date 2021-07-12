在國際飄忽不定的疫情中，穩步成長的台灣行銷科技

新冠肺炎加速零售業的虛實整合，許多店家與電商對於新技術的落地應用，也越來越關心。英國創新平台Rainmaking Innovation Taiwan 調查發現，綜合 2020-2021 年投資或跨國業務增長的事件，Martech 已成為台灣新創公司具有國際競爭優勢的領域之一，並且在廣大的日本與東南亞市場都有成功落地的案例。

本次 Rainmaking Innovation Taiwan 邀集了國內三家高成長行銷科技新創公司，分別為阿物科技股份有限公司、愛酷智能科技股份有限公司與酷訊搜索股份有限公司，提供疫情後 OMO（Online Merge Offline）行銷科技趨勢、市場洞見，並分享各自的成功案例。

AI 擔任資深業務員：從產品數據平台（PDP）完整理解消費者意圖

在實體店面消費時，有經驗的業務員會根據客戶的品味、喜好，例如：傢俱的設計、配色或搭配風格，來推薦類似的產品，從而創造流暢而個人化的購物體驗。在疫情的衝擊下，實體商業活動減少，這個購物體驗還能存在嗎？阿物科技巧妙地將這樣的流程利用 AI 完成，打造強化商品特色標籤來源的行銷工具。有別於市面上的 CDP（client data platform），阿物科技的應用則強調 PDP（product data platform）。

阿物科技創辦人暨執行長林思吾（Mike Lin）指出，這種以「標籤 + 行為」的新技術，在保護用戶的隱私、不需要cookie的前提下，可追蹤不同用戶在選購到下單的決策歷程。這些商品標籤與行為的向量，還能與其他多維度數據整合，包含既有的會員資料、商品資料與線上或實體的各種資訊。如此一來，AI 軟體能將商品特徵，結合第一方資料，實現資料活化與 OMO。

全通路背後的基本功：多渠道數據歸戶到一站式對話

愛酷智能科技策略長吳健宇（Mike Wu）提出，企業需要在多個通路中找出清楚的消費者客戶輪廓越來越難，而消費者對品牌的溝通、體驗則希望盡量簡單。然而企業普遍遇到廣告或行銷應用氾濫、多個通路管理複雜，與跨渠道數據「孤島」的現象。但在「全通路時代」，一個品牌的守備範圍，包含社群網路、廣告、電商平台、手機、實體購物、售後與客服等。虛實融合的關鍵數據量與複雜性大增。如果業者還停留在對會員發通知，便會失去很多機會。

愛酷智能科技提出的解決方案是透過歸戶的技術，將顧客身分與資訊包含暱稱、ID、會員、門市到訪或手機消費紀錄等歸一，建立完整的客戶輪廓。歸一的顧客資訊可以持續累積，並且用 AI 貼標、分析與預測，計算顧客價值。貼標與分析後的資訊將以渠道進行一致性的溝通，打造對話式商務一站式行銷系統，提升行銷精準性與用戶體驗。愛酷智能科技至今已建立 18 種產業模組，搭配 2 套系統，並覆蓋市面上多個主流通訊軟體，方便企業、品牌與消費者間互動。

「+1」背後的商機：創造有趣的場景帶來新的成交

有別於數據的直接應用，酷訊搜索試圖創造新的有趣場景，並帶來客戶的互動數據。消費者觀看直播時在底下留言的「+1」，在酷訊搜索執行長孫健慎（Jason Sun）的眼裡，便是 OMO 時代的新機會。酷訊搜索的主旨之一是「優化消費者體驗」，利用「直播 + 電商」的概念推出的「koo.live」，已經有超過 40,000 多個用戶下載，並陸續創造 50,000 筆的訂單數。

酷訊搜索根據內部調查結果發現，消費者觀看直播而購買的機率成長了 81%、直播影片互動數量是一般影片的 6 倍，留言數更是一般影片的 10 倍。這些互動的背後，可以視為企業或品牌的營收保證。Jason說明在直播電商中，平均每筆「+1」的成交額約為新台幣 1,200 到 1,800 元。以其中一家法商保養品為例，透過直播可以在一次活動中達到 100 萬觸及人數，促成將近百萬的營業額。

行銷 + 科技：從跨境創新到跨界創新

當我們談到 Martech，字面上是「行銷」加上「科技」的應用，但本質還是解決業者、品牌與企業銷售的問題。這些需求，無論是在台灣、日本或東南亞都仍存在。

談到進軍日本市場，阿物科技的 Mike Lin 根據自身經驗說明，當地的 Martech市場比台灣成熟 2 到 3 年，競爭強，歐美企業更是虎視眈眈！台灣新創業者進入日本的切入點要夠特別、技術底子深且夠在地化。當然，另一個好處是，因市場成熟，所以不需要教育日本市場。

另一方面，酷訊搜索在馬來西亞大放異彩，幾乎有三分之一的新用戶來自大馬，並且對直播的接受度非常高。Jason Sun提到，電商成長大多會經歷三階段，一開始經由社群媒體販售商品，第二步加入電商平台以獲取更多流量，而第三階段才是建立自己的官網，而東南亞絕大多數的中小企業都還在前兩階段。因此可知直播的生態是由下至上、草根式的有機成長，而不是由大企業帶頭。未來直播的場景或道具會越來越精緻，增加消費者的互動與黏著度。

愛酷智能科技與關鍵評論網跨界聯手成立的達思智能科技，則是將媒體數據資源與全通路的概念整合在一起。Mike Wu 認為，品牌無法掌握消費者在企業本身渠道以外的歷程，而與媒體合作，一來可以洞悉瀏覽者的前期意圖和行為，一方面可以進行多方資料串接。

結語：不可逆的疫情，與持續前進的數位轉型

疫情結束後，這股科技趨勢是否繼續下去？或又有什麼改變是不可逆的呢？三個企業分別給出了不同的看法。阿物科技的 Mike Lin 認為數位購物習慣是「回不去的，因為數位轉型的影響長遠且有意義」。愛酷智能科技的 Mike Wu 則也認為，這波疫情帶來根本性的改變，如中大型企業面臨數位轉型，轉而投資新創或新型工具的案例頻傳。酷訊搜索的 Jason Sun 則說明，從去年起，直播市場就開始成長，數位購物太方便，因此認為疫情過此現象仍會持續。另外，近期直播的質感越來越提升，對品牌的效益提升也有幫助。

Rainmaking Innovation Taiwan 在與大型外商的訪談中，尤其是日商，也發現這股DX（數位轉型，即 digital transformation 在日本媒體中常用的縮寫）的需求之強烈。網紅行銷、機器人與優化工具等，輔以大型的併購與投資持續不斷。除了本次會談的三家行銷科技公司，台灣的其他新創，也正前撲後繼進入國際，並傳來捷報，期待能將疫情化為最大的轉機。