Me too風暴再延燒：王健壯稱指控不實，吳乃德道歉不再參與公共事務，藍祖蔚「江湖告別」請辭董座
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台灣近日持續有Me too事件延燒，其中中研院社會所兼任研究員吳乃德被指控後表示將退出真促會不再參與公共事務。國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚指出，20年前已為當事人釐清的往事，他不想再多做抗辯，更不想成為政治砲灰，將就此告別江湖。上報董事長王健壯向趙思樂致歉，但卻對房慧真的性騷擾指控感到憤怒。
台灣社會近期興起一波Me too運動，許多人說出自己曾經受到性騷擾的經驗，相關爭議從政壇延燒到文學圈、影視圈和媒體圈等；包括中研院社會所兼任研究員吳乃德、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、「上報」董事長王健壯也都被指控曾有性騷擾行為；3個人也分別在這幾天針對指控作出回應。
吳乃德為性騷擾事件道歉 將退出真促會不再參與公共事務
（中央社）黃姓女子在臉書指出，13年前吳乃德任職真促會理事長期間，曾有將她的手貼在臉頰、親吻等行為。吳乃德今天公開道歉，並表示將退出真促會、不再參與公共事務。
吳乃德今天透過台灣民間真相與和解促進會發布3點聲明表示，對13年前的事及黃小姐13年來所受的折磨，誠摯向對方道歉，希望自己道歉能稍癒她的創傷。
吳乃德指出，自己已經失去社會的信任，不受社會信任的人，不應該參與公共事務；政治論述、演講、講學和倡議，乃是參與公共事務行為，即起退出台灣民間真相與和解促進會，也不再參與公共事務。
吳乃德說，有幸曾與多年來參與公共事務所認識及不認識的朋友共事，同時也深感歉疚，辜負了他們的期待，「這份歉疚將永遠伴隨我」。
黃姓女子在臉書（Facebook）貼文表示，13年前就讀大學期間，曾任白色恐怖青年營的活動總召，營隊結束後，時任真促會理事長的吳乃德主動聯繫請吃飯、慰勞辛苦。
黃姓女子表示，用完餐回程期間，吳乃德在駕駛座上牽起她的左手，並將手貼在吳乃德的臉頰、接著親吻，當下自己傻住，不記得究竟過了多長時間，吳乃德才放下手，開車送她返回學校宿舍。
黃姓女子指出，當時吳乃德曾打電話向她致歉，但事後她盡可能不想再見到吳乃德，避開所有相關場合，且在近日再作噩夢想起當年事件。
藍營促停職接受調查 藍祖蔚：江湖告別謝謝大家
國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚，日前也遭知韓文化協會執行長朱立熙指控性騷擾，朱立熙日前在臉書貼文點名藍祖蔚為性騷擾慣犯，盜用4個人的email信箱密碼，在半夜發信給女記者與主播意淫或文字性騷擾；還被多人目擊要求女記者坐在他的腿上。
雖然藍祖蔚昨天透過律師事務所發聲明否認指控，表示自己從未因所謂性騷擾而離職，不過風波持續延燒，包括今天有。國民黨立委、議員記者會要求文化部立即停職並調查，國家電影及視聽文化中心今天也正式對外表示：「今天是董事長最後一天在中心服務。」
藍祖蔚今天稍早時，在臉書發文表示自己是來奉獻，不是來做官，他更不是高官，是電影苦力，「過去3年來，我做了什麼事，看到的人都知道，能為我所愛的電影獻身，是這我輩子最大的榮幸。」藍祖蔚表示，他不想再多做抗辯，更不想成為政治砲灰，「但我確知再留下來也不能為我的愛，多盡一絲心力了，千山獨行，江湖告別，謝謝大家收看，這也是我在臉書上的最後一篇文章。」
王健壯遭控涉性騷向趙思樂致歉 稱房慧真指控不實
（中央社）資深新聞人、「上報」董事長王健壯近期遭作家趙思樂、房慧真指控在飯桌上遭其性騷擾，王健壯今天發表聲明，向趙思樂致歉；卻對房慧真的性騷擾指控感到憤怒。
作家趙思樂、房慧真陸續在臉書指控遭王健壯性騷擾，包含摸腿、手肘頂胸的舉動，趙思樂更直指她公開經歷後，至少有4名女記者私訊她，告知這是「新聞圈人盡皆知的秘密」。
王健壯今天在聲明中指出，自己被「被強烈的羞愧壓得喘不過氣」，回想他近50年記者生涯，對過往的自己縱然有諸多不滿意，但始終自豪於不受權力蠱惑，行正走穩，「我從來沒有想過『性騷擾』的指控可以加諸我身。」
王健壯表示自己沒用臉書，文章是友人轉寄給他，讀後大驚，「我向朋友表明，我絕對沒有騷擾別人的動機與企圖，而且我一向支持 Me Too 運動，也一向支持性別平權與進步價值。朋友聽了嚴厲的責怪我，她說每個被指控的人都這麼說，這些漂亮話何其容易；大家痛恨的正是這種說一套做一套的虛偽」。
王健壯寫道：「這些年來在飯局裡可能有因為肢體接觸而冒犯他人的情形，我必須反省認錯。追溯這個壞習慣的源頭，大概是我幾十年前還是菜鳥記者的時候，就從大環境中耳濡目染，以為當然；而我感到極為慚愧的是，我一直從事新聞工作，照理說是最應該與時俱進的，可是我竟然從來沒有意識到這個壞習慣對女性的不尊重」，他也誠摯向趙思樂及莫之許道歉。
不過王健壯卻對房慧真的性騷擾指控感到憤怒，「一個飯局裡，每個人手上拿筷子、碗或酒杯，自然會形成一個屏障空間，不可能有人能夠以手肘去觸碰旁人的胸部，因為一定會被那個人的上臂擋住」，他認為沒有人的手能那樣扭曲。
王健壯指出：「這位非虛構寫作作家，用一個虛構作品虛構一個不可能的性騷擾，把『色，戒』裡面淫猥的形象移花接木到我身上」，並強調，「在我不長的餘生裡，可能還要繼續承受她的虛構帶來的罵名。在她漫長的餘生裡，則必須面對她拋出的錯誤指控，不僅無情地踐踏我，也對 Me Too 運動造成了深遠的傷害。她製造了台灣 Me Too 運動裡的第一樁冤案」。
王健壯最後也向趙思樂及其他可能被他並無騷擾意圖而冒犯過的人，真心感到非常抱歉，「這是我的錯，我不迴避。對於房慧真的不實指控，我只能說椎心刺骨。我終於明白了受冤者要從不被相信的絕望中爬起來，是多麼艱難的一步」，這次事件對他來說是一記重擊，他將踉蹌狼狽，勉力前行。
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新聞來源
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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