Me too風暴再延燒：王健壯稱指控不實，吳乃德道歉不再參與公共事務，藍祖蔚「江湖告別」請辭董座

台灣社會近期興起一波Me too運動，許多人說出自己曾經受到性騷擾的經驗，相關爭議從政壇延燒到文學圈、影視圈和媒體圈等；包括中研院社會所兼任研究員吳乃德、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、「上報」董事長王健壯也都被指控曾有性騷擾行為；3個人也分別在這幾天針對指控作出回應。

吳乃德為性騷擾事件道歉 將退出真促會不再參與公共事務

（中央社）黃姓女子在臉書指出，13年前吳乃德任職真促會理事長期間，曾有將她的手貼在臉頰、親吻等行為。吳乃德今天公開道歉，並表示將退出真促會、不再參與公共事務。

吳乃德今天透過台灣民間真相與和解促進會發布3點聲明表示，對13年前的事及黃小姐13年來所受的折磨，誠摯向對方道歉，希望自己道歉能稍癒她的創傷。

吳乃德指出，自己已經失去社會的信任，不受社會信任的人，不應該參與公共事務；政治論述、演講、講學和倡議，乃是參與公共事務行為，即起退出台灣民間真相與和解促進會，也不再參與公共事務。

吳乃德說，有幸曾與多年來參與公共事務所認識及不認識的朋友共事，同時也深感歉疚，辜負了他們的期待，「這份歉疚將永遠伴隨我」。

黃姓女子在臉書（Facebook）貼文表示，13年前就讀大學期間，曾任白色恐怖青年營的活動總召，營隊結束後，時任真促會理事長的吳乃德主動聯繫請吃飯、慰勞辛苦。

黃姓女子表示，用完餐回程期間，吳乃德在駕駛座上牽起她的左手，並將手貼在吳乃德的臉頰、接著親吻，當下自己傻住，不記得究竟過了多長時間，吳乃德才放下手，開車送她返回學校宿舍。

黃姓女子指出，當時吳乃德曾打電話向她致歉，但事後她盡可能不想再見到吳乃德，避開所有相關場合，且在近日再作噩夢想起當年事件。

藍營促停職接受調查 藍祖蔚：江湖告別謝謝大家

國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚，日前也遭知韓文化協會執行長朱立熙指控性騷擾，朱立熙日前在臉書貼文點名藍祖蔚為性騷擾慣犯，盜用4個人的email信箱密碼，在半夜發信給女記者與主播意淫或文字性騷擾；還被多人目擊要求女記者坐在他的腿上。

雖然藍祖蔚昨天透過律師事務所發聲明否認指控，表示自己從未因所謂性騷擾而離職，不過風波持續延燒，包括今天有。國民黨立委、議員記者會要求文化部立即停職並調查，國家電影及視聽文化中心今天也正式對外表示：「今天是董事長最後一天在中心服務。」

藍祖蔚今天稍早時，在臉書發文表示自己是來奉獻，不是來做官，他更不是高官，是電影苦力，「過去3年來，我做了什麼事，看到的人都知道，能為我所愛的電影獻身，是這我輩子最大的榮幸。」藍祖蔚表示，他不想再多做抗辯，更不想成為政治砲灰，「但我確知再留下來也不能為我的愛，多盡一絲心力了，千山獨行，江湖告別，謝謝大家收看，這也是我在臉書上的最後一篇文章。」

王健壯遭控涉性騷向趙思樂致歉 稱房慧真指控不實

（中央社）資深新聞人、「上報」董事長王健壯近期遭作家趙思樂、房慧真指控在飯桌上遭其性騷擾，王健壯今天發表聲明，向趙思樂致歉；卻對房慧真的性騷擾指控感到憤怒。

作家趙思樂、房慧真陸續在臉書指控遭王健壯性騷擾，包含摸腿、手肘頂胸的舉動，趙思樂更直指她公開經歷後，至少有4名女記者私訊她，告知這是「新聞圈人盡皆知的秘密」。

王健壯今天在聲明中指出，自己被「被強烈的羞愧壓得喘不過氣」，回想他近50年記者生涯，對過往的自己縱然有諸多不滿意，但始終自豪於不受權力蠱惑，行正走穩，「我從來沒有想過『性騷擾』的指控可以加諸我身。」

王健壯表示自己沒用臉書，文章是友人轉寄給他，讀後大驚，「我向朋友表明，我絕對沒有騷擾別人的動機與企圖，而且我一向支持 Me Too 運動，也一向支持性別平權與進步價值。朋友聽了嚴厲的責怪我，她說每個被指控的人都這麼說，這些漂亮話何其容易；大家痛恨的正是這種說一套做一套的虛偽」。

王健壯寫道：「這些年來在飯局裡可能有因為肢體接觸而冒犯他人的情形，我必須反省認錯。追溯這個壞習慣的源頭，大概是我幾十年前還是菜鳥記者的時候，就從大環境中耳濡目染，以為當然；而我感到極為慚愧的是，我一直從事新聞工作，照理說是最應該與時俱進的，可是我竟然從來沒有意識到這個壞習慣對女性的不尊重」，他也誠摯向趙思樂及莫之許道歉。

不過王健壯卻對房慧真的性騷擾指控感到憤怒，「一個飯局裡，每個人手上拿筷子、碗或酒杯，自然會形成一個屏障空間，不可能有人能夠以手肘去觸碰旁人的胸部，因為一定會被那個人的上臂擋住」，他認為沒有人的手能那樣扭曲。

王健壯指出：「這位非虛構寫作作家，用一個虛構作品虛構一個不可能的性騷擾，把『色，戒』裡面淫猥的形象移花接木到我身上」，並強調，「在我不長的餘生裡，可能還要繼續承受她的虛構帶來的罵名。在她漫長的餘生裡，則必須面對她拋出的錯誤指控，不僅無情地踐踏我，也對 Me Too 運動造成了深遠的傷害。她製造了台灣 Me Too 運動裡的第一樁冤案」。

王健壯最後也向趙思樂及其他可能被他並無騷擾意圖而冒犯過的人，真心感到非常抱歉，「這是我的錯，我不迴避。對於房慧真的不實指控，我只能說椎心刺骨。我終於明白了受冤者要從不被相信的絕望中爬起來，是多麼艱難的一步」，這次事件對他來說是一記重擊，他將踉蹌狼狽，勉力前行。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範